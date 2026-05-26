Calendario de pagos SSA y SSI junio 2026

Junio ya tiene definido el calendario oficial de pagos del Seguro Social y del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Se trata de una referencia clave para millones de jubilados y beneficiarios hispanos en Estados Unidos que dependen de estos depósitos para cubrir gastos básicos del mes.

Por qué importa: El Seguro Social sigue siendo la principal fuente de ingresos para muchos adultos mayores en el país. Con el aumento sostenido del costo de vida, conocer exactamente cuándo llegará el dinero permite organizar pagos de renta, alimentos, medicinas y servicios sin afectar el presupuesto familiar.

Fechas oficiales de pagos SSA y SSI en junio 2026

La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene su sistema escalonado de depósitos para evitar saturaciones y asegurar que los pagos lleguen de forma ordenada a millones de beneficiarios en todo el país.

El calendario confirmado para junio 2026 queda distribuido así:

El lunes 1 de junio se enviará el pago correspondiente al programa SSI.

se enviará el pago correspondiente al programa SSI. El miércoles 3 de junio cobrarán las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, así como quienes reciben simultáneamente SSI y Seguro Social.

cobrarán las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, así como quienes reciben simultáneamente SSI y Seguro Social. El miércoles 10 de junio corresponde a los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

corresponde a los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes. El miércoles 17 de junio recibirán su dinero quienes nacieron entre el 11 y el 20.

recibirán su dinero quienes nacieron entre el 11 y el 20. Finalmente, el miércoles 24 de junio será el turno de los beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

La SSA recomienda revisar regularmente las cuentas bancarias y mantener actualizada la información de depósito directo para evitar retrasos innecesarios.

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