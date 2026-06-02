DHS aclara quiénes sí podrán obtener la green card sin salir de EE.UU.

DHS aclara política migratoria

Alivio para trabajadores cualificados

Persisten dudas sobre residencia

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que los solicitantes de la residencia permanente, conocidos como “green card”, que estén altamente cualificados y cuenten con experiencia no se verán afectados por una política anunciada recientemente que generó preocupación entre inmigrantes y empleadores.

La aclaración fue emitida el sábado 30 de mayo mediante un comunicado oficial.

Según el DHS, la guía publicada la semana anterior por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no introduce nuevas restricciones, sino que reafirma leyes y políticas que ya estaban vigentes.

La declaración busca responder a las dudas surgidas tras comentarios previos de USCIS sobre el proceso para obtener la residencia permanente.

DHS aclara alcance de la medida para obtener la Green Card

#Bloomberg | ✋ El Departamento de Seguridad Nacional informó que los solicitantes que estén altamente cualificados y con experiencia no se verán afectados por una política controvertida anunciada la semana pasada, según la cual la mayoría de las personas que buscan la… pic.twitter.com/kPp12NGqWg — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) May 31, 2026

La controversia comenzó después de que un portavoz de USCIS afirmara que los inmigrantes que se encuentran temporalmente en Estados Unidos y desean obtener la residencia permanente debían regresar a su país de origen para presentar la solicitud.

El funcionario señaló que esta obligación aplicaría salvo en circunstancias excepcionales.

La interpretación de esas declaraciones provocó inquietud porque parecía representar un cambio significativo respecto a una práctica utilizada durante décadas.

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Tradicionalmente, muchos inmigrantes patrocinados por familiares o empleadores podían permanecer en Estados Unidos mientras esperaban una decisión sobre su solicitud de residencia permanente.

Ante el anuncio inicial, surgieron dudas sobre si la administración del presidente Donald Trump estaba endureciendo los mecanismos de inmigración legal.

La nueva aclaración del DHS intenta disipar esas preocupaciones y precisar el alcance de la medida.