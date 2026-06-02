Patrulla Fronteriza arresta a 52 inmigrantes en Operación Checkmate: 36 eran camioneros con licencia comercial

52 inmigrantes fueron arrestados

36 eran camioneros detenidos

Anuncian deportaciones tras operativo

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó sobre el arresto de 52 personas indocumentadas durante un operativo realizado en Arizona, una acción enfocada en inmigrantes que trabajaban como conductores de vehículos comerciales en el país.

La operación pone bajo escrutinio a conductores de camiones y otros vehículos comerciales que, según las autoridades, permanecían en Estados Unidos sin un estatus migratorio válido mientras desempeñaban labores de transporte en carreteras del país.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, los arrestos se llevaron a cabo entre el 11 y el 15 de mayo, según Univision.

La acción formó parte de la denominada Operación Checkmate, desarrollada por agentes del Sector Yuma.

Operación Checkmate deja 52 arrestos en Arizona

Border Patrol agents said they nabbed 36 illegal immigrants who were driving tractor trailers on roads during a recent operation in Arizona, highlighting what the Trump administration has described as a wave of migrants getting behind the wheel of dangerous vehicles.… — The Washington Times (@WashTimes) June 1, 2026

Las autoridades señalaron que las 52 personas detenidas se encontraban de manera indocumentada en Estados Unidos.

Del total de arrestados, 36 fueron identificados mientras conducían camiones semirremolques.

La operación se enmarca en una estrategia destinada a localizar a inmigrantes indocumentados que operan vehículos comerciales en carreteras estadounidenses.

Según el reporte oficial, la mayoría de los detenidos desempeñaban actividades relacionadas con el transporte de carga.

Las autoridades indicaron que los arrestos se realizaron durante controles y verificaciones efectuadas por agentes del Sector Yuma.