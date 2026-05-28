Casa Blanca lanza hoy la aplicación móvil cuentas Trump de ahorro: conoce todos los detalles
Publicado el28/05/2026 a las 07:00
La Casa Blanca y el Departamento del Tesoro activaron este jueves una nueva etapa del programa “Trump Accounts”, una iniciativa financiera que busca abrir cuentas de ahorro con ventajas fiscales para millones de menores en Estados Unidos.
- El lanzamiento incluye desde hoy una aplicación móvil oficial disponible en las principales tiendas digitales del país.
Por qué importa: La aplicación será la principal herramienta para que padres y tutores administren las «cuentas Trump», un programa impulsado por el gobierno que promete depósitos iniciales de hasta $1.000 para niños elegibles.
Aplicación móvil cuentas Trump ya está disponible en app stores
Según un comunicado oficial del Departamento del Tesoro, la nueva aplicación “Trump Accounts” comenzó a desplegarse hoy en Apple App Store y Google Play como parte de la implementación nacional del programa.
La plataforma permitirá gestionar las cuentas desde el teléfono, revisar balances y completar procesos de activación.
- La Casa Blanca promocionó el lanzamiento con un mensaje en la red social X en el que afirmó: “Gestiona todo. Observa el crecimiento. Todo en UN solo lugar”.
TOMORROW: Trump Accounts, on your phone. 💰
Manage everything. Watch the growth. All in ONE place. pic.twitter.com/xkdCuNqm2y
— The White House (@WhiteHouse) May 27, 2026
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el objetivo es facilitar que más familias puedan acceder al sistema de ahorro desde etapas tempranas.
- “La aplicación Cuentas Trump ofrece una manera sencilla y segura para que los hogares comiencen a participar en un programa diseñado para fortalecer su situación financiera a largo plazo”, indicó Bessent en el comunicado oficial.
Millones de familias comenzarán a recibir correos de activación
La siguiente fase del programa contempla la activación gradual de cuentas antes del lanzamiento oficial previsto para el 4 de julio de 2026.
- Las familias que ya hayan inscrito a sus hijos mediante el formulario 4547 del IRS comenzarán a recibir correos electrónicos con instrucciones para completar la configuración de la cuenta.
- El Tesoro indicó que estos mensajes se enviarán progresivamente entre hoy y el 4 de julio. Además, aclaró que las comunicaciones legítimas llegarán únicamente desde el correo no-reply@TrumpAccounts.Treasury.gov.
El Wall Street Journal fue el primer medio en informar que la activación masiva comenzaría esta semana para quienes ya estaban registrados en el sistema.
Las autoridades federales explicaron que los padres podrán completar el proceso utilizando la aplicación móvil o ingresando directamente al portal TrumpAccounts.gov.
Programa cuentas Trump de ahorro permitirá aportes y depósitos de hasta $1.000
A partir del 4 de julio de 2026, las cuentas podrán comenzar a recibir contribuciones sujetas a límites anuales establecidos por el programa.
- Según el Departamento del Tesoro, las aportaciones podrán provenir de padres, familiares, empleadores, organizaciones benéficas y otras entidades elegibles.
- Además, los menores que cumplan con los requisitos del programa piloto recibirán un depósito directo de $1.000 financiado por el Tesoro estadounidense.
- La administración sostiene que el sistema busca incentivar el ahorro y la participación económica desde edades tempranas mediante inversiones con beneficios fiscales.
El gobierno también recordó que abrir una cuenta es gratuito y que los menores solo podrán recibir ciertas contribuciones si sus padres o tutores completan previamente el proceso de inscripción.
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El Tesoro también advierte sobre posibles estafas y fraudes
Con el inicio de la activación nacional, las autoridades federales emitieron una alerta para evitar posibles fraudes relacionados con el programa.
El Departamento del Tesoro insistió en que no realizará llamadas telefónicas ni enviará mensajes de texto para activar cuentas Trump.
- “Si recibes una llamada o un mensaje de texto sobre una cuenta Trump, no respondas; probablemente se trate de una estafa”, advirtió la agencia federal.
También recomendó utilizar únicamente la aplicación oficial o escribir directamente TrumpAccounts.gov en el navegador para evitar sitios falsos.
Lo que viene: El programa continuará ampliándose durante las próximas semanas mientras millones de familias reciben accesos de activación antes del lanzamiento oficial del 4 de julio.
El gobierno federal prevé que las cuentas comiencen a operar plenamente durante el segundo semestre de 2026.