El dólar cambia de ritmo hoy 22/05: sube en México y RD, pero cae en Colombia
Publicado el22/05/2026 a las 02:42
El dólar volvió a moverse este viernes 22 de mayo y dejó señales distintas en tres países clave.
- Mientras en México y República Dominicana la moneda estadounidense recuperó terreno, en Colombia ocurrió lo contrario: el tipo de cambio bajó y se alejó de los niveles vistos días atrás.
Por qué importa: Aunque las variaciones parezcan pequeñas, estos cambios impactan directamente gastos cotidianos como compras, viajes, pagos en dólares y productos importados. También sirven como termómetro del ánimo económico en cada país.
México vuelve a ver un dólar por encima de los 17 pesos
Después de varios días relativamente estables, el dólar volvió a subir en México y regresó a niveles similares a los de hace una semana.
- Según datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio se ubicó este 22 de mayo en 17.3305 pesos por dólar.
En el mercado cambiario, los valores se movieron así:
- Compra: 16.9439 pesos
- Venta: 17.5688 pesos
El ajuste también se reflejó en bancos y casas de cambio. En Banco Azteca, por ejemplo, el dólar bajó ligeramente para quienes desean venderlo, pero sigue caro para quienes necesitan comprarlo:
- Compra: $16.00 pesos
- Venta: $17.89 pesos
Qué significa: Para muchas familias mexicanas, el movimiento vuelve a poner atención sobre gastos relacionados con tecnología, productos importados o viajes al extranjero. También es un dato seguido de cerca por pequeños negocios que dependen de mercancía comprada en dólares.
Colombia registra una caída del dólar este viernes
En Colombia, la jornada fue diferente.
El dólar oficial retrocedió y cerró en 3.701,419 pesos colombianos, según el Banco de la República.
En Bogotá, las casas de cambio manejan estos valores:
- Compra: $3.640 pesos
- Venta: $3.740 pesos
La caída ocurre después de jornadas donde la moneda estadounidense había mostrado cierta presión al alza. Ahora, el mercado vuelve a niveles más moderados.
Para consumidores y viajeros, un dólar más bajo suele traducirse en menor presión sobre algunos precios relacionados con importaciones y compras internacionales.
En República Dominicana también se siente el aumento del dólar
En República Dominicana, el dólar retomó fuerza este viernes, de acuerdo con cifras del Banco Central dominicano.
La cotización oficial quedó así:
- Compra: $58.9444 pesos dominicanos
- Venta: $59.5326 pesos dominicanos
El movimiento mantiene al dólar cerca de la barrera de los 60 pesos dominicanos en operaciones de venta, un nivel que sigue siendo observado por consumidores y comerciantes.
En el país caribeño, el comportamiento del dólar suele impactar especialmente sectores ligados al turismo, remesas y productos importados.
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El dólar muestra distintos escenarios en la región
Lo llamativo de este viernes es que no hubo una sola tendencia regional. Mientras México y República Dominicana registraron aumentos, Colombia tomó el camino contrario con una caída moderada.
Eso refleja que cada mercado responde a dinámicas locales distintas, incluso cuando el dólar mantiene influencia global.
Lo que viene: La próxima semana será clave para ver si estos movimientos se consolidan o si solo fueron ajustes temporales.