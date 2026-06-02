Trump designa a Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional y crea polémica nacional

Trump elige a Bill Pulte

Sustituirá a Tulsi Gabbard

Nombramiento genera controversia política

La administración del presidente Donald Trump suma un nuevo cambio en una de las áreas más sensibles del Gobierno federal.

Este martes, el mandatario anunció que Bill Pulte, actual director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), asumirá de manera interina la dirección de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI), reemplazando a Tulsi Gabbard.

La decisión fue comunicada directamente por Trump a través de su red social Truth Social, donde destacó la experiencia de Pulte en la supervisión de asuntos financieros y de seguridad considerados estratégicos para el país.

Trump destaca la experiencia de Bill Pulte para asumir el cargo

Al anunciar la designación, el presidente defendió la elección de quien actualmente también preside Fannie Mae y Freddie Mac, dos de las principales entidades vinculadas al mercado hipotecario estadounidense.

«Designo al Director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y Presidente de Fannie Mae/Freddie Mac, William J. Pulte, para que se desempeñe como Director Interino de Inteligencia Nacional», escribió el mandatario en Truth Social.

Trump añadió que Pulte «cuenta con una vasta experiencia en la gestión de los asuntos más sensibles de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados, y la administración de más de 10 billones de dólares en Fannie Mae/Freddie Mac».

La designación coloca a un funcionario con trayectoria principalmente en el sector financiero y de vivienda al frente de una estructura clave para la coordinación de las agencias de inteligencia estadounidenses.