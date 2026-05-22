Walmart lanza advertencia de aumento de precios por costos del combustible
Publicado el22/05/2026 a las 05:05
El alivio que muchos consumidores estadounidenses sintieron durante la temporada de reembolsos de impuestos podría estar llegando a su fin.
- Walmart, la cadena minorista más grande del país, advirtió que el aumento sostenido en los precios del combustible comenzará a sentirse con mayor fuerza en los bolsillos de millones de familias durante las próximas semanas.
Por qué importa: La advertencia llega en un momento complejo para los hogares de bajos ingresos en Estados Unidos, que continúan enfrentando altos costos en productos esenciales como alimentos, alquiler, transporte y servicios públicos.
- Aunque Walmart reportó sólidos resultados financieros durante el primer trimestre, la empresa reconoció que la presión inflacionaria sigue creciendo y podría traducirse en aumentos de precios para los consumidores.
Walmart advierte aumento de precios y reconoce impacto del combustible en sus costos
Durante la presentación de resultados trimestrales, John David Rainey, director financiero de Walmart, explicó a CNBC que los consumidores pronto podrían notar con mayor intensidad el impacto del alza en los combustibles.
- Según Rainey, los reembolsos de impuestos ayudaron temporalmente a amortiguar parte de la presión económica en los hogares. Sin embargo, ese efecto estacional ya comenzó a desaparecer y ahora muchas familias vuelven a enfrentar gastos elevados sin ese ingreso adicional.
- Walmart también reveló que absorbió aproximadamente 175 millones de dólares en costos de combustible superiores a lo esperado durante el trimestre, una cifra que refleja cómo el aumento en gasolina y diésel está afectando directamente las operaciones logísticas y de transporte.
La compañía reportó ingresos de 177.800 millones de dólares durante el primer trimestre, un crecimiento de 7,3% respecto al año anterior. Además, las ventas comparables en tiendas de Estados Unidos crecieron 4,1%, impulsadas principalmente por comercio electrónico y membresías.
Aun así, la empresa reconoce que el contexto económico continúa siendo desafiante.
El precio de la gasolina sigue presionando a consumidores hispanos
De acuerdo con datos de AAA, el precio promedio nacional de la gasolina regular alcanzó los 4,552 dólares por galón. Antes del inicio de la guerra en Europa del Este, el promedio rondaba los 2,98 dólares.
En el caso del diésel, el panorama también se mantiene elevado. El promedio nacional se ubicó en 5,647 dólares por galón, cerca de 2 dólares más que antes del conflicto internacional.
Estos incrementos tienen efectos directos tanto en empresas como en consumidores:
- Para compañías como Walmart, el combustible impacta la distribución de mercancías, transporte de productos y costos operativos. Para las familias, representa un gasto adicional que reduce capacidad de compra en otros rubros.
- La presión es especialmente fuerte en hogares con menores ingresos, donde una mayor proporción del salario se destina a necesidades básicas.
Crece la diferencia entre consumidores ricos y hogares vulnerables
Durante la conferencia de resultados, Walmart también destacó una diferencia cada vez más marcada entre distintos grupos económicos en Estados Unidos.
- Mientras los hogares con mayores ingresos continúan gastando con relativa confianza en diversas categorías, los consumidores de menores recursos se muestran mucho más cautelosos con sus compras.
- La empresa señaló que muchos clientes están priorizando productos esenciales y controlando más cuidadosamente sus presupuestos mensuales ante el aumento persistente de precios.
En los últimos años, la inflación ha afectado de manera constante el costo de alimentos, vivienda y servicios. Aunque los salarios registraron aumentos en distintos sectores, muchas familias consideran que esos incrementos ya no alcanzan para compensar el costo real de vida.
Expertos económicos han advertido que los gastos relacionados con transporte y combustible suelen tener un efecto dominó sobre otros precios, ya que encarecen cadenas de suministro y distribución.
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Walmart detecta mayor presión en consumidores de bajos ingresos
La cadena minorista considera que el comportamiento del consumidor podría cambiar aún más durante los próximos meses si el precio del combustible continúa elevado.
Walmart históricamente ha sido visto como un indicador importante del consumo en Estados Unidos debido a la enorme diversidad de clientes que atiende diariamente. Por ello, las advertencias emitidas por la empresa suelen generar atención entre inversionistas y analistas económicos.
Aunque la compañía continúa mostrando crecimiento en ventas, el mensaje de sus ejecutivos refleja preocupación sobre la capacidad de gasto de millones de estadounidenses.
- Por ahora, Walmart no confirmó aumentos específicos en productos. Sin embargo, la empresa dejó claro que los costos energéticos y la presión inflacionaria podrían seguir afectando tanto a empresas como consumidores durante el resto del año.