Walmart lanza advertencia de aumento de precios por costos del combustible

El alivio que muchos consumidores estadounidenses sintieron durante la temporada de reembolsos de impuestos podría estar llegando a su fin.

Walmart, la cadena minorista más grande del país, advirtió que el aumento sostenido en los precios del combustible comenzará a sentirse con mayor fuerza en los bolsillos de millones de familias durante las próximas semanas.

Por qué importa: La advertencia llega en un momento complejo para los hogares de bajos ingresos en Estados Unidos, que continúan enfrentando altos costos en productos esenciales como alimentos, alquiler, transporte y servicios públicos.

Aunque Walmart reportó sólidos resultados financieros durante el primer trimestre, la empresa reconoció que la presión inflacionaria sigue creciendo y podría traducirse en aumentos de precios para los consumidores.

Walmart advierte aumento de precios y reconoce impacto del combustible en sus costos

Durante la presentación de resultados trimestrales, John David Rainey, director financiero de Walmart, explicó a CNBC que los consumidores pronto podrían notar con mayor intensidad el impacto del alza en los combustibles.

Según Rainey, los reembolsos de impuestos ayudaron temporalmente a amortiguar parte de la presión económica en los hogares. Sin embargo, ese efecto estacional ya comenzó a desaparecer y ahora muchas familias vuelven a enfrentar gastos elevados sin ese ingreso adicional.

Walmart también reveló que absorbió aproximadamente 175 millones de dólares en costos de combustible superiores a lo esperado durante el trimestre, una cifra que refleja cómo el aumento en gasolina y diésel está afectando directamente las operaciones logísticas y de transporte.

La compañía reportó ingresos de 177.800 millones de dólares durante el primer trimestre, un crecimiento de 7,3% respecto al año anterior. Además, las ventas comparables en tiendas de Estados Unidos crecieron 4,1%, impulsadas principalmente por comercio electrónico y membresías.

Aun así, la empresa reconoce que el contexto económico continúa siendo desafiante.