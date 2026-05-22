El dólar cambia de ritmo hoy 22/05: sube en México y RD, pero cae en Colombia

El dólar volvió a moverse este viernes 22 de mayo y dejó señales distintas en tres países clave.

Mientras en México y República Dominicana la moneda estadounidense recuperó terreno, en Colombia ocurrió lo contrario: el tipo de cambio bajó y se alejó de los niveles vistos días atrás.

Por qué importa: Aunque las variaciones parezcan pequeñas, estos cambios impactan directamente gastos cotidianos como compras, viajes, pagos en dólares y productos importados. También sirven como termómetro del ánimo económico en cada país.

México vuelve a ver un dólar por encima de los 17 pesos

Después de varios días relativamente estables, el dólar volvió a subir en México y regresó a niveles similares a los de hace una semana.

Según datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio se ubicó este 22 de mayo en 17.3305 pesos por dólar.

En el mercado cambiario, los valores se movieron así:

Compra: 16.9439 pesos

Venta: 17.5688 pesos

El ajuste también se reflejó en bancos y casas de cambio. En Banco Azteca, por ejemplo, el dólar bajó ligeramente para quienes desean venderlo, pero sigue caro para quienes necesitan comprarlo: