Mamdani quiere construir 200.000 viviendas asequibles en Nueva York ¿Lo logrará?
Publicado el27/05/2026 a las 07:50
Nueva York enfrenta una de las peores crisis de vivienda de las últimas décadas y el alcalde Zohran Mamdani acaba de presentar un ambicioso plan que promete transformar el mercado inmobiliario de la ciudad.
- La propuesta contempla construir 200.000 nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200.000 ya existentes durante los próximos diez años.
Por qué importa: El costo de vivir en Nueva York continúa expulsando a miles de familias trabajadoras y comunidades inmigrantes. Rentas históricamente altas, baja disponibilidad y deterioro de viviendas públicas han convertido el acceso a un hogar en uno de los mayores problemas económicos de la ciudad.
Plan de vivienda de Mamdani “Block by Block” apuesta por una transformación masiva
Según información difundida por EFE y la Alcaldía de Nueva York, el proyecto denominado “Block by Block” combina inversión pública, reformas urbanísticas y colaboración privada para aumentar la oferta de vivienda asequible.
- Mamdani aseguró que la ciudad no puede seguir respondiendo con soluciones parciales mientras miles de residentes enfrentan alquileres imposibles de pagar.
- El presupuesto municipal ya contempla una inversión de 22.000 millones de dólares destinada al tema habitacional, la cifra más alta asignada en años recientes para este sector.
- El plan también busca reforzar las protecciones para inquilinos y trabajadores de la construcción, mientras intenta acelerar proyectos inmobiliarios que actualmente tardan años en aprobarse.
Uno de los puntos centrales es modificar las reglas de zonificación para permitir construcciones más densas en terrenos públicos y propiedades actualmente subutilizadas.
NYCHA se convierte en pieza clave del proyecto
La autoridad de vivienda pública de Nueva York, conocida como NYCHA, ocupa un lugar central dentro de la estrategia del alcalde.
- Actualmente, NYCHA administra unas 177.000 viviendas sociales donde viven cerca de 500.000 personas. Sin embargo, el sistema enfrenta enormes problemas estructurales tras décadas de falta de inversión federal.
- Según la alcaldía, existen alrededor de 78.000 millones de dólares pendientes en reparaciones esenciales relacionadas con calefacción, fontanería, ascensores y presencia de moho.
El nuevo plan pretende devolver a NYCHA un papel más activo no solo como administrador de edificios públicos, sino también como desarrollador de nuevos proyectos habitacionales.
La intención es aprovechar terrenos disponibles para ampliar la oferta de apartamentos destinados a residentes de bajos ingresos sin depender exclusivamente de subsidios externos.
Hoteles vacíos y edificios públicos de NY podrían convertirse en viviendas
El programa incluye proyectos concretos que buscan reutilizar espacios actualmente desaprovechados en distintos sectores de la ciudad.
- Uno de ellos propone transformar un hotel abandonado en el centro de Manhattan en aproximadamente 550 viviendas mediante una alianza público-privada.
- Otro proyecto contempla reconvertir un complejo de oficinas municipales en Brooklyn en unas 3.700 viviendas nuevas. Según la propuesta, una cuarta parte de esos apartamentos sería clasificada como asequible.
La alcaldía también quiere flexibilizar el uso del suelo público para facilitar desarrollos residenciales en propiedades originalmente destinadas a oficinas o actividades comerciales.
Por ejemplo, un edificio de Brooklyn que había sido planificado para uso comercial podría albergar 1.200 apartamentos, incluyendo unidades “profundamente asequibles”, según el gobierno local.
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Mamdani quiere construir 200.000 viviendas: su mayor desafío será financiar y ejecutar el proyecto
Aunque el plan ha sido recibido con interés por organizaciones de vivienda y sectores progresistas, también enfrenta dudas importantes sobre costos, tiempos y viabilidad política.
Nueva York arrastra una larga historia de proyectos habitacionales retrasados por disputas legales, resistencia vecinal y problemas presupuestarios.
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Mamdani también propone crear herramientas financieras para atraer inversión privada hacia proyectos asequibles y simplificar trámites para desarrolladores pequeños, especialmente organizaciones religiosas y grupos dirigidos por minorías raciales o mujeres.
- Otra iniciativa llamada “Our Home” busca ayudar a inquilinos a convertir edificios de alquiler en cooperativas controladas por los propios residentes.
- La alcaldía espera que al menos 300 viviendas pasen a manos de sus ocupantes entre 2027 y 2028 bajo este esquema.
Lo que viene: El plan “Block by Block” necesitará aprobación política, ajustes regulatorios y una ejecución sostenida durante años para cumplir sus metas.
Mientras tanto, el debate sobre cómo frenar el aumento del costo de vivir en Nueva York seguirá dominando la agenda económica y social de la ciudad.