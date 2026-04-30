El precio de la gasolina en Estados Unidos acaba de cruzar un umbral simbólico que muchos conductores intentaban evitar: los $4 por galón. Esta semana, el promedio nacional llegó a $4.30, marcando un nuevo máximo en medio de tensiones internacionales y cambios en el mercado energético. Por qué importa: El aumento no solo afecta el costo de llenar el tanque. También presiona el presupuesto familiar, especialmente en comunidades latinas y hogares de bajos ingresos que dependen más del transporte diario. El precio de la gasolina rompe récord en EE.UU. Según datos de la Asociación Automovilística AAA, el precio promedio nacional alcanzó los $4.30 por galón, consolidando una tendencia al alza que se ha intensificado en las últimas semanas. El costo del combustible en EE. UU. alcanza niveles no vistos desde 2022. El precio promedio nacional superó los $4.17 por galón en medio de la crisis en Medio Oriente #EEUU Todos los detalles👉 https://t.co/szo0G8H4EQ pic.twitter.com/HwYZAkHlMC

— Epoch Times Español (@EpochTimesEs) April 28, 2026 Este incremento coincide con factores estacionales,como el mantenimiento de refinerías y el inicio de la temporada de viajes, pero el principal motor del aumento es el encarecimiento del petróleo a nivel global.

De acuerdo con información reportada por EFE, la guerra en Oriente Medio ha impulsado los precios del crudo desde febrero, cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La reacción de Teherán, que afectó el paso por el estrecho de Ormuz, elevó aún más la tensión en los mercados. El petróleo supera los $100 y presiona los precios El impacto en la gasolina está directamente relacionado con el precio del petróleo. El crudo intermedio de Texas (WTI), referencia en Estados Unidos, ha subido alrededor de un 6 % en el último mes y ya supera los $104 por barril , según oilprice.com.

, según oilprice.com. En paralelo, el petróleo Brent ha aumentado cerca de un 9 %, alcanzando más de $115 por barril ante el riesgo de un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde circula aproximadamente el 20 % del suministro mundial de crudo. A esto se suma un factor adicional: la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y la OPEP+, una decisión atribuida a las perturbaciones en el Golfo Pérsico, según la agencia oficial WAM.

El resultado ha sido una reducción significativa en la producción. En marzo, la OPEP bombeó cerca de 8 millones de barriles diarios menos, lo que representa una caída del 27,5 % respecto a febrero. Gasolineras reducen márgenes, pero no pueden sostenerlo Ante el aumento del petróleo, algunas gasolineras han intentado contener el impacto en los consumidores. Según NBC News, muchos minoristas han reducido sus márgenes de ganancia para mantener los precios por debajo de los $4 por galón. Sin embargo, esta estrategia tiene límites. Tom Kloza, asesor jefe de energía de Gulf Oil, advirtió que se trata de la presión más severa sobre los márgenes desde 2020. Esto significa que, a medida que los costos continúan subiendo, es probable que los precios finales sigan aumentando, trasladando completamente el impacto a los consumidores. Hogares latinos y de bajos ingresos, los más afectados El aumento de la gasolina no impacta a todos por igual. Según un informe de Bank of America citado por CNBC, los hogares de menores ingresos son los que ya están sintiendo el golpe con mayor intensidad.

Para muchas familias latinas, donde el uso del automóvil es esencial para el trabajo diario, el alza representa un gasto adicional difícil de absorber. Además, existe el riesgo de un efecto en cadena. Si el encarecimiento del petróleo se traslada a otros sectores, como alimentos o servicios públicos, el impacto podría ampliarse rápidamente. Trump apuesta por un «bajón de precios» En medio de este escenario, el presidente Donald Trump expresó una visión optimista. Desde la Casa Blanca, calificó como “estupendo” que Emiratos Árabes Unidos abandone la OPEP, sugiriendo que esta decisión podría contribuir a reducir los precios del petróleo y la gasolina en el futuro. Sin embargo, el efecto inmediato no ha sido una caída, sino todo lo contrario. Las tensiones geopolíticas siguen dominando el comportamiento del mercado energético. TE PODRÍA INTERESAR: Economía de EE.UU. creció entre enero y marzo 2026 ¿Seguirá así el resto del año?