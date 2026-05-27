Leve recuperación del dólar en México y Colombia hoy 27/05
Publicado el27/05/2026 a las 01:47
El dólar se movió ligeramente este miércoles 27 de mayo en América Latina.
- Mientras en México y Colombia la moneda estadounidense registró una ligera recuperación frente a las monedas locales, en República Dominicana continuó bajando.
- Para millones de personas que reciben remesas, hacen compras en dólares o siguen de cerca el tipo de cambio, estas variaciones pueden marcar diferencia en gastos diarios y envíos de dinero.
Por qué importa: Los cambios en el precio del dólar afectan directamente a familias que dependen de remesas desde Estados Unidos, viajeros, pequeños negocios y consumidores que pagan productos importados.
México registra leve recuperación del dólar
En México, el dólar mostró una recuperación moderada después de varios días con movimientos más débiles.
- Según datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio se ubicó este miércoles en 17.3232 pesos mexicanos por dólar.
- En el mercado cambiario, la moneda estadounidense se compró en 16.9849 pesos y se vendió en 17.5514 pesos.
En bancos y ventanillas también hubo ajustes. Banco Azteca reportó en Ciudad de México:
- Compra: $16.65
- Venta: $17.84
El movimiento genera atención especialmente entre quienes reciben dinero desde Estados Unidos. Cuando el dólar recupera valor frente al peso mexicano, las remesas pueden rendir un poco más al momento de cambiarlas.
Colombia también muestra aumento moderado
En Colombia, el dólar oficial registró un ligero aumento este miércoles 27 de mayo.
- Según el Banco de la República, la cotización oficial alcanzó los 3.644,609 pesos colombianos.
En Bogotá, las casas de cambio manejan estos valores:
- Compra: $3.620
- Venta: $3.720
Para muchos colombianos, especialmente quienes reciben remesas o realizan pagos en dólares, pequeños movimientos diarios pueden representar diferencias acumuladas a final de mes.
Se mantiene caída del dólar en República Dominicana
A diferencia de México y Colombia, en República Dominicana el dólar continuó bajando este miércoles, según cifras del Banco Central.
- La moneda estadounidense se compra en 58.0844 pesos dominicanos y se vende en 58.8939 pesos dominicanos.
La tendencia a la baja ha llamado la atención porque reduce parcialmente el costo de productos y servicios vinculados al dólar, además de influir en operaciones comerciales y turismo.
El mercado cambiario dominicano ha mostrado estabilidad relativa en las últimas semanas, aunque los analistas financieros siguen atentos a factores externos como decisiones económicas en Estados Unidos y movimientos globales del dólar.
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El dólar sigue siendo clave para millones de familias fuera de EE.UU.
Aunque los cambios de este miércoles no fueron extremos, el dólar continúa siendo una referencia importante en la economía diaria de América Latina.
En México, la leve recuperación beneficia ligeramente a quienes reciben remesas. En Colombia, el aumento mantiene atentos a consumidores y comercios. Y en República Dominicana, la caída del dólar genera un escenario distinto para quienes dependen del cambio de divisas.
Lo que viene: Los mercados seguirán pendientes de señales económicas en Estados Unidos, especialmente sobre tasas de interés y comportamiento de la inflación, factores que suelen impactar directamente el valor del dólar en la región.