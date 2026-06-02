Patrulla Fronteriza arresta a 52 inmigrantes en Operación Checkmate: 36 eran camioneros con licencia comercial
Publicado el02/06/2026 a las 07:45
- 52 inmigrantes fueron arrestados
- 36 eran camioneros detenidos
- Anuncian deportaciones tras operativo
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó sobre el arresto de 52 personas indocumentadas durante un operativo realizado en Arizona, una acción enfocada en inmigrantes que trabajaban como conductores de vehículos comerciales en el país.
La operación pone bajo escrutinio a conductores de camiones y otros vehículos comerciales que, según las autoridades, permanecían en Estados Unidos sin un estatus migratorio válido mientras desempeñaban labores de transporte en carreteras del país.
De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, los arrestos se llevaron a cabo entre el 11 y el 15 de mayo, según Univision.
La acción formó parte de la denominada Operación Checkmate, desarrollada por agentes del Sector Yuma.
Operación Checkmate deja 52 arrestos en Arizona
Border Patrol agents said they nabbed 36 illegal immigrants who were driving tractor trailers on roads during a recent operation in Arizona, highlighting what the Trump administration has described as a wave of migrants getting behind the wheel of dangerous vehicles.…
— The Washington Times (@WashTimes) June 1, 2026
Las autoridades señalaron que las 52 personas detenidas se encontraban de manera indocumentada en Estados Unidos.
Del total de arrestados, 36 fueron identificados mientras conducían camiones semirremolques.
La operación se enmarca en una estrategia destinada a localizar a inmigrantes indocumentados que operan vehículos comerciales en carreteras estadounidenses.
Según el reporte oficial, la mayoría de los detenidos desempeñaban actividades relacionadas con el transporte de carga.
Las autoridades indicaron que los arrestos se realizaron durante controles y verificaciones efectuadas por agentes del Sector Yuma.
Camioneros indocumentados entre los principales detenidos
Border Patrol Nabs 36 Illegal Aliens Driving Big Rigs in Arizonahttps://t.co/K2nAALZ7NN
— RedState (@RedState) June 1, 2026
El informe detalla que 29 de los 36 camioneros arrestados contaban con licencias de conducir comerciales.
Dichas licencias habían sido emitidas por estados como California, Nueva York, Washington y Virginia.
Además, tres de los conductores detenidos no poseían ningún tipo de licencia.
Las autoridades también informaron sobre el origen de los camioneros involucrados en el operativo. Treinta de ellos eran originarios de India.
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Los seis restantes provenían de México, El Salvador y Rusia.
El comunicado oficial agrega que muchos de los conductores habían obtenido permisos de trabajo durante la administración del expresidente Joe Biden.
Sin embargo, las autoridades actuales sostienen que esos documentos ya no son válidos.
“Todos fueron procesados conforme a la ley federal y serán deportados”, indicó la Patrulla Fronteriza en su comunicado.
Autoridades justifican la medida por seguridad vial
El jefe interino de la Patrulla Fronteriza del Sector Yuma, Dustin W. Caudle, defendió la operación y aseguró que busca reducir riesgos en las carreteras.
“La Operación Checkmate refleja nuestro compromiso de proteger a las comunidades y las carreteras de los conductores que transitan ilegalmente por la vía pública y que representan un riesgo significativo para la seguridad pública”, declaró.
Caudle agregó que los agentes realizan patrullajes diarios para identificar a estas personas y evitar accidentes graves.
“Mis agentes patrullan a diario para garantizar que detengamos a estas personas y evitemos que se produzcan más accidentes mortales en las carreteras de todo Estados Unidos”, afirmó.
La operación ocurre semanas después de que el Departamento de Transporte emitiera nuevas disposiciones.
Las medidas están dirigidas a impedir que conductores extranjeros que no cumplan con los requisitos establecidos obtengan licencias para operar camiones y autobuses comerciales en Estados Unidos.
Con estas acciones, las autoridades federales buscan reforzar los controles sobre quienes conducen vehículos comerciales y verificar el cumplimiento de los requisitos migratorios y de licencia establecidos por la ley estadounidense.