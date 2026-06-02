Trump designa a Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional y crea polémica nacional
Publicado el02/06/2026 a las 07:17
- Trump elige a Bill Pulte
- Sustituirá a Tulsi Gabbard
- Nombramiento genera controversia política
La administración del presidente Donald Trump suma un nuevo cambio en una de las áreas más sensibles del Gobierno federal.
Este martes, el mandatario anunció que Bill Pulte, actual director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), asumirá de manera interina la dirección de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI), reemplazando a Tulsi Gabbard.
La decisión fue comunicada directamente por Trump a través de su red social Truth Social, donde destacó la experiencia de Pulte en la supervisión de asuntos financieros y de seguridad considerados estratégicos para el país.
Trump destaca la experiencia de Bill Pulte para asumir el cargo
Al anunciar la designación, el presidente defendió la elección de quien actualmente también preside Fannie Mae y Freddie Mac, dos de las principales entidades vinculadas al mercado hipotecario estadounidense.
«Designo al Director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y Presidente de Fannie Mae/Freddie Mac, William J. Pulte, para que se desempeñe como Director Interino de Inteligencia Nacional», escribió el mandatario en Truth Social.
Trump añadió que Pulte «cuenta con una vasta experiencia en la gestión de los asuntos más sensibles de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados, y la administración de más de 10 billones de dólares en Fannie Mae/Freddie Mac».
La designación coloca a un funcionario con trayectoria principalmente en el sector financiero y de vivienda al frente de una estructura clave para la coordinación de las agencias de inteligencia estadounidenses.
El nombramiento llega después de cambios inesperados en la sucesión
La decisión también sorprendió porque previamente Trump había señalado a Aaron Lukas como posible reemplazo de Tulsi Gabbard. Sin embargo, finalmente optó por Pulte para ocupar temporalmente el cargo.
Por ahora, el nombramiento tiene carácter interino. Para que Pulte pueda permanecer de forma permanente al frente de Inteligencia Nacional, el presidente tendría que presentar formalmente su nominación y posteriormente obtener la aprobación del Senado de Estados Unidos.
Este procedimiento es obligatorio para los principales cargos de seguridad nacional y podría abrir un nuevo debate político en Washington sobre la experiencia y perfil del funcionario.
Las controversias que rodean a Bill Pulte antes de asumir Inteligencia Nacional
La llegada de Pulte al puesto no está exenta de cuestionamientos.
El funcionario protagonizó en septiembre de 2025 un incidente que llamó la atención en círculos políticos de la capital estadounidense.
Según trascendió en ese momento, sostuvo una fuerte discusión verbal con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una cena privada realizada en un club conservador de Washington.
El enfrentamiento habría incluido amenazas de agresión física, generando repercusiones dentro de la administración.
Además, desde su posición al frente de la política federal de vivienda, Pulte impulsó esfuerzos para que el Departamento de Justicia investigara a Letitia James, fiscal general de Nueva York, por presuntas irregularidades relacionadas con solicitudes de hipotecas.
Aunque el caso no avanzó y no derivó en acciones formales, la iniciativa provocó incomodidad entre algunos funcionarios del Departamento de Justicia debido a la falta de evidencias que respaldaran las acusaciones.
La salida de Tulsi Gabbard abre una nueva etapa en la oficina de Inteligencia
Pulte asumirá el puesto tras la renuncia de Tulsi Gabbard, quien anunció el pasado 22 de mayo su decisión de abandonar el cargo.
La exdirectora dejará oficialmente sus funciones el próximo 30 de junio para dedicarse al cuidado de su esposo, quien enfrenta un diagnóstico de cáncer de huesos.
Su salida obliga a la administración Trump a reorganizar temporalmente una de las oficinas más importantes del aparato de seguridad nacional, responsable de coordinar la información proveniente de las distintas agencias de inteligencia del país.
Con este movimiento, Trump vuelve a reconfigurar su equipo de gobierno mientras mantiene el foco en áreas consideradas estratégicas para la seguridad y el funcionamiento del Estado federal.
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FUENTE: EFE