Festivales latinos regresan a Chicago, pero el temor a ICE amenaza con vaciar las calles
Publicado el07/09/2026 a las 13:34
- Festivales latinos en Chicago
- Desfile mexicano sigue confirmado
- Temor a ICE persiste
Chicago entra en septiembre con algunos de sus mayores festivales latinos de regreso, pero en Little Village y Pilsen la celebración convive con una preocupación difícil de ignorar: las operaciones migratorias.
El Desfile del Día de la Independencia de México de la Calle 26 está confirmado para el domingo 13 de septiembre, pese a que el temor a ICE ya afectó la asistencia a eventos anteriores.
La celebración cumple 55 años y recorrerá Little Village bajo el lema “Unidos Cabalgamos, Más Fuertes Que Nunca”, en una temporada particularmente sensible para comerciantes y familias.
Lo que ocurra tendrá también consecuencias económicas: restaurantes, vendedores y pequeños negocios dependen de estas celebraciones para generar ingresos antes de que el invierno reduzca el tráfico comercial.
El desfile mexicano de Chicago sigue en pie pese al temor a ICE
La Cámara de Comercio de Little Village mantiene programado el desfile entre las 12:00 y las 3:00 p.m., desde Albany Avenue y la Calle 26 hasta Kostner Avenue.
En ediciones anteriores, la celebración ha llegado a reunir a más de 400,000 espectadores y participantes, convirtiendo el corredor comercial en uno de los epicentros de la comunidad mexicana en Chicago.
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Sin embargo, el precedente de 2025 preocupa: el desfile se realizó, pero comerciantes y asistentes describieron una afluencia considerablemente menor en medio del temor provocado por las operaciones federales de inmigración.
Grupos comunitarios respondieron desplegando observadores y equipos de respuesta rápida, además de distribuir información sobre derechos, medidas que vuelven a cobrar relevancia ante las celebraciones de septiembre.
Little Village ya pagó un precio por las operaciones migratorias
La preocupación no es hipotética: el desfile del Cinco de Mayo fue cancelado por segundo año consecutivo en 2026 debido a los temores relacionados con las acciones federales de control migratorio.
El Michelada Fest también fue cancelado en 2025, mientras comerciantes de la Calle 26 reportaron calles inusualmente tranquilas durante fechas que tradicionalmente representan oportunidades importantes para sus negocios.
El impacto coloca a los vendedores frente a una decisión complicada: participar en jornadas potencialmente lucrativas mientras algunas familias evalúan si acudir a eventos multitudinarios podría representar un riesgo.
Los organizadores, sin embargo, han defendido mantener el desfile de septiembre, argumentando que cancelar una tradición de décadas supondría otro golpe para una comunidad que ya enfrenta presión económica y migratoria.
Pilsen apuesta por tacos, tequila, cultura y música
Mientras Little Village prepara su gran desfile, Pilsen tendrá otra oportunidad para atraer visitantes con el Sabor Taco y Tequila Fest, previsto del 25 al 27 de septiembre.
El festival regresará a la zona de la Calle 18 y Halsted con tacos, bebidas, vendedores y actuaciones de músicos y DJs locales, además de una donación sugerida de $5 para ingresar.
El 26 de septiembre, Chicago Humanities celebrará además su Día de Pilsen con una docena de programas entre el Museo Nacional de Arte Mexicano y Thalia Hall.
La programación coincidirá con el Mes Nacional de la Herencia Hispana, que se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre y tradicionalmente aumenta la visibilidad de negocios y expresiones culturales latinas.
Los negocios latinos se juegan mucho más que una celebración
Para los pequeños comerciantes, estos festivales representan semanas de preparación, permisos, inventario y contratación, pero este año existe una variable que difícilmente pueden controlar: cuántas personas decidirán quedarse en casa.
Las preocupaciones por ICE podrían transformar una cuestión migratoria en otra económica si la reducción de visitantes termina afectando ventas de restaurantes, tiendas, puestos callejeros y otros negocios familiares.
Organizaciones comunitarias permanecen atentas a una eventual presencia de agentes federales y mantienen labores de información y vigilancia, mientras los eventos anunciados continúan oficialmente en calendario.
Así, septiembre se convierte en una prueba para dos barrios emblemáticos: preservar sus tradiciones y mantener activa su economía mientras una parte de la comunidad sopesa celebración, incertidumbre y temor migratorio, detalló ‘Latin Times‘, ‘CBS News‘ y ‘ABC 7 Chicago‘.