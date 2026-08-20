Elecciones: ¿Florida sigue girando a la derecha con Trump? Estos condados serán la prueba en noviembre

Miami-Dade, Osceola, Orange, Broward, Palm Beach y Hillsborough mostrarán si el avance republicano de 2024 continúa o si los demócratas recuperan terreno.

Florida llegará a las elecciones de noviembre con una ventaja republicana clara, pero seis grandes condados ayudarán a medir si el giro político hacia la derecha continúa.

La contienda entre el republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly será una prueba estatal después de la victoria de Donald Trump en 2024.

Por qué es importante: Más que preguntar si Florida vuelve a ser un estado bisagra, los resultados permitirán identificar si reaparecen zonas competitivas dentro de un estado donde los republicanos mantienen ventaja.

Los republicanos llegan con ventaja a noviembre

Los datos más recientes de la División de Elecciones de Florida muestran 5,607,836 republicanos registrados frente a 4,066,503 demócratas al 31 de julio de 2026. Esa diferencia supera 1.5 millones de electores.

El cambio es considerable frente a 2020, cuando los demócratas todavía tenían una pequeña ventaja estatal de registro. Los datos oficiales muestran que esa relación se ha invertido durante los últimos años.

En números: En 2024, Trump ganó Florida con 56.1% frente al 43% de Kamala Harris.

Por eso, una victoria demócrata en algunos condados no bastaría para afirmar que Florida vuelve a ser competitiva. La clave será observar cuánto cambian los márgenes respecto de 2024.