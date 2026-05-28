Gobernador de California quiere cobrar impuesto del 100% a residentes beneficiarios del fondo de Trump

Gavin Newsom evalúa aplicar un impuesto del 100% en California a quienes reciban pagos del fondo federal ligado al asalto al Capitolio.

California evalúa aplicar un impuesto del 100 % a los residentes que reciban dinero del nuevo fondo federal impulsado por el presidente Donald Trump para compensar a aliados procesados por el asalto al Capitolio de 2021. La propuesta fue anunciada por el gobernador Gavin Newsom y podría convertir al estado en uno de los principales opositores al polémico programa. Por qué importa: La propuesta del gobernador Gavin Newsom podría convertirse en una de las respuestas estatales más agresivas contra una medida impulsada por la administración Trump. El debate ya comenzó a expandirse a otros estados como Nueva York y amenaza con escalar en medio de la campaña política y las tensiones sobre el uso de fondos federales. Gavin Newsom quiere aplicar impuestos al fondo de Trump Según información publicada por EFE, el gobernador Gavin Newsom confirmó que trabajará junto con la Legislatura estatal para analizar un impuesto especial dirigido a residentes de California que reciban dinero del nuevo fondo federal. “Queremos gravar el 100% de esos ingresos”, declaró Newsom durante una conferencia de prensa. El mandatario agregó que el estado considera viable aplicar este tipo de gravamen y aseguró que buscan avanzar rápidamente con la propuesta. El fondo en cuestión fue anunciado recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: Contempla cerca de 1.776 millones de dólares destinados a compensar a personas cercanas a Trump que fueron investigadas, acusadas o procesadas tras los hechos violentos ocurridos en el Capitolio durante enero de 2021.

La creación de esta bolsa económica generó una fuerte reacción entre líderes demócratas y funcionarios estatales que consideran injustificable utilizar recursos públicos para beneficiar a participantes de la insurrección. Fondo federal de Trump desata tensión política en varios estados California no es el único estado que busca responder al programa impulsado desde Washington. En Nueva York, el asambleísta Alex Bores, representante de parte de Manhattan, propuso aplicar una medida similar para gravar completamente los pagos entregados a residentes neoyorquinos que reciban dinero del fondo. En un video publicado en X, Bores criticó duramente la iniciativa federal y sostuvo que el presidente Trump no debería utilizar dólares de los contribuyentes para beneficiar a personas vinculadas con el ataque al Capitolio. “Es sencillo: si usted es neoyorquino y toma dinero de este fondo discrecional ilegal, el estado de Nueva York le cobrará impuestos sobre el 100% de esa suma”, afirmó el legislador. I just introduced the Anti-Insurrectionist Act in NY. It’s simple: If you’re a New Yorker who takes from Trump’s illegal January 6th slush fund, NY will tax 100% of it. pic.twitter.com/9vg5EKPybZ — Alex Bores (@AlexBores) May 26, 2026 La discusión ya comenzó a dividir opiniones entre sectores conservadores y progresistas, especialmente porque algunos beneficiarios potenciales han confirmado públicamente su intención de solicitar compensaciones.

Aliados de Trump ya anticipan solicitudes millonarias Entre las personas que podrían buscar pagos provenientes del fondo aparece Enrique Tarrio, exlíder de la organización ultraderechista Proud Boys. Tarrio y otros condenados o investigados por la toma del Capitolio han señalado que planean presentar solicitudes una vez el programa entre plenamente en funcionamiento.

El Departamento de Justicia explicó que el objetivo del fondo es compensar a individuos que, según la administración Trump, habrían sido víctimas de una supuesta “instrumentalización” del sistema judicial durante el gobierno del expresidente Joe Biden. La narrativa ha sido respaldada por sectores republicanos que sostienen que muchos procesos judiciales relacionados con el 6 de enero fueron excesivos o políticamente motivados. Sin embargo, críticos del programa consideran que el fondo podría abrir una crisis política y legal debido al uso de recursos públicos para beneficiar a personas condenadas por delitos relacionados con violencia política. TE PODRÍA INTERESAR: Casa Blanca lanza hoy la aplicación móvil cuentas Trump de ahorro: conoce todos los detalles El debate podría intensificarse en plena campaña electoral La propuesta de Newsom aparece en un momento especialmente sensible para el escenario político estadounidense, con Trump nuevamente instalado en la Casa Blanca y con crecientes disputas entre estados demócratas y la administración federal. Expertos legales anticipan que cualquier intento estatal de imponer impuestos especiales a los pagos podría terminar en tribunales si finalmente es aprobado.