Calendario de pago cupones de alimento SNAP junio 2026

Junio ya tiene definido el calendario de pagos del programa SNAP y millones de familias en Estados Unidos se preparan para recibir los depósitos en sus tarjetas EBT.

Aunque el sistema funciona de forma escalonada según cada estado, los beneficiarios podrán consultar desde ahora las fechas aproximadas para organizar compras esenciales y evitar retrasos en sus gastos de alimentación.

Por qué importa: Para muchos hogares hispanos, los cupones de alimentos representan uno de los apoyos más importantes del mes. La fecha de depósito puede marcar la diferencia entre mantener estabilidad en el presupuesto o enfrentar dificultades antes de recibir el siguiente pago.

Los pagos SNAP de junio seguirán el esquema habitual

El programa SNAP continuará operando sin cambios importantes durante junio de 2026.

Los depósitos se enviarán automáticamente a las tarjetas EBT y los beneficiarios no deberán realizar trámites adicionales para recibir el dinero.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mantiene el sistema de distribución administrado por cada estado. Esto significa que no existe una única fecha nacional de pago y que los depósitos dependen de criterios locales, como el número de caso, apellido o región de residencia.

El objetivo del calendario escalonado es evitar saturaciones en el sistema y facilitar que millones de usuarios puedan acceder a sus beneficios sin interrupciones.

Las autoridades recomiendan revisar el calendario específico de cada estado para confirmar el día exacto de depósito y evitar confusiones al inicio del mes.

Estados con más beneficiarios ya definieron sus fechas