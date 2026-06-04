Senado avanza proyecto para financiar ICE por tres años
Publicado el04/06/2026 a las 11:27
- Senado debate fondos para ICE
- Demócratas presentan nuevas enmiendas
- Trump impulsa proyecto migratorio
Es una de las medidas más relevantes para la política migratoria del presidente Donald Trump en los últimos meses.
Este jueves, el Senado de Estados Unidos inició una extensa serie de votaciones sobre una legislación destinada a financiar a las principales agencias de control migratorio del gobierno.
Por qué importa: La propuesta permitiría asignar cerca de 70 mil millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), garantizando recursos para ambas agencias durante los próximos tres años.
El inicio del proceso de votación representa un avance significativo para los republicanos, que buscan concretar una solución presupuestaria de largo plazo.
Financiamiento para ICE avanza en Senado estadounidense
El Senado vota los fondos de ICE y la Patrulla Fronteriza tras meses de estancamiento.https://t.co/FcljNeYDZR
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 4, 2026
La legislación pondría fin a meses de bloqueo por parte de los demócratas.
Los legisladores demócratas habían impedido el avance de los fondos mientras exigían cambios de política migratoria.
Su postura surgió después de la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en enero.
De aprobarse, el proyecto garantizaría financiamiento para ICE y la Patrulla Fronteriza hasta el final del actual mandato presidencial de Trump.
La iniciativa contempla aproximadamente 70 mil millones de dólares destinados a las operaciones de ambas agencias.
Demócratas preparan nuevas enmiendas
Senate rejects first effort to bar Trump from creating $1.8B settlement fund. https://t.co/Bl7U64Nl9O
— KSEE24 News (@KSEE24) June 4, 2026
Antes de alcanzar la aprobación definitiva, los republicanos deberán enfrentar una serie de propuestas de modificación impulsadas por los demócratas.
Entre ellas destaca un intento para eliminar de manera permanente el llamado “Fondo Anti politización”.
Ese fondo contempla mil 776 millones de dólares para personas cercanas al presidente Trump que afirman haber sido víctimas de una supuesta politización de la justicia.
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Los demócratas anunciaron que su primera acción durante la jornada será presentar una enmienda para eliminar dicho fondo.
Además, buscarán devolver el proyecto de gasto migratorio al comité correspondiente.
Estas medidas podrían prolongar el debate y retrasar la votación final.
Sin embargo, los republicanos mantienen su intención de aprobar la legislación sin respaldo demócrata.
Republicanos buscan evitar el obstruccionismo
Para avanzar con el proyecto, los republicanos del Senado están utilizando una compleja estrategia procedimental.
El objetivo es evitar el obstruccionismo parlamentario y aprobar la legislación presupuestaria sin necesidad de votos demócratas.
Aun así, el proceso ha tomado varias semanas.
Durante ese periodo, los republicanos tuvieron que superar distintos obstáculos relacionados con propuestas impulsadas por Trump y la Casa Blanca.
Entre ellos figuró una iniciativa que contemplaba mil millones de dólares para seguridad de la Casa Blanca.
Finalmente, esa propuesta fue descartada.
También enfrentaron una fuerte reacción bipartidista contra el denominado fondo de acuerdos.
Tras la votación que permitió abrir formalmente el debate, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, defendió el enfoque de la legislación.
“Lo que tratamos de hacer aquí es mantener la atención en el financiamiento para el ICE y la CBP”, afirmó el miércoles por la noche.
“Esto fue desde el principio estrecho, específico y limpio, y tratamos de mantenerlo así”, agregó.