Trump firma una orden que elimina protecciones laborales para miles de funcionarios

Trump elimina protecciones laborales

Afecta a 8.000 funcionarios

Sindicatos critican medida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que elimina las protecciones laborales de cerca de 8.000 funcionarios federales vinculados a la elaboración y aplicación de políticas públicas.

La medida facilita el despido de determinados empleados de carrera dentro del Gobierno federal y ha generado críticas de sindicatos que consideran que podría afectar la independencia profesional de la función pública.

La orden afecta a miles de funcionarios federales

La orden fue firmada por Trump en el Despacho Oval.

Segun EFE, la medida impacta a empleados federales de carrera que participan en funciones relacionadas con el diseño y la implementación de políticas gubernamentales.

Entre los trabajadores afectados se encuentran personas que ocupan cargos de dirección dentro de agencias federales.

También incluye a quienes asesoran en la redacción de regulaciones y participan en decisiones relacionadas con subvenciones federales.

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La disposición alcanza además a empleados que desempeñan otras funciones vinculadas al desarrollo de políticas públicas.

Hasta ahora, muchos de estos funcionarios contaban con protecciones laborales que limitaban la posibilidad de ser despedidos de manera discrecional.

Con la nueva orden, esas garantías dejan de aplicarse a miles de trabajadores dentro de la administración federal.