Ya pasó la fecha límite para declarar impuestos, pero hay disponible una prórroga: lo que debes saber

Aunque la fecha límite tradicional para presentar impuestos federales en Estados Unidos ya pasó, millones de contribuyentes todavía tienen opciones para evitar problemas mayores con el IRS.

El organismo mantiene disponible una prórroga automática que permite enviar la declaración hasta octubre en ciertos casos, aunque eso no significa que se pueda retrasar el pago de impuestos sin consecuencias.

Por qué importa: Cada año, miles de personas dejan pasar la fecha límite por falta de documentos, errores en formularios o dificultades económicas.

Entender cómo funciona la prórroga puede ayudar a reducir multas, intereses y problemas futuros relacionados con reembolsos, préstamos o beneficios del Seguro Social.

La prórroga extiende el tiempo para declarar, no para pagar

El IRS recuerda que las personas que solicitaron una prórroga antes del 15 de abril tienen hasta el 15 de octubre para presentar su declaración federal sin enfrentar penalizaciones por presentación tardía.

Sin embargo, la extensión no elimina la obligación de pagar los impuestos pendientes dentro del plazo original. Quienes adeuden dinero al IRS debían realizar el pago antes del 15 de abril para evitar intereses y cargos adicionales.

Esto significa que muchos contribuyentes podrían todavía acumular penalizaciones financieras aunque tengan una prórroga válida para enviar los formularios.

El IRS recomienda calcular lo más cerca posible el monto adeudado incluso si la declaración aún no está completa. El objetivo es reducir la diferencia pendiente y minimizar los intereses.

Tres opciones simples de solicitar la prórroga para declarar impuestos 2026