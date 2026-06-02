Tras días de protestas, reanudan visitas familiares en centro de migrantes de Newark
Publicado el01/06/2026 a las 16:21
- Reanudan visitas familiares
- Continúan protestas en Newark
- Imponen toque de queda
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y el estado de Nueva Jersey alcanzaron un acuerdo para restablecer las visitas familiares en el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, ubicado en Newark, después de varios días de protestas y disturbios relacionados con las condiciones de los detenidos.
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció el acuerdo mediante un mensaje publicado en la red social X.
Según explicó, las visitas limitadas fueron reanudadas este domingo al mediodía.
Además, indicó que los horarios regulares de visitas serán restablecidos a partir del lunes.
Sherrill señaló que las familias interesadas deberán comunicarse directamente con la instalación para obtener información adicional sobre los procedimientos.
La gobernadora celebró que el DHS aceptara la petición realizada por las autoridades estatales.
Durante los últimos días, Delaney Hall se ha convertido en el centro de manifestaciones relacionadas con la política migratoria y las condiciones de detención.
La instalación alberga aproximadamente a 300 inmigrantes.
La gobernadora exige cambios en las condiciones de detención
UPDATE: DHS has met our demand to restore family visitation.
Starting today, limited visitation will resume at noon, and regular visitation hours will be restored beginning tomorrow. Families should contact the facility directly for additional details. Law enforcement will help…
— Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) May 31, 2026
Segun EFE, A pesar del acuerdo sobre las visitas, Sherrill aseguró que continuará exigiendo cambios en el funcionamiento del centro.
Entre sus solicitudes figura que el DHS garantice atención médica y medicamentos adecuados para todos los detenidos.
También pidió que los inmigrantes tengan una oportunidad significativa para revisar sus casos.
Asimismo, solicitó que las autoridades dejen de presionar a los detenidos para firmar documentos de deportación.
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La gobernadora reclamó además mayor transparencia sobre las personas que permanecen retenidas en Delaney Hall.
Finalmente, reiteró su petición para que la instalación cierre de manera definitiva.
Mientras tanto, parte de los migrantes detenidos mantiene las denuncias relacionadas con las condiciones dentro del centro.
La huelga de hambre iniciada por algunos de ellos se convirtió en uno de los principales detonantes de las recientes protestas.
Protestas generan tensión frente al centro de detención
Las manifestaciones registradas durante el fin de semana derivaron en momentos de confrontación.
En las protestas participaron personas que rechazan la política migratoria del presidente Donald Trump.
También acudieron grupos que expresaron apoyo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los agentes de seguridad permanecieron desplegados en la zona para contener cualquier incidente.
Ante el aumento de la tensión, Sherrill hizo un llamado a mantener las protestas de forma pacífica.
La gobernadora pidió a los manifestantes trabajar para reducir la confrontación y evitar una escalada que genere más temor e incertidumbre en las comunidades afectadas.
Newark impone toque de queda tras otra noche de disturbios
El alcalde de Newark, Ras Baraka, anunció este domingo un toque de queda obligatorio en los alrededores del centro de detención.
La medida fue adoptada después de una nueva noche de disturbios frente a Delaney Hall.
Según explicó el alcalde, la restricción abarca un radio de media milla alrededor de las instalaciones.
El toque de queda permanecerá vigente diariamente entre las 21:00 y las 06:00 horas hasta nuevo aviso.
Además, la avenida donde se encuentra el centro permanecerá cerrada al tránsito peatonal.
Únicamente podrán ingresar vehículos oficiales.
Baraka advirtió que quienes incumplan la medida enfrentarán acciones por parte de las autoridades.
Inicialmente recibirán una advertencia para abandonar el área.
Sin embargo, quienes persistan en permanecer dentro de la zona restringida podrán ser retirados y enfrentar otras medidas legales.
La situación en Newark continúa evolucionando mientras las autoridades intentan mantener el orden alrededor del centro de detención y responder a las demandas planteadas por familiares, manifestantes y organizaciones que siguen de cerca las condiciones de los migrantes detenidos.