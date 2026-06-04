Trump firma una orden que elimina protecciones laborales para miles de funcionarios
Publicado el03/06/2026 a las 15:27
- Trump elimina protecciones laborales
- Afecta a 8.000 funcionarios
- Sindicatos critican medida
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que elimina las protecciones laborales de cerca de 8.000 funcionarios federales vinculados a la elaboración y aplicación de políticas públicas.
La medida facilita el despido de determinados empleados de carrera dentro del Gobierno federal y ha generado críticas de sindicatos que consideran que podría afectar la independencia profesional de la función pública.
La orden afecta a miles de funcionarios federales
La orden fue firmada por Trump en el Despacho Oval.
Segun EFE, la medida impacta a empleados federales de carrera que participan en funciones relacionadas con el diseño y la implementación de políticas gubernamentales.
Entre los trabajadores afectados se encuentran personas que ocupan cargos de dirección dentro de agencias federales.
También incluye a quienes asesoran en la redacción de regulaciones y participan en decisiones relacionadas con subvenciones federales.
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La disposición alcanza además a empleados que desempeñan otras funciones vinculadas al desarrollo de políticas públicas.
Hasta ahora, muchos de estos funcionarios contaban con protecciones laborales que limitaban la posibilidad de ser despedidos de manera discrecional.
Con la nueva orden, esas garantías dejan de aplicarse a miles de trabajadores dentro de la administración federal.
La Casa Blanca justifica el cambio
El Gobierno argumentó que la decisión responde a las dificultades que, según su criterio, enfrentó Trump durante su primer mandato.
De acuerdo con la Administración, algunos funcionarios de carrera se resistieron a determinadas decisiones impulsadas desde la Casa Blanca.
Las objeciones se habrían producido especialmente en asuntos legales y regulatorios.
La nueva política busca modificar el tratamiento de determinados puestos considerados estratégicos dentro del aparato gubernamental.
Entre los cargos que ahora quedan expuestos a una posible remoción se encuentran directores de programas federales.
También figuran abogados de agencias gubernamentales y asesores técnicos.
Según la información disponible, estos contratos suelen situarse alrededor de los 200.000 dólares anuales.
La Administración había llegado a estimar anteriormente que esta política podría extenderse en el futuro a un número mucho mayor de empleados.
Sindicatos advierten sobre posibles despidos políticos
La orden recibió críticas por parte de organizaciones sindicales que representan a trabajadores federales.
Los sindicatos advirtieron que la medida podría abrir la puerta a despidos motivados por razones políticas.
Sus dirigentes sostienen que el cambio debilita las garantías de independencia profesional dentro del servicio público.
También consideran que erosiona mecanismos diseñados para proteger a los empleados frente a decisiones arbitrarias.
Hasta ahora, la posibilidad de despidos discrecionales estaba reservada principalmente para cargos políticos designados directamente por el presidente.
Los sindicatos consideran que la nueva política modifica de manera significativa esa estructura de protección laboral.
La controversia se centra en el impacto que la medida podría tener sobre funcionarios que desarrollan tareas técnicas, jurídicas y administrativas dentro del Gobierno federal.
La Administración había estimado que hasta 50.000 empleados federales podrían verse alcanzados por esta política en el futuro, lo que anticipa un debate continuo sobre el alcance y las consecuencias de la nueva orden ejecutiva.