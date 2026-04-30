El arranque económico de 2026 dejó una señal clara: la economía de Estados Unidos tomó impulso tras un cierre de año débil.

Entre enero y marzo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mostró una aceleración relevante que, aunque esperada por el mercado, plantea nuevas preguntas sobre su sostenibilidad en un contexto global incierto.

Por qué importa: Este repunte no solo refleja una recuperación interna, sino que marca el punto de partida de la economía estadounidense frente a tensiones internacionales como la guerra con Irán y sus posibles efectos en precios, inversión y consumo.

Economía de EE.UU. creció en 1er trimestre 2026 tras un cierre débil en 2025

Según la Oficina de Análisis Económico (BEA), el PIB real creció a una tasa anual del 2,0 % en el primer trimestre de 2026, un salto significativo frente al 0,5 % registrado en el último trimestre de 2025.

Este avance confirma que la economía logró recuperar dinamismo tras un periodo de menor actividad.

La cifra, además, se ubicó en línea con lo previsto por analistas, quienes no anticipaban aún un impacto fuerte de factores externos como el conflicto en Medio Oriente, de acuerdo con EFE.

El crecimiento estuvo impulsado por varios motores simultáneos: la inversión empresarial, el aumento de las exportaciones, el gasto público y el consumo.

Sin embargo, no todos avanzaron al mismo ritmo. El gasto de los consumidores, aunque positivo, mostró señales de desaceleración frente al trimestre anterior.