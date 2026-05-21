Suben las tasas hipotecarias al nivel más alto en 9 meses: préstamos más caros

Comprar una vivienda en Estados Unidos vuelve a ser más costoso. Las tasas hipotecarias alcanzaron esta semana su nivel más alto en casi nueve meses, elevando los pagos mensuales para millones de personas que buscan adquirir casa o refinanciar su préstamo. Por qué importa: El aumento de las tasas llega justo durante la temporada de mayor actividad del mercado inmobiliario. Aunque el incremento semanal parece pequeño, tiene un impacto directo sobre cuánto terminarán pagando los compradores durante décadas. Tasas hipotecarias más altas: Hipotecas a 30 años superan nuevamente el 6,5 % Freddie Mac informó en su Encuesta Primaria del Mercado Hipotecario que la tasa promedio de las hipotecas a tasa fija a 30 años subió al 6,51 % al 21 de mayo de 2026. La semana anterior, la tasa promedio era de 6,36 %. Hace un año, se ubicaba en 6,86 %. El aumento marca el nivel más alto registrado en casi nueve meses y refleja la creciente presión sobre el mercado financiero y el costo del crédito en Estados Unidos. Las hipotecas a 15 años también registraron incrementos. La tasa promedio subió al 5,85 %, frente al 5,71 % reportado la semana anterior. Las tasas hipotecarias alcanzan su nivel más alto en nueve meses https://t.co/t6Gq7oKDLB

— CNN en Español (@CNNEE) May 21, 2026 Aunque las tasas actuales siguen por debajo de los niveles vistos hace un año, el reciente repunte preocupa a compradores que esperaban una reducción más acelerada de los costos de financiamiento. Freddie Mac recordó que las tasas pueden variar considerablemente entre entidades financieras y recomendó comparar múltiples ofertas antes de contratar un préstamo hipotecario. Menos solicitudes de hipotecas por el aumento de costos La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) informó que las solicitudes de hipotecas disminuyeron un 2,3 % durante la semana finalizada el 15 de mayo.

Según Joel Kan, vicepresidente y economista jefe adjunto de la MBA, el alza en las tasas responde principalmente a preocupaciones persistentes sobre inflación y deuda pública global. “La creciente inquietud por la inflación derivada del aumento del precio de los combustibles impulsó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro”, explicó Kan.

El economista señaló que tanto compradores como solicitantes de refinanciamiento reaccionaron con cautela ante el encarecimiento de los préstamos.

Las solicitudes relacionadas con préstamos convencionales y gubernamentales registraron descensos, mientras que las refinanciaciones prácticamente se mantuvieron estables. Kan agregó que el aumento de tasas ocurrió principalmente hacia finales de la semana, lo que limitó parcialmente el impacto inmediato sobre algunas solicitudes. Guerra con Irán y petróleo influyen en el mercado Los mercados financieros han mostrado nerviosismo desde el inicio del conflicto con Irán. El cierre del estrecho de Ormuz provocó fuertes aumentos en los precios internacionales del petróleo, elevando las preocupaciones inflacionarias en Estados Unidos y otros países.

El encarecimiento de la energía suele afectar directamente las expectativas de inflación, uno de los factores más importantes que influyen en las tasas hipotecarias. Cuando los inversionistas esperan inflación más alta, exigen mayores rendimientos en bonos del Tesoro, especialmente en los bonos a 10 años que sirven como referencia para fijar préstamos hipotecarios. Por esa razón, las tensiones geopolíticas internacionales pueden terminar afectando directamente cuánto paga una familia estadounidense por comprar vivienda.