Hispanos luchan contra la inflación, pero la NASA quiere gastar $1.000 millones en una base lunar
Publicado el27/05/2026 a las 09:05
Mientras millones de familias en Estados Unidos continúan ajustando sus presupuestos por el aumento del costo de vida, la NASA anunció nuevos contratos cercanos a los 1.000 millones de dólares para avanzar en la construcción de una futura base lunar permanente.
- El contraste entre el gasto espacial y las presiones económicas que enfrentan muchos hogares ha reactivado el debate sobre las prioridades del gasto público.
Por qué importa: La inflación sigue afectando alimentos, vivienda y servicios básicos en muchas comunidades latinas. Al mismo tiempo, el gobierno federal mantiene enormes inversiones en exploración espacial y proyectos tecnológicos de largo plazo.
La NASA acelera su proyecto para regresar a la Luna
Según informó The Center Square, la NASA adjudicó nuevos contratos a compañías privadas para desarrollar vehículos, drones y sistemas de transporte destinados a futuras operaciones en la Luna.
Entre las empresas seleccionadas aparecen Blue Origin, Astrolab, Lunar Outpost y Firefly Aerospace.
Blue Origin obtuvo un contrato inicial de 188 millones de dólares para transportar vehículos exploradores hacia la superficie lunar, con opciones que podrían elevar el monto total a más de 280 millones.
- Astrolab y Lunar Outpost recibieron contratos superiores a los 200 millones de dólares cada uno para fabricar los vehículos lunares que utilizarán astronautas y equipos científicos.
- La NASA también confirmó tres misiones iniciales para establecer las primeras operaciones permanentes en el polo sur lunar entre finales de 2026 y 2027.
El administrador de la agencia, Jared Isaacman, defendió el proyecto asegurando que la Luna servirá como plataforma de entrenamiento para futuras misiones tripuladas a Marte.
El programa podría costar decenas de miles de millones a EE.UU.
Aunque la NASA no presentó una cifra total actualizada para toda la campaña “Luna a Marte”, los costos proyectados continúan creciendo.
- La agencia había calculado anteriormente que solo la iniciativa de la base lunar costaría alrededor de 20.000 millones de dólares durante siete años.
- Además, el inspector general interino de la NASA declaró ante el Congreso en 2024 que el programa Artemis ya superaría los 93.000 millones de dólares hasta 2025.
- También se estima que cada lanzamiento del sistema SLS/Orion podría costar más de 4.200 millones de dólares para las primeras misiones.
A esto se suman otros proyectos complementarios, como la construcción de un reactor nuclear en la Luna antes de 2030 y la estación orbital Gateway, cuyo desarrollo sigue generando dudas presupuestarias.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha señalado durante décadas problemas persistentes en la administración de contratos espaciales, incluyendo retrasos y aumentos de costos.
NASA quiere gastar $1.000 millones, pero el debate crece mientras familias enfrentan altos precios
El anuncio ocurre en medio de un escenario económico complicado para millones de estadounidenses.
- Aunque la inflación ha mostrado cierta desaceleración en comparación con años anteriores, los precios de alquileres, seguros, alimentos y servicios básicos siguen presionando los ingresos familiares.
- Las comunidades hispanas figuran entre las más afectadas debido a su fuerte presencia en sectores sensibles al aumento del costo de vida, como construcción, servicios y empleos de bajos salarios.
La discusión no solo gira alrededor del tamaño del gasto espacial, sino sobre el uso de recursos públicos en un momento donde muchas familias aún intentan recuperarse de años de inflación elevada.
Algunos críticos consideran contradictorio impulsar proyectos multimillonarios en la Luna mientras programas domésticos enfrentan restricciones presupuestarias.
Sin embargo, defensores del programa espacial argumentan que la inversión tecnológica genera empleos, innovación y ventajas estratégicas frente a competidores internacionales como China.
TE PODRÍA INTERESAR: Mamdani quiere construir 200.000 viviendas asequibles en Nueva York ¿Lo logrará?
La carrera espacial con China acelera las decisiones
La NASA insiste en que el tiempo se está agotando para mantener el liderazgo estadounidense en exploración espacial.
Ver este video en su propia página →
Isaacman advirtió recientemente ante legisladores que la competencia con China podría definirse “en meses, no en años”.
- China mantiene su propio programa lunar y busca enviar astronautas a la superficie antes de que termine la década.
- Por esa razón, la NASA reorganizó recientemente varias divisiones internas y nombró nuevos responsables para acelerar el desarrollo de la base lunar.
La meta final es establecer una presencia humana permanente en el polo sur lunar, con misiones frecuentes y operaciones cada vez más complejas.
Lo que viene: El Congreso deberá decidir en los próximos meses cuánto dinero recibirá realmente la NASA mientras continúan las discusiones sobre recortes presupuestarios federales y prioridades económicas internas en Estados Unidos.