Ya pasó la fecha límite para declarar impuestos, pero hay disponible una prórroga: lo que debes saber
Publicado el27/05/2026 a las 07:18
Aunque la fecha límite tradicional para presentar impuestos federales en Estados Unidos ya pasó, millones de contribuyentes todavía tienen opciones para evitar problemas mayores con el IRS.
- El organismo mantiene disponible una prórroga automática que permite enviar la declaración hasta octubre en ciertos casos, aunque eso no significa que se pueda retrasar el pago de impuestos sin consecuencias.
Por qué importa: Cada año, miles de personas dejan pasar la fecha límite por falta de documentos, errores en formularios o dificultades económicas.
- Entender cómo funciona la prórroga puede ayudar a reducir multas, intereses y problemas futuros relacionados con reembolsos, préstamos o beneficios del Seguro Social.
La prórroga extiende el tiempo para declarar, no para pagar
El IRS recuerda que las personas que solicitaron una prórroga antes del 15 de abril tienen hasta el 15 de octubre para presentar su declaración federal sin enfrentar penalizaciones por presentación tardía.
- Sin embargo, la extensión no elimina la obligación de pagar los impuestos pendientes dentro del plazo original. Quienes adeuden dinero al IRS debían realizar el pago antes del 15 de abril para evitar intereses y cargos adicionales.
- Esto significa que muchos contribuyentes podrían todavía acumular penalizaciones financieras aunque tengan una prórroga válida para enviar los formularios.
El IRS recomienda calcular lo más cerca posible el monto adeudado incluso si la declaración aún no está completa. El objetivo es reducir la diferencia pendiente y minimizar los intereses.
Tres opciones simples de solicitar la prórroga para declarar impuestos 2026
El IRS ofrece distintas herramientas para pedir una prórroga automática de presentación.
1. La primera opción es utilizar IRS Free File en IRS.gov. Este sistema está disponible para cualquier contribuyente individual, sin importar el nivel de ingresos. El usuario debe estimar su obligación tributaria y enviar la solicitud antes de la fecha límite.
2. Otra alternativa consiste en realizar un pago electrónico directamente al IRS y seleccionar “prórroga” como motivo del pago. En ese caso, no es necesario enviar formularios adicionales y el contribuyente recibe automáticamente un número de confirmación.
3. La tercera vía es presentar el Formulario 4868, que puede enviarse por correo, mediante un proveedor autorizado de presentación electrónica o con ayuda de un preparador de impuestos.
Según el IRS, el formulario permite calcular cuánto se debe pagar después de descontar impuestos retenidos o pagos estimados ya realizados durante el año fiscal.
Algunos contribuyentes reciben tiempo adicional automáticamente
Existen grupos específicos que obtienen más tiempo para presentar impuestos sin necesidad de solicitar una prórroga formal.
- Los miembros de las fuerzas armadas desplegados fuera de Estados Unidos y Puerto Rico reciben automáticamente dos meses adicionales para presentar su declaración. En 2026, el plazo llega hasta el 16 de junio.
- Las personas que sirven en zonas de combate pueden recibir al menos 180 días después de abandonar el área para presentar documentos y realizar pagos tributarios.
- También reciben extensión automática los ciudadanos estadounidenses y residentes extranjeros que viven y trabajan fuera del país.
Además, el IRS suele aprobar alivios especiales para contribuyentes afectados por desastres naturales declarados por el gobierno federal. En estos casos, las extensiones aplican automáticamente para ciertas áreas geográficas.
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No presentar impuestos puede afectar reembolsos y préstamos
El IRS advierte que retrasar demasiado la declaración puede generar consecuencias más amplias que simples multas.
- Quienes no presentan impuestos podrían perder reembolsos pendientes si dejan pasar más de tres años desde la fecha límite original. Esa regla también aplica para créditos fiscales como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo.
- Además, el organismo puede retener devoluciones futuras hasta recibir declaraciones vencidas de años anteriores.
Otro riesgo importante afecta a trabajadores independientes. Si no presentan sus impuestos, sus ingresos no se reportan correctamente ante la Administración del Seguro Social, lo que podría reducir beneficios futuros de jubilación o discapacidad.
La falta de declaraciones también puede complicar la aprobación de préstamos hipotecarios, financiamiento educativo o créditos comerciales, ya que muchas instituciones exigen copias recientes de las declaraciones federales.
Lo que viene: El IRS continuará promoviendo herramientas digitales para facilitar pagos, solicitudes de prórroga y presentación electrónica mientras se acerca la nueva fecha límite de octubre para quienes califican bajo extensión automática o aprobada oficialmente.