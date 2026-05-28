Casa Blanca lanza hoy la aplicación móvil cuentas Trump de ahorro: conoce todos los detalles

La Casa Blanca y el Departamento del Tesoro activaron este jueves una nueva etapa del programa “Trump Accounts”, una iniciativa financiera que busca abrir cuentas de ahorro con ventajas fiscales para millones de menores en Estados Unidos.

El lanzamiento incluye desde hoy una aplicación móvil oficial disponible en las principales tiendas digitales del país.

Por qué importa: La aplicación será la principal herramienta para que padres y tutores administren las «cuentas Trump», un programa impulsado por el gobierno que promete depósitos iniciales de hasta $1.000 para niños elegibles.

Aplicación móvil cuentas Trump ya está disponible en app stores

Según un comunicado oficial del Departamento del Tesoro, la nueva aplicación “Trump Accounts” comenzó a desplegarse hoy en Apple App Store y Google Play como parte de la implementación nacional del programa.

La plataforma permitirá gestionar las cuentas desde el teléfono, revisar balances y completar procesos de activación.

La Casa Blanca promocionó el lanzamiento con un mensaje en la red social X en el que afirmó: “Gestiona todo. Observa el crecimiento. Todo en UN solo lugar”.

TOMORROW: Trump Accounts, on your phone. 💰 Manage everything. Watch the growth. All in ONE place. pic.twitter.com/xkdCuNqm2y — The White House (@WhiteHouse) May 27, 2026

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el objetivo es facilitar que más familias puedan acceder al sistema de ahorro desde etapas tempranas.