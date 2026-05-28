Nueva York enviará cheques «POWER» de hasta $200 a residentes: fecha de pago, beneficiarios y montos

Nueva York aprobó un nuevo programa de alivio económico que enviará cheques de hasta $200 a millones de residentes afectados por el aumento en las tarifas de electricidad y gas.

La medida forma parte del presupuesto estatal 2026-2027 y busca aliviar el impacto que han tenido los costos energéticos en los hogares, especialmente en un contexto de inflación persistente y facturas cada vez más altas.

Por qué importa: El estado destinará cerca de $1.000 millones para entregar pagos únicos a aproximadamente 8,2 millones de personas.

Los llamados cheques “POWER” llegarán automáticamente a quienes cumplan con ciertos requisitos de ingresos y residencia, sin necesidad de presentar una solicitud adicional.

Los cheques POWER comenzarán a enviarse entre septiembre y diciembre

El programa “Protecting Our Wallets” (POWER) fue anunciado por el presidente de la Asamblea estatal, Carl Heastie, junto con la presidenta del Comité de Energía, Didi Barrett.

Ambos señalaron que las ayudas buscan responder al creciente malestar por el costo de los servicios públicos en Nueva York.

Según el presupuesto aprobado, los pagos se enviarán entre septiembre y diciembre de 2026 y estarán basados en las declaraciones de impuestos estatales correspondientes al año 2024.

El objetivo del programa es ofrecer alivio directo a familias y trabajadores que han enfrentado aumentos constantes en las facturas de energía durante los últimos años.

“Sin tener culpa alguna, los usuarios de servicios públicos de Nueva York pagan algunas de las tarifas más altas del país”, afirmó Heastie en un comunicado oficial divulgado por la Asamblea estatal.