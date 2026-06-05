ICE detiene a 48 trabajadores y arresta a dos gerentes en redada de Carolina del Sur

48 trabajadores detenidos

Dos gerentes arrestados

ICE lideró custodia

Una redada realizada el pasado miércoles por distintas fuerzas de seguridad terminó con el arresto de dos gerentes y la detención de 48 trabajadores por presuntas violaciones a las leyes de inmigración.

Por qué importa: La denominada “Operación Ghost Story” es el resultado de una investigación que tomó varios años y que derivó en acusaciones contra directivos y presuntos facilitadores de documentos falsificados.

De acuerdo con la Fiscalía General de Carolina del Sur, la operación fue producto de una investigación exhaustiva desarrollada durante varios años.

Las autoridades señalaron que la pesquisa permitió identificar presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de trabajadores indocumentados.

Redada migratoria en Carolina del Sur deja 48 detenidos

Redada masiva de ICE en una empresa en Carolina del Sur deja cerca de 50 inmigrantes arrestados.https://t.co/IHEPcWt3YC — Primer Impacto (@PrimerImpacto) June 4, 2026

Tras la redada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asumió la custodia de los 48 empleados detenidos.

La investigación también derivó en acusaciones formales emitidas por el Gran Jurado Estatal, según Univision.

Según las autoridades, las pesquisas apuntaron a la utilización de documentación falsa para facilitar contrataciones dentro de la empresa involucrada.

La operación movilizó a distintas agencias que participaron en el cumplimiento de las órdenes judiciales y en la ejecución de los arrestos.