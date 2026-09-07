Festivales latinos regresan a Chicago, pero el temor a ICE amenaza con vaciar las calles

Festivales latinos en Chicago

Desfile mexicano sigue confirmado

Temor a ICE persiste

Chicago entra en septiembre con algunos de sus mayores festivales latinos de regreso, pero en Little Village y Pilsen la celebración convive con una preocupación difícil de ignorar: las operaciones migratorias.

El Desfile del Día de la Independencia de México de la Calle 26 está confirmado para el domingo 13 de septiembre, pese a que el temor a ICE ya afectó la asistencia a eventos anteriores.

La celebración cumple 55 años y recorrerá Little Village bajo el lema “Unidos Cabalgamos, Más Fuertes Que Nunca”, en una temporada particularmente sensible para comerciantes y familias.

Lo que ocurra tendrá también consecuencias económicas: restaurantes, vendedores y pequeños negocios dependen de estas celebraciones para generar ingresos antes de que el invierno reduzca el tráfico comercial.

El desfile mexicano de Chicago sigue en pie pese al temor a ICE

La Cámara de Comercio de Little Village mantiene programado el desfile entre las 12:00 y las 3:00 p.m., desde Albany Avenue y la Calle 26 hasta Kostner Avenue.

En ediciones anteriores, la celebración ha llegado a reunir a más de 400,000 espectadores y participantes, convirtiendo el corredor comercial en uno de los epicentros de la comunidad mexicana en Chicago.

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Sin embargo, el precedente de 2025 preocupa: el desfile se realizó, pero comerciantes y asistentes describieron una afluencia considerablemente menor en medio del temor provocado por las operaciones federales de inmigración.

Grupos comunitarios respondieron desplegando observadores y equipos de respuesta rápida, además de distribuir información sobre derechos, medidas que vuelven a cobrar relevancia ante las celebraciones de septiembre.