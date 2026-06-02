DHS aclara quiénes sí podrán obtener la green card sin salir de EE.UU.
Publicado el02/06/2026 a las 08:25
- DHS aclara política migratoria
- Alivio para trabajadores cualificados
- Persisten dudas sobre residencia
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que los solicitantes de la residencia permanente, conocidos como “green card”, que estén altamente cualificados y cuenten con experiencia no se verán afectados por una política anunciada recientemente que generó preocupación entre inmigrantes y empleadores.
La aclaración fue emitida el sábado 30 de mayo mediante un comunicado oficial.
Según el DHS, la guía publicada la semana anterior por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no introduce nuevas restricciones, sino que reafirma leyes y políticas que ya estaban vigentes.
La declaración busca responder a las dudas surgidas tras comentarios previos de USCIS sobre el proceso para obtener la residencia permanente.
DHS aclara alcance de la medida para obtener la Green Card
#Bloomberg | ✋ El Departamento de Seguridad Nacional informó que los solicitantes que estén altamente cualificados y con experiencia no se verán afectados por una política controvertida anunciada la semana pasada, según la cual la mayoría de las personas que buscan la… pic.twitter.com/kPp12NGqWg
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) May 31, 2026
La controversia comenzó después de que un portavoz de USCIS afirmara que los inmigrantes que se encuentran temporalmente en Estados Unidos y desean obtener la residencia permanente debían regresar a su país de origen para presentar la solicitud.
El funcionario señaló que esta obligación aplicaría salvo en circunstancias excepcionales.
La interpretación de esas declaraciones provocó inquietud porque parecía representar un cambio significativo respecto a una práctica utilizada durante décadas.
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Tradicionalmente, muchos inmigrantes patrocinados por familiares o empleadores podían permanecer en Estados Unidos mientras esperaban una decisión sobre su solicitud de residencia permanente.
Ante el anuncio inicial, surgieron dudas sobre si la administración del presidente Donald Trump estaba endureciendo los mecanismos de inmigración legal.
La nueva aclaración del DHS intenta disipar esas preocupaciones y precisar el alcance de la medida.
DHS destaca excepciones para trabajadores cualificados
El DHS confirma que la mayoría de solicitantes de Green Card no necesita salir de EE.UU. para continuar su trámite. El ajuste de estatus sigue vigente y es una opción segura. #Inmigración2023#SoyMigrantehttps://t.co/ObM08MYcUW
— SoyMigrante.com (@SoyMigrante_com) June 1, 2026
En su comunicado más reciente, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que el requisito de solicitar la residencia desde el extranjero no afectaría a las personas que puedan servir a los intereses nacionales de Estados Unidos o generar beneficios económicos.
La agencia también señaló que la política no impedirá que personas cualificadas obtengan la residencia permanente.
Con esta explicación, el DHS enfatizó que los inmigrantes altamente preparados y con experiencia seguirán teniendo acceso al proceso de obtención de la “green card”.
La aclaración fue interpretada como un mensaje dirigido tanto a trabajadores especializados como a empleadores que dependen de talento extranjero.
El comunicado también subraya que la guía publicada recientemente debe entenderse dentro del marco de las normas ya existentes.
Abogados reportan inquietud entre sus clientes
Tras las declaraciones iniciales de USCIS, abogados de inmigración reportaron un aumento en las consultas de clientes preocupados por las posibles consecuencias de la medida.
Muchos temían que se estuvieran imponiendo nuevas barreras para acceder a la residencia permanente.
Elizabeth Goss, abogada de inmigración en Boston, afirmó que recibió inquietudes relacionadas con la posibilidad de que la política obligara a determinadas personas a abandonar el país.
“Es otra forma de intentar deportar a personas que, en mi opinión, no son deportables”, declaró al referirse a la política anterior.
“Es otra forma de obligar a la gente a marcharse”, añadió.
Al mismo tiempo, el DHS confirmó que algunos solicitantes sí deberán iniciar el proceso a través de una embajada o consulado estadounidense fuera de Estados Unidos.
La agencia también precisó que esta situación no afectará a quienes ya son residentes legales permanentes.
La declaración del Departamento de Seguridad Nacional fue reportada previamente por The New York Times y CBS News.