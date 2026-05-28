Giro inesperado del dólar hoy 28/05: Despierta en México y cae en Colombia
Publicado el28/05/2026 a las 04:13
El dólar sufrió cambios ligeros este jueves 28 de mayo.
- Mientras en México y República Dominicana la divisa estadounidense ganó algo de terreno frente a las monedas locales, en Colombia ocurrió lo contrario y el tipo de cambio oficial registró una baja.
Por qué importa: Aunque muchas veces los cambios parecen pequeños, el comportamiento diario del dólar influye directamente en precios de productos importados, viajes, compras digitales, remesas y hasta pagos de créditos en algunos países.
Se registra un nuevo avance del dólar en México
En México, el dólar mantuvo su tendencia de recuperación y volvió a subir ligeramente este jueves. Según Banxico, el tipo de cambio oficial quedó en 17.3793 pesos mexicanos por dólar.
En el mercado cambiario, los valores operan así:
- Compra: 17.0418 pesos
- Venta: 17.5974 pesos
La diferencia se nota aún más en bancos y casas de cambio. En Banco Azteca, en Ciudad de México, el dólar bajó en ventanilla y se ubica en:
- Compra: $16.65
- Venta: $17.89
Este comportamiento refleja cómo distintas instituciones ajustan sus precios dependiendo de la demanda local, movimientos internacionales y costos financieros.
El mercado mexicano sigue atento a factores externos como las tasas de interés en Estados Unidos y el comportamiento global de la inflación, elementos que suelen mover el valor del peso frente al dólar.
El dólar cae en Colombia y rompe la tendencia
En Colombia, el panorama fue distinto este jueves. El dólar oficial retrocedió y cerró en 3.631,683 pesos colombianos, de acuerdo con cifras del Banco de la República.
En Bogotá, las casas de cambio manejan actualmente estas referencias:
- Compra: $3.620
- Venta: $3.730
La caída representa una pausa después de varias jornadas donde la moneda estadounidense había mostrado mayor fortaleza.
Aun así, el mercado colombiano continúa muy expuesto a factores externos como los precios del petróleo, el comportamiento de la economía estadounidense y las decisiones de la Reserva Federal.
República Dominicana mantiene estabilidad con leve recuperación
En República Dominicana, el dólar también mostró una recuperación moderada durante la jornada de este jueves.
Según el Banco Central, la moneda estadounidense se cotiza de la siguiente manera:
- Compra: 58.1436 pesos dominicanos
- Venta: 58.7057 pesos dominicanos
Aunque el movimiento no representa un salto fuerte, sí confirma una tendencia de estabilidad cambiaria que se ha mantenido durante gran parte del año.
Cuando el dólar gana valor, quienes reciben dinero desde Estados Unidos pueden obtener más pesos dominicanos al cambiar divisas. Sin embargo, también pueden aumentar algunos costos de productos importados.
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El mercado sigue atento a nuevas señales económicas que afecten al dólar en Latinoamérica
El comportamiento del dólar continúa dependiendo de factores internacionales más que de movimientos internos aislados.
México mantiene una recuperación gradual de la divisa estadounidense. Colombia muestra un respiro tras semanas de presión cambiaria. República Dominicana conserva una estabilidad relativamente sólida pese a los ajustes recientes.
Lo que viene: Los próximos reportes económicos en Estados Unidos, especialmente inflación y tasas de interés, podrían volver a mover el dólar en la región durante los siguientes días.