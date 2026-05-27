Mamdani quiere construir 200.000 viviendas asequibles en Nueva York ¿Lo logrará?

Nueva York enfrenta una de las peores crisis de vivienda de las últimas décadas y el alcalde Zohran Mamdani acaba de presentar un ambicioso plan que promete transformar el mercado inmobiliario de la ciudad.

La propuesta contempla construir 200.000 nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200.000 ya existentes durante los próximos diez años.

Por qué importa: El costo de vivir en Nueva York continúa expulsando a miles de familias trabajadoras y comunidades inmigrantes. Rentas históricamente altas, baja disponibilidad y deterioro de viviendas públicas han convertido el acceso a un hogar en uno de los mayores problemas económicos de la ciudad.

Plan de vivienda de Mamdani “Block by Block” apuesta por una transformación masiva

Según información difundida por EFE y la Alcaldía de Nueva York, el proyecto denominado “Block by Block” combina inversión pública, reformas urbanísticas y colaboración privada para aumentar la oferta de vivienda asequible.

Mamdani aseguró que la ciudad no puede seguir respondiendo con soluciones parciales mientras miles de residentes enfrentan alquileres imposibles de pagar.

El presupuesto municipal ya contempla una inversión de 22.000 millones de dólares destinada al tema habitacional, la cifra más alta asignada en años recientes para este sector.

destinada al tema habitacional, la cifra más alta asignada en años recientes para este sector. El plan también busca reforzar las protecciones para inquilinos y trabajadores de la construcción, mientras intenta acelerar proyectos inmobiliarios que actualmente tardan años en aprobarse.

Uno de los puntos centrales es modificar las reglas de zonificación para permitir construcciones más densas en terrenos públicos y propiedades actualmente subutilizadas.

NYCHA se convierte en pieza clave del proyecto

La autoridad de vivienda pública de Nueva York, conocida como NYCHA, ocupa un lugar central dentro de la estrategia del alcalde.