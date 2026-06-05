ICE detiene a 48 trabajadores y arresta a dos gerentes en redada de Carolina del Sur
Publicado el05/06/2026 a las 11:52
- 48 trabajadores detenidos
- Dos gerentes arrestados
- ICE lideró custodia
Una redada realizada el pasado miércoles por distintas fuerzas de seguridad terminó con el arresto de dos gerentes y la detención de 48 trabajadores por presuntas violaciones a las leyes de inmigración.
Por qué importa: La denominada “Operación Ghost Story” es el resultado de una investigación que tomó varios años y que derivó en acusaciones contra directivos y presuntos facilitadores de documentos falsificados.
De acuerdo con la Fiscalía General de Carolina del Sur, la operación fue producto de una investigación exhaustiva desarrollada durante varios años.
Las autoridades señalaron que la pesquisa permitió identificar presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de trabajadores indocumentados.
Redada migratoria en Carolina del Sur deja 48 detenidos
Redada masiva de ICE en una empresa en Carolina del Sur deja cerca de 50 inmigrantes arrestados.https://t.co/IHEPcWt3YC
— Primer Impacto (@PrimerImpacto) June 4, 2026
Tras la redada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asumió la custodia de los 48 empleados detenidos.
La investigación también derivó en acusaciones formales emitidas por el Gran Jurado Estatal, según Univision.
Según las autoridades, las pesquisas apuntaron a la utilización de documentación falsa para facilitar contrataciones dentro de la empresa involucrada.
La operación movilizó a distintas agencias que participaron en el cumplimiento de las órdenes judiciales y en la ejecución de los arrestos.
Gerentes enfrentan acusaciones por contratación irregular
ICE detiene a 48 inmigrantes en investigación de documentos falsos en Carolina del Sur https://t.co/3LkxMNKyqj pic.twitter.com/ZPht6LXXH4
— Félix Victorino (@donfelixspm) June 4, 2026
Las acusaciones del Gran Jurado Estatal señalan directamente a Christopher Douglas Ramey y Sandy Lynn Willis, ambos identificados como gerentes de la compañía.
Según las autoridades, los dos directivos ignoraron deliberadamente su obligación legal de verificar la autenticidad de los documentos de identidad presentados por trabajadores durante el proceso de contratación.
La Fiscalía sostiene que esta conducta facilitó el uso de documentación falsificada dentro de la empresa.
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Además, los implicados enfrentan cargos por presuntamente recurrir a “vendedores de documentos” para obtener identificaciones falsas.
Entre los documentos mencionados por las autoridades figuran permisos de conducir estatales falsificados y tarjetas de la Seguridad Social de Estados Unidos.
Las autoridades también señalaron la existencia de otras identificaciones apócrifas utilizadas en el esquema investigado.
Las audiencias para fijar la fianza de Ramey y Willis fueron programadas para este jueves.
El caso será revisado por el juez Heath P. Taylor en el Palacio de Justicia del Condado de Richland.
Autoridades identifican a otros acusados en el caso
Además de los dos gerentes arrestados, las autoridades revelaron otros nombres vinculados a la investigación.
Entre ellos se encuentra José Luis Aguilar Mejía, quien actualmente permanece prófugo y es buscado por las autoridades.
También fueron identificados Lázaro Hernández Hernández, Xavier Martínez Adorno y Zenon Rojas-Cabrera.
Las autoridades no ofrecieron más detalles en la información difundida sobre la situación procesal de estas personas.
Tras los arrestos, el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, emitió una advertencia dirigida a quienes faciliten de manera ilegal la permanencia o contratación de inmigrantes indocumentados.
“Si usted está ayudando ilegalmente a inmigrantes indocumentados en Carolina del Sur, será investigado y procesado con todo el peso de la ley. Si se está aprovechando de estadounidenses que trabajan arduamente, robándoles su identidad e ignorando intencionalmente sus responsabilidades como empleador para eludir la ley, iremos tras usted”, declaró Wilson.