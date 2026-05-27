Hispanos luchan contra la inflación, pero la NASA quiere gastar $1.000 millones en una base lunar

Mientras millones de familias en Estados Unidos continúan ajustando sus presupuestos por el aumento del costo de vida, la NASA anunció nuevos contratos cercanos a los 1.000 millones de dólares para avanzar en la construcción de una futura base lunar permanente.

El contraste entre el gasto espacial y las presiones económicas que enfrentan muchos hogares ha reactivado el debate sobre las prioridades del gasto público.

Por qué importa: La inflación sigue afectando alimentos, vivienda y servicios básicos en muchas comunidades latinas. Al mismo tiempo, el gobierno federal mantiene enormes inversiones en exploración espacial y proyectos tecnológicos de largo plazo.

La NASA acelera su proyecto para regresar a la Luna

Según informó The Center Square, la NASA adjudicó nuevos contratos a compañías privadas para desarrollar vehículos, drones y sistemas de transporte destinados a futuras operaciones en la Luna.

Entre las empresas seleccionadas aparecen Blue Origin, Astrolab, Lunar Outpost y Firefly Aerospace.

Blue Origin obtuvo un contrato inicial de 188 millones de dólares para transportar vehículos exploradores hacia la superficie lunar, con opciones que podrían elevar el monto total a más de 280 millones.

Astrolab y Lunar Outpost recibieron contratos superiores a los 200 millones de dólares cada uno para fabricar los vehículos lunares que utilizarán astronautas y equipos científicos.

La NASA también confirmó tres misiones iniciales para establecer las primeras operaciones permanentes en el polo sur lunar entre finales de 2026 y 2027.

El administrador de la agencia, Jared Isaacman, defendió el proyecto asegurando que la Luna servirá como plataforma de entrenamiento para futuras misiones tripuladas a Marte.