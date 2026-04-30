Economía de EE.UU. creció entre enero y marzo 2026 ¿Seguirá así el resto del año?
El arranque económico de 2026 dejó una señal clara: la economía de Estados Unidos tomó impulso tras un cierre de año débil. Entre enero y marzo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mostró una aceleración relevante que, aunque esperada por el mercado, plantea nuevas preguntas sobre su sostenibilidad en un contexto global incierto. Por […]
Publicado el30/04/2026 a las 05:03
El arranque económico de 2026 dejó una señal clara: la economía de Estados Unidos tomó impulso tras un cierre de año débil.
- Entre enero y marzo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mostró una aceleración relevante que, aunque esperada por el mercado, plantea nuevas preguntas sobre su sostenibilidad en un contexto global incierto.
Por qué importa: Este repunte no solo refleja una recuperación interna, sino que marca el punto de partida de la economía estadounidense frente a tensiones internacionales como la guerra con Irán y sus posibles efectos en precios, inversión y consumo.
Economía de EE.UU. creció en 1er trimestre 2026 tras un cierre débil en 2025
Según la Oficina de Análisis Económico (BEA), el PIB real creció a una tasa anual del 2,0 % en el primer trimestre de 2026, un salto significativo frente al 0,5 % registrado en el último trimestre de 2025.
- Este avance confirma que la economía logró recuperar dinamismo tras un periodo de menor actividad.
- La cifra, además, se ubicó en línea con lo previsto por analistas, quienes no anticipaban aún un impacto fuerte de factores externos como el conflicto en Medio Oriente, de acuerdo con EFE.
El crecimiento estuvo impulsado por varios motores simultáneos: la inversión empresarial, el aumento de las exportaciones, el gasto público y el consumo.
Sin embargo, no todos avanzaron al mismo ritmo. El gasto de los consumidores, aunque positivo, mostró señales de desaceleración frente al trimestre anterior.
Exportaciones, inversión y gasto público impulsan la economía de EE.UU.
El informe de la BEA detalla que el impulso económico se apoyó principalmente en el aumento de las exportaciones y en una aceleración de la inversión.
También influyó el gasto público, especialmente el federal no relacionado con defensa, que creció tras la caída registrada en el trimestre anterior debido al cierre del gobierno.
En paralelo, las importaciones también aumentaron, lo que resta al cálculo del PIB, aunque refleja una mayor actividad económica general.
El comercio exterior tuvo un papel clave:
- Tanto exportaciones como importaciones crecieron, impulsadas por bienes como computadoras, periféricos y autopartes.
- También se registró un aumento en suministros industriales, aunque la BEA excluyó un incremento específico en exportaciones de lingotes de plata utilizados como inversión.
Por su parte, el gasto del consumidor se sostuvo principalmente en el sector servicios, con un protagonismo claro del gasto en salud, incluyendo servicios hospitalarios y atención ambulatoria.
Inflación y consumo: señales a vigilar de cerca
Aunque el crecimiento fue sólido, los indicadores de precios reflejan presiones que podrían afectar el comportamiento económico en los próximos meses.
- El índice de precios del gasto en consumo personal (GCP) aumentó un 4,5 % en el primer trimestre, frente al 2,9 % del trimestre previo. Si se excluyen alimentos y energía, el aumento fue del 4,3 %, también superior al periodo anterior.
- Este incremento sugiere que, a pesar del crecimiento, la inflación sigue siendo un factor relevante. Además, el consumo creció, uno de los principales motores de la economía, pero a un ritmo más lento, lo que podría anticipar cierta moderación.
La economía de EE.UU. creció 2% en el primer trimestre, impulsada por la inversión empresarial y el consumo, en medio de tensiones globales. https://t.co/Ap4l1Btgr2
— Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) April 30, 2026
Aun así, un indicador clave de la demanda interna mostró fortaleza: las ventas finales a compradores privados nacionales aumentaron un 2,5 %, por encima del 1,8 % previo, lo que indica una base de consumo e inversión aún sólida.
Una economía que entra fuerte en un escenario global incierto
Las cifras del primer trimestre muestran que Estados Unidos entró en el actual contexto internacional con una base económica firme.
- De acuerdo con CNN, el crecimiento estuvo respaldado por ingresos fiscales más altos y ganancias empresariales sólidas, lo que ayudó a compensar el impacto inicial del aumento en los precios de la energía derivado del conflicto con Irán.
- Además, los mercados financieros han mostrado resiliencia. Tras una reacción inicial de incertidumbre, los principales índices bursátiles se recuperaron y se mantienen cerca de máximos históricos.
Sin embargo, el verdadero desafío será sostener este ritmo en un entorno donde los costos energéticos, la inflación y las tensiones geopolíticas podrían comenzar a tener un impacto más directo en la actividad económica.
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Lo que viene: señales de alerta y expectativas para 2026
El desempeño del primer trimestre deja un balance positivo, pero no definitivo. La combinación de crecimiento moderado, inflación persistente y consumo más cauteloso plantea un escenario mixto para el resto del año.
- Si bien la economía ha demostrado resiliencia, su evolución dependerá de factores clave como la estabilidad de los precios energéticos, la evolución del conflicto en Medio Oriente y la respuesta del consumo interno.
Por ahora, el dato es claro: Estados Unidos comenzó 2026 con impulso, pero mantener ese ritmo será el verdadero desafío en los próximos meses.