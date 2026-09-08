USCIS anuncia cambio para el permiso de trabajo: usar el formulario anterior provocará rechazo

USCIS cambia el permiso de trabajo . Usar una versión anterior del Formulario I-765 provocará el rechazo de la solicitud.

Las personas que tengan previsto solicitar o renovar un permiso de trabajo en Estados Unidos deberán prestar especial atención al formulario que utilicen a partir de la próxima semana. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una nueva edición del Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, y advirtió que las versiones anteriores serán rechazadas una vez que entre en vigor el cambio. La fecha clave será el 15 de septiembre de 2026. Desde ese día, USCIS aceptará únicamente la nueva edición del I-765 identificada con la fecha 09/15/26. A diferencia de otros cambios de formularios, en esta ocasión no habrá un período de gracia durante el cual puedan utilizarse ambas versiones. Esto significa que una persona podría completar correctamente su solicitud, presentar los documentos requeridos y cumplir con los demás requisitos, pero aun así recibir un rechazo por utilizar una edición incorrecta del formulario. ¿Qué versión del Formulario I-765 se debe utilizar? Hasta el 14 de septiembre, la edición vigente del Formulario I-765 es la identificada con fecha 08/21/25. USCIS estableció tres reglas para realizar la transición: Si el formulario está matasellado o se presenta electrónicamente antes del 15 de septiembre, deberá utilizarse la edición 08/21/25.

Si la solicitud se presenta el 15 de septiembre o después, deberá utilizarse exclusivamente la nueva edición 09/15/26. La nueva edición tampoco puede presentarse antes de esa fecha. USCIS comenzará a aceptarla únicamente a partir del 15 de septiembre. Para las solicitudes enviadas por correo, la agencia tomará en consideración la fecha del matasellos. En las solicitudes electrónicas contará la fecha en que sean presentadas a través del sistema de USCIS. USCIS advierte que no habrá período de gracia Este punto resulta especialmente importante para las personas que actualmente están preparando una solicitud y planean enviarla cerca de la fecha del cambio. USCIS confirmó que no habrá período de gracia para continuar utilizando la edición anterior. La agencia explicó que la nueva versión del I-765 es necesaria para implementar una reciente modificación de las reglas relacionadas con determinados no inmigrantes. Por esa razón, una solicitud presentada el 15 de septiembre con la edición 08/21/25 será rechazada, aunque haya sido preparada antes de la entrada en vigor del cambio. USCIS ya puso a disposición de los usuarios una versión preliminar del nuevo formulario y de sus instrucciones para que solicitantes y representantes puedan conocer los cambios antes de su implementación.

¿Para qué sirve el Formulario I-765? El Formulario I-765 es utilizado por determinadas personas extranjeras en Estados Unidos para solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD), conocido comúnmente como permiso de trabajo. También puede utilizarse para determinadas renovaciones o reemplazos del documento. No todas las personas autorizadas para trabajar en Estados Unidos necesitan presentar este formulario. Su utilización depende de la categoría migratoria y de las circunstancias particulares del solicitante. Entre quienes pueden necesitar un I-765 se encuentran, dependiendo de su elegibilidad, determinados solicitantes de asilo, beneficiarios de programas humanitarios, personas con solicitudes de ajuste de estatus pendientes y algunos estudiantes o familiares de titulares de visas. La categoría bajo la cual se presenta la solicitud es fundamental, ya que determina los requisitos, documentos y procedimientos correspondientes. ¿Por qué USCIS está cambiando el formulario? La modificación está relacionada con una nueva regla federal denominada “Establecimiento de un Periodo Fijo de Admisión y un Procedimiento de Extensión de Estadía para No Inmigrantes Estudiantes Académicos, Visitantes de Intercambio y Representantes de los Medios de Información Extranjeros”. La regulación afecta particularmente a determinadas personas bajo las clasificaciones F, J e I, entre ellas estudiantes internacionales, visitantes de intercambio y representantes de medios extranjeros. La nueva normativa también incluye disposiciones relacionadas con estudiantes F-1 que solicitan autorizaciones de empleo mediante programas como Optional Practical Training (OPT) o STEM OPT.

Sin embargo, el cambio de edición del I-765 debe ser tenido en cuenta por cualquier persona que necesite presentar ese formulario alrededor de la fecha de transición. USCIS también cambiará el Formulario I-539 El I-765 no será el único formulario que cambiará el 15 de septiembre. Ese mismo día USCIS publicará una nueva edición del Formulario I-539, Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante, también identificada con la fecha 09/15/26. Hasta el 14 de septiembre se acepta la edición 08/28/24. A partir del 15 de septiembre, USCIS rechazará esa versión anterior y únicamente aceptará la edición 09/15/26. Tampoco habrá período de gracia para este formulario. ¿Cómo comprobar que se utiliza la versión correcta? La fecha de edición aparece en la parte inferior de las páginas del formulario. Quienes hayan descargado previamente un I-765 para completarlo posteriormente deberían comprobar nuevamente la versión antes de enviarlo.