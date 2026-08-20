Elecciones: ¿Florida sigue girando a la derecha con Trump? Estos condados serán la prueba en noviembre
Publicado el20/08/2026 a las 08:25
Miami-Dade, Osceola, Orange, Broward, Palm Beach y Hillsborough mostrarán si el avance republicano de 2024 continúa o si los demócratas recuperan terreno.
Florida llegará a las elecciones de noviembre con una ventaja republicana clara, pero seis grandes condados ayudarán a medir si el giro político hacia la derecha continúa.
La contienda entre el republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly será una prueba estatal después de la victoria de Donald Trump en 2024.
Por qué es importante: Más que preguntar si Florida vuelve a ser un estado bisagra, los resultados permitirán identificar si reaparecen zonas competitivas dentro de un estado donde los republicanos mantienen ventaja.
Los republicanos llegan con ventaja a noviembre
Los datos más recientes de la División de Elecciones de Florida muestran 5,607,836 republicanos registrados frente a 4,066,503 demócratas al 31 de julio de 2026. Esa diferencia supera 1.5 millones de electores.
El cambio es considerable frente a 2020, cuando los demócratas todavía tenían una pequeña ventaja estatal de registro. Los datos oficiales muestran que esa relación se ha invertido durante los últimos años.
- En números: En 2024, Trump ganó Florida con 56.1% frente al 43% de Kamala Harris.
Por eso, una victoria demócrata en algunos condados no bastaría para afirmar que Florida vuelve a ser competitiva. La clave será observar cuánto cambian los márgenes respecto de 2024.
Miami-Dade y Osceola medirán el avance republicano
Miami-Dade será probablemente uno de los termómetros más observados.
Trump consiguió allí 605,590 votos en 2024 frente a 480,355 de Harris, convirtiéndose en el primer candidato presidencial republicano en ganar el condado desde 1988.
Osceola también dejó una señal importante.
Trump obtuvo 86,713 votos frente a 84,205 de Harris, una diferencia mucho menor, pero suficiente para colocar al condado del lado republicano.
- La prueba: Si Donalds mantiene esos resultados, reforzaría la tendencia observada en 2024. Si Jolly reduce las diferencias o recupera terreno, mostraría que el avance republicano no es uniforme.
Orange y Broward siguen siendo bastiones demócratas
Orange y Broward permanecieron azules en 2024.
Harris ganó Orange por unos 82,500 votos y Broward por aproximadamente 148,000, según los resultados oficiales.
Ahora la pregunta será si Jolly puede ampliar esas ventajas para compensar las zonas republicanas del estado.
- El dato: El registro de 2026 todavía muestra más demócratas que republicanos tanto en Orange como en Broward.
Una reducción del margen demócrata, en cambio, daría otra señal de que el movimiento hacia la derecha continúa alcanzando grandes áreas urbanas.
Palm Beach y Tampa pueden mostrar dónde está la competencia
Palm Beach y Hillsborough, donde se encuentra Tampa, quedaron mucho más cerrados en 2024.
Harris ganó Palm Beach por apenas 5,676 votos, mientras Trump se impuso en Hillsborough por 20,562.
- Qué sigue: El 3 de noviembre, Donalds y Jolly ofrecerán una comparación más clara con 2024.
Más que declarar anticipadamente el regreso de Florida como estado bisagra, estos condados permitirán medir dónde se mantiene el avance republicano y dónde los demócratas consiguen recuperar espacio.
Noviembre mostrará si el dominio republicano en Florida sigue creciendo o si los demócratas encuentran espacios para recuperar terreno.
Miami-Dade, Osceola, Orange, Broward, Palm Beach y Hillsborough serán claves para entender ese movimiento, pero incluso un mejor desempeño demócrata en algunos de ellos no bastará para declarar que Florida vuelve a ser un estado bisagra.
La verdadera medida estará en cuánto cambien los márgenes frente a 2024 y en si Donalds logra mantener la coalición que llevó a Trump a una amplia victoria estatal.
Te Puede Interesar: Esposa de Hegseth está en reuniones, viajes y decisiones: ¿por qué?
FUENTE: Axios / El Pais / Florida Division of Elections