Leve recuperación del dólar en México y Colombia hoy 27/05

El dólar se movió ligeramente este miércoles 27 de mayo en América Latina.

Mientras en México y Colombia la moneda estadounidense registró una ligera recuperación frente a las monedas locales, en República Dominicana continuó bajando.

Para millones de personas que reciben remesas, hacen compras en dólares o siguen de cerca el tipo de cambio, estas variaciones pueden marcar diferencia en gastos diarios y envíos de dinero.

Por qué importa: Los cambios en el precio del dólar afectan directamente a familias que dependen de remesas desde Estados Unidos, viajeros, pequeños negocios y consumidores que pagan productos importados.

México registra leve recuperación del dólar

En México, el dólar mostró una recuperación moderada después de varios días con movimientos más débiles.

Según datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio se ubicó este miércoles en 17.3232 pesos mexicanos por dólar .

. En el mercado cambiario, la moneda estadounidense se compró en 16.9849 pesos y se vendió en 17.5514 pesos.

En bancos y ventanillas también hubo ajustes. Banco Azteca reportó en Ciudad de México:

Compra: $16.65

Venta: $17.84

El movimiento genera atención especialmente entre quienes reciben dinero desde Estados Unidos. Cuando el dólar recupera valor frente al peso mexicano, las remesas pueden rendir un poco más al momento de cambiarlas.