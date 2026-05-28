Nueva York enviará cheques «POWER» de hasta $200 a residentes: fecha de pago, beneficiarios y montos
Publicado el28/05/2026 a las 05:22
Nueva York aprobó un nuevo programa de alivio económico que enviará cheques de hasta $200 a millones de residentes afectados por el aumento en las tarifas de electricidad y gas.
- La medida forma parte del presupuesto estatal 2026-2027 y busca aliviar el impacto que han tenido los costos energéticos en los hogares, especialmente en un contexto de inflación persistente y facturas cada vez más altas.
Por qué importa: El estado destinará cerca de $1.000 millones para entregar pagos únicos a aproximadamente 8,2 millones de personas.
- Los llamados cheques “POWER” llegarán automáticamente a quienes cumplan con ciertos requisitos de ingresos y residencia, sin necesidad de presentar una solicitud adicional.
Los cheques POWER comenzarán a enviarse entre septiembre y diciembre
El programa “Protecting Our Wallets” (POWER) fue anunciado por el presidente de la Asamblea estatal, Carl Heastie, junto con la presidenta del Comité de Energía, Didi Barrett.
- Ambos señalaron que las ayudas buscan responder al creciente malestar por el costo de los servicios públicos en Nueva York.
- Según el presupuesto aprobado, los pagos se enviarán entre septiembre y diciembre de 2026 y estarán basados en las declaraciones de impuestos estatales correspondientes al año 2024.
El objetivo del programa es ofrecer alivio directo a familias y trabajadores que han enfrentado aumentos constantes en las facturas de energía durante los últimos años.
“Sin tener culpa alguna, los usuarios de servicios públicos de Nueva York pagan algunas de las tarifas más altas del país”, afirmó Heastie en un comunicado oficial divulgado por la Asamblea estatal.
¿Quiénes recibirán los pagos y cuánto dinero entregará Nueva York?
Los montos variarán dependiendo del tipo de declaración fiscal y del nivel de ingresos reportados por cada contribuyente.
El estado confirmó tres grupos principales de beneficiarios:
- Las parejas que presentaron declaración conjunta y tengan ingresos menores a $150.000 recibirán un cheque de $200.
- Las parejas con ingresos entre $150.000 y $300.000 obtendrán un pago de $150.
- Las personas que declaran individualmente y ganan menos de $150.000 recibirán un cheque de $100.
Las autoridades indicaron que el pago será automático para los residentes elegibles de tiempo completo en Nueva York, utilizando la información fiscal ya disponible en el estado.
Hasta ahora, no se ha informado una fecha exacta para cada depósito o envío postal, aunque el gobierno estatal indicó que los pagos comenzarán a distribuirse durante el otoño.
El presupuesto incluye más medidas para bajar costos energéticos
Además de los cheques POWER, el presupuesto estatal incorpora nuevas políticas destinadas a contener el aumento de tarifas en el futuro.
- La oficina de la gobernadora Kathy Hochul explicó que el plan incluye reformas para modernizar la Ley de Servicio Público y exigir mayor control sobre los gastos de las compañías de servicios públicos.
- Entre las medidas incluidas se encuentran nuevas reglas para vincular la remuneración de ejecutivos con la asequibilidad para los consumidores y restricciones para evitar que los clientes paguen gastos considerados innecesarios, como actividades de lobby o viajes corporativos.
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El presupuesto también contempla inversiones adicionales en el programa EmPower+, que ayuda a hogares de ingresos bajos y medios a financiar mejoras de eficiencia energética.
- Según datos oficiales del estado, cerca de 42.000 hogares ya han recibido apoyo mediante este programa, logrando ahorros promedio de unos $600 anuales en servicios públicos.
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Nueva York busca contener el impacto del alto costo de vida
El aumento de las tarifas eléctricas y del gas se ha convertido en uno de los principales reclamos económicos en Nueva York, especialmente en áreas urbanas donde el costo de vida sigue siendo uno de los más altos del país.
Las autoridades estatales sostienen que estas ayudas buscan ofrecer un alivio inmediato mientras avanzan otras reformas para reducir la presión sobre los consumidores en los próximos años.
Lo que viene: El estado deberá publicar próximamente detalles adicionales sobre el calendario exacto de pagos y la forma en que los residentes podrán verificar si califican para recibir los cheques POWER.