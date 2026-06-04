Senado avanza proyecto para financiar ICE por tres años

Senado debate fondos para ICE

Demócratas presentan nuevas enmiendas

Trump impulsa proyecto migratorio

Es una de las medidas más relevantes para la política migratoria del presidente Donald Trump en los últimos meses.

Este jueves, el Senado de Estados Unidos inició una extensa serie de votaciones sobre una legislación destinada a financiar a las principales agencias de control migratorio del gobierno.

Por qué importa: La propuesta permitiría asignar cerca de 70 mil millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), garantizando recursos para ambas agencias durante los próximos tres años.

El inicio del proceso de votación representa un avance significativo para los republicanos, que buscan concretar una solución presupuestaria de largo plazo.

Financiamiento para ICE avanza en Senado estadounidense

El Senado vota los fondos de ICE y la Patrulla Fronteriza tras meses de estancamiento.https://t.co/FcljNeYDZR — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 4, 2026

La legislación pondría fin a meses de bloqueo por parte de los demócratas.

Los legisladores demócratas habían impedido el avance de los fondos mientras exigían cambios de política migratoria.

Su postura surgió después de la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en enero.

De aprobarse, el proyecto garantizaría financiamiento para ICE y la Patrulla Fronteriza hasta el final del actual mandato presidencial de Trump.

La iniciativa contempla aproximadamente 70 mil millones de dólares destinados a las operaciones de ambas agencias.