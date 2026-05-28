Precio de gasolina en Georgia podría saltar: próximo martes 02/06 finaliza la suspensión del impuesto

Los conductores de Georgia podrían enfrentar un nuevo aumento en el precio de la gasolina a partir del próximo martes 2 de junio, fecha en la que finaliza oficialmente la suspensión temporal del impuesto estatal a los combustibles impulsada por el gobernador Brian Kemp.

Por qué importa: El fin de la medida podría añadir cerca de 33 centavos por galón al precio de la gasolina regular.

El impacto preocupa especialmente en un estado donde millones de personas dependen diariamente de sus vehículos para trabajar, estudiar y realizar actividades básicas.

Suspensión del impuesto termina el próximo 2 de junio en Georgia

Según información publicada por The Center Square, la exención fiscal aplicada a la gasolina y al diésel concluirá el martes 2 de junio, salvo que el gobernador Brian Kemp decida extender nuevamente la medida mediante otra orden ejecutiva.

La suspensión original fue aprobada por la Asamblea General de Georgia como una moratoria temporal de 60 días sobre el impuesto estatal a los combustibles. La medida entró en vigor el 20 de marzo y posteriormente fue extendida por dos semanas adicionales el pasado 15 de mayo.

La administración estatal justificó la decisión argumentando que existía un riesgo de crisis económica para los consumidores debido a la volatilidad en los precios de productos esenciales, incluida la gasolina.

Hasta ahora, la oficina del gobernador no ha confirmado si habrá una nueva prórroga antes de la fecha límite.

Precio de la gasolina ya ronda los 4 dólares por galón

Aunque Georgia mantiene algunos de los precios más bajos de gasolina entre los estados vecinos, los costos continúan cerca de un nivel considerado crítico por muchos consumidores estadounidenses.