Giro inesperado del dólar hoy 28/05: Despierta en México y cae en Colombia

El dólar sufrió cambios ligeros este jueves 28 de mayo.

Mientras en México y República Dominicana la divisa estadounidense ganó algo de terreno frente a las monedas locales, en Colombia ocurrió lo contrario y el tipo de cambio oficial registró una baja.

Por qué importa: Aunque muchas veces los cambios parecen pequeños, el comportamiento diario del dólar influye directamente en precios de productos importados, viajes, compras digitales, remesas y hasta pagos de créditos en algunos países.

Se registra un nuevo avance del dólar en México

En México, el dólar mantuvo su tendencia de recuperación y volvió a subir ligeramente este jueves. Según Banxico, el tipo de cambio oficial quedó en 17.3793 pesos mexicanos por dólar.

En el mercado cambiario, los valores operan así:

Compra: 17.0418 pesos

Venta: 17.5974 pesos

La diferencia se nota aún más en bancos y casas de cambio. En Banco Azteca, en Ciudad de México, el dólar bajó en ventanilla y se ubica en: