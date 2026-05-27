Calendario de pago cupones de alimento SNAP junio 2026
Publicado el27/05/2026 a las 06:48
Junio ya tiene definido el calendario de pagos del programa SNAP y millones de familias en Estados Unidos se preparan para recibir los depósitos en sus tarjetas EBT.
- Aunque el sistema funciona de forma escalonada según cada estado, los beneficiarios podrán consultar desde ahora las fechas aproximadas para organizar compras esenciales y evitar retrasos en sus gastos de alimentación.
Por qué importa: Para muchos hogares hispanos, los cupones de alimentos representan uno de los apoyos más importantes del mes. La fecha de depósito puede marcar la diferencia entre mantener estabilidad en el presupuesto o enfrentar dificultades antes de recibir el siguiente pago.
Los pagos SNAP de junio seguirán el esquema habitual
El programa SNAP continuará operando sin cambios importantes durante junio de 2026.
- Los depósitos se enviarán automáticamente a las tarjetas EBT y los beneficiarios no deberán realizar trámites adicionales para recibir el dinero.
- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mantiene el sistema de distribución administrado por cada estado. Esto significa que no existe una única fecha nacional de pago y que los depósitos dependen de criterios locales, como el número de caso, apellido o región de residencia.
El objetivo del calendario escalonado es evitar saturaciones en el sistema y facilitar que millones de usuarios puedan acceder a sus beneficios sin interrupciones.
Las autoridades recomiendan revisar el calendario específico de cada estado para confirmar el día exacto de depósito y evitar confusiones al inicio del mes.
Estados con más beneficiarios ya definieron sus fechas
Los estados con mayor número de beneficiarios hispanos ya publicaron sus calendarios de pagos para junio.
- En California, los depósitos SNAP se enviarán entre el 1 y el 10 de junio.
- Nueva York realizará pagos del 1 al 9 de junio y Nueva Jersey concentrará sus entregas entre el 1 y el 5.
- Texas y Florida tendrán uno de los calendarios más amplios del país, con distribución de fondos entre el 1 y el 28 de junio. Esto permite repartir de manera gradual los depósitos entre millones de beneficiarios.
- Georgia entregará beneficios entre el 5 y el 23 de junio
- Illinois, Nuevo México y Washington mantendrán pagos del 1 al 20 de junio.
- En Puerto Rico, los depósitos SNAP estarán disponibles entre el 4 y el 22 de junio, según el cronograma local.
Cada estado conserva su estructura tradicional, por lo que las fechas suelen repetirse mes tras mes salvo cambios extraordinarios.
Proyecto de ley busca permitir la compra de pollo asado con cupones SNAP
Mientras se mantiene el calendario de pagos, en Washington avanza una propuesta que podría modificar una de las reglas más debatidas del programa.
- Un grupo bipartidista de senadores presentó un proyecto para permitir que los beneficiarios SNAP puedan comprar pollo asado caliente y otros alimentos listos para consumir.
- La iniciativa fue impulsada por los senadores Jim Justice, Shelley Moore Capito, John Fetterman y Michael Bennet, según reportó Today.com.
Actualmente, SNAP prohíbe adquirir la mayoría de alimentos calientes preparados para consumo inmediato. La propuesta busca modificar la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 para incluir específicamente este tipo de productos.
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¿Cuánto dinero puede recibir un hogar en junio?
El monto mensual SNAP depende del tamaño familiar y de los ingresos disponibles del hogar. No todos los beneficiarios reciben la cantidad máxima permitida.
Para junio de 2026, las asignaciones máximas establecidas son las siguientes:
- Un hogar de una persona puede recibir hasta 298 dólares mensuales.
- Dos personas pueden obtener hasta 546 dólares y una familia de cuatro integrantes puede alcanzar 994 dólares.
- Los hogares de cinco personas podrían recibir hasta 1.183 dólares, mientras que familias de ocho integrantes tendrían un máximo de 1.789 dólares.
Por cada persona adicional, el programa suma 218 dólares al beneficio mensual.
Lo que viene: Los estados continuarán publicando actualizaciones oficiales sobre depósitos EBT y posibles cambios relacionados con SNAP durante el verano, especialmente mientras avanza el debate legislativo sobre alimentos calientes y futuras modificaciones al programa.