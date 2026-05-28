Precio de gasolina en Georgia podría saltar: próximo martes 02/06 finaliza la suspensión del impuesto
Publicado el28/05/2026 a las 09:08
Los conductores de Georgia podrían enfrentar un nuevo aumento en el precio de la gasolina a partir del próximo martes 2 de junio, fecha en la que finaliza oficialmente la suspensión temporal del impuesto estatal a los combustibles impulsada por el gobernador Brian Kemp.
Por qué importa: El fin de la medida podría añadir cerca de 33 centavos por galón al precio de la gasolina regular.
- El impacto preocupa especialmente en un estado donde millones de personas dependen diariamente de sus vehículos para trabajar, estudiar y realizar actividades básicas.
Suspensión del impuesto termina el próximo 2 de junio en Georgia
Según información publicada por The Center Square, la exención fiscal aplicada a la gasolina y al diésel concluirá el martes 2 de junio, salvo que el gobernador Brian Kemp decida extender nuevamente la medida mediante otra orden ejecutiva.
- La suspensión original fue aprobada por la Asamblea General de Georgia como una moratoria temporal de 60 días sobre el impuesto estatal a los combustibles. La medida entró en vigor el 20 de marzo y posteriormente fue extendida por dos semanas adicionales el pasado 15 de mayo.
- La administración estatal justificó la decisión argumentando que existía un riesgo de crisis económica para los consumidores debido a la volatilidad en los precios de productos esenciales, incluida la gasolina.
Hasta ahora, la oficina del gobernador no ha confirmado si habrá una nueva prórroga antes de la fecha límite.
Precio de la gasolina ya ronda los 4 dólares por galón
Aunque Georgia mantiene algunos de los precios más bajos de gasolina entre los estados vecinos, los costos continúan cerca de un nivel considerado crítico por muchos consumidores estadounidenses.
Datos de AAA muestran que el promedio estatal para un galón de gasolina regular sin plomo se ubica actualmente en 3,96 dólares. La cifra representa una caída de 4 centavos frente a la semana pasada, aunque todavía está 34 centavos por encima del precio registrado hace apenas un mes.
El posible regreso del impuesto podría generar un incremento inmediato para millones de conductores.
- Según el Departamento de Ingresos de Georgia, el impuesto estatal añade aproximadamente 33 centavos por galón de gasolina y cerca de 37 centavos al diésel. Los recursos recaudados se utilizan principalmente para financiar proyectos de transporte e infraestructura vial en todo el estado.
Los conductores de Atlanta podrían sentir más presión financiera
Expertos señalan que Georgia enfrenta una situación particular debido a la fuerte dependencia del automóvil en gran parte del estado.
- En el área metropolitana de Atlanta, los largos desplazamientos diarios y el crecimiento urbano obligan a muchas familias a recorrer grandes distancias para llegar al trabajo, la escuela o realizar compras básicas.
- Fuera de Atlanta, las opciones de transporte público son limitadas, especialmente en zonas suburbanas y rurales, donde reducir el uso del vehículo resulta mucho más complicado.
- Esa combinación, alto kilometraje y precios elevados, podría hacer que los conductores de Georgia sientan los aumentos más rápidamente que residentes de otros estados incluso donde la gasolina ya es más cara.
Economistas advierten que, si el precio supera de forma sostenida los 4 dólares por galón, muchos hogares podrían verse obligados a recortar otros gastos para mantener sus desplazamientos diarios.
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Georgia sigue entre los estados con gasolina más barata…a pesar de todo
Pese a la incertidumbre sobre el futuro de la suspensión fiscal, Georgia todavía conserva precios relativamente más bajos que la mayoría de sus estados vecinos.
Las autoridades estatales han utilizado precisamente esa diferencia como argumento para justificar las medidas temporales de alivio impulsadas durante las últimas semanas.
Sin embargo, el debate sobre cuánto tiempo puede mantenerse la exención sigue abierto debido al impacto que tiene sobre la recaudación destinada a obras de infraestructura y mantenimiento de carreteras.
Lo que viene: Los conductores estarán atentos a cualquier anuncio del gobernador Brian Kemp antes del martes 2 de junio.
- Si no hay una nueva extensión, el impuesto estatal volverá automáticamente y el precio de la gasolina podría subir de inmediato en todo Georgia.