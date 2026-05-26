Retrocede el dólar en México, Colombia y RD ¡Caen las remesas!

El dólar retrocede este 26 de mayo en México, Colombia y República Dominicana, con nuevas bajas en casas de cambio y bancos.

La presión sobre el dólar continúa cediendo en varios mercados de América Latina. Este martes 26 de mayo, la moneda estadounidense volvió a retroceder en México, Colombia y República Dominicana, en una jornada marcada por movimientos moderados pero relevantes para quienes siguen el tipo de cambio por viajes, remesas o compras. Por qué importa: Aunque los cambios parecen pequeños frente a días anteriores, en países como Colombia el dólar ya alcanzó su nivel más bajo en casi tres semanas, mientras que en México el peso sigue mostrando fortaleza frente a la divisa estadounidense. Retrocede el dólar una vez más en México En México, el dólar volvió a bajar este martes y se mantiene por debajo de los 17.30 pesos mexicanos en la cotización oficial de Banxico. Estos son los valores más relevantes del día: Banxico: 17.272 pesos Mercado cambiario: Compra: 16.9067

Venta: 17.5168

Banco Azteca: Compra: 15.90

Venta: 17.79 El movimiento refleja una nueva jornada favorable para el peso mexicano, que en las últimas semanas ha mostrado estabilidad frente a la moneda estadounidense. Para quienes reciben remesas, hacen pagos en dólares o planean compras internacionales, el comportamiento del tipo de cambio sigue siendo un indicador clave. También influye en precios de productos importados y servicios relacionados con viajes. Colombia registra el dólar más bajo en 20 días El caso de Colombia llamó especialmente la atención este martes. El dólar oficial siguió cayendo y alcanzó una tasa de cambio de 3.640,485 pesos colombianos, según datos del Banco de la República. En Bogotá, las casas de cambio manejan actualmente estos precios: Compra: $3.610

Venta: $3.720

La caída del dólar puede representar alivio temporal para algunos sectores que dependen de importaciones o pagos internacionales. Sin embargo, también impacta a quienes reciben ingresos en dólares, como exportadores o familias que dependen de remesas. República Dominicana también reporta una baja En República Dominicana, el dólar registró una ligera caída este martes, de acuerdo con el Banco Central. La cotización oficial quedó de esta manera: Compra: RD$58.3975

Venta: RD$59.2587 Aunque el movimiento fue moderado, confirma una tendencia de estabilidad cambiaria que se ha mantenido durante los últimos días en el mercado dominicano. El dólar sigue siendo uno de los indicadores más vigilados en el país, especialmente por el impacto que tiene sobre remesas, turismo, importaciones y consumo. TE PODRÍA INTERESAR: Cómo afectaría envíos de dinero si los bancos checan estatus migratorio de clientes El dólar pierde fuerza en varios mercados regionales La jornada del 26 de mayo dejó un patrón similar en los tres países: el dólar volvió a perder terreno frente a monedas locales.