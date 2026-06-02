Tras días de protestas, reanudan visitas familiares en centro de migrantes de Newark

Reanudan visitas familiares

Continúan protestas en Newark

Imponen toque de queda

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y el estado de Nueva Jersey alcanzaron un acuerdo para restablecer las visitas familiares en el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, ubicado en Newark, después de varios días de protestas y disturbios relacionados con las condiciones de los detenidos.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció el acuerdo mediante un mensaje publicado en la red social X.

Según explicó, las visitas limitadas fueron reanudadas este domingo al mediodía.

Además, indicó que los horarios regulares de visitas serán restablecidos a partir del lunes.

Sherrill señaló que las familias interesadas deberán comunicarse directamente con la instalación para obtener información adicional sobre los procedimientos.

La gobernadora celebró que el DHS aceptara la petición realizada por las autoridades estatales.

Durante los últimos días, Delaney Hall se ha convertido en el centro de manifestaciones relacionadas con la política migratoria y las condiciones de detención.

La instalación alberga aproximadamente a 300 inmigrantes.

La gobernadora exige cambios en las condiciones de detención