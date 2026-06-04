¿Adiós a las entrevistas? Trump evalúa rechazar solicitudes de asilo más rápido
Publicado el04/06/2026 a las 10:08
- Trump evalúa cambios al asilo
- USCIS rechazaría casos rápidamente
- Menos entrevistas migratorias
El gobierno del presidente Donald Trump evalúa una nueva propuesta que podría modificar el proceso de revisión de solicitudes de asilo en Estados Unidos.
Según documentos internos obtenidos por CBS News, la iniciativa permitiría al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) rechazar determinadas solicitudes sin realizar una entrevista previa con los solicitantes.
La medida se enfocaría en ciertos casos considerados extemporáneos y tendría como objetivo acelerar los procedimientos migratorios, en medio del histórico rezago que enfrenta el sistema.
De acuerdo con la información filtrada, la propuesta facultaría a USCIS para desestimar de forma expedita algunas solicitudes de asilo.
USCIS podría rechazar solicitudes de asilo sin entrevista
Esto ocurriría cuando los extranjeros presenten su petición después de haber cumplido un año de haber ingresado a Estados Unidos.
En esos casos, las autoridades podrían tomar una decisión basándose únicamente en la documentación entregada por los solicitantes.
La propuesta eliminaría la necesidad de una entrevista previa antes de emitir una determinación inicial sobre el caso.
Actualmente, las entrevistas forman parte del proceso mediante el cual los funcionarios revisan las circunstancias expuestas por quienes buscan protección migratoria.
La iniciativa representaría un cambio significativo en la forma en que USCIS procesa determinadas solicitudes de asilo.
Los documentos obtenidos por CBS News indican que la revisión documental sería suficiente para decidir si un caso puede ser rechazado de manera inmediata.
El objetivo sería reducir el rezago migratorio
Un portavoz de USCIS confirmó la existencia de la iniciativa.
Según la dependencia federal, USCIS busca reducir el histórico atraso acumulado dentro del sistema migratorio.
La agencia considera que la medida permitiría procesar más rápido las solicitudes que los inmigrantes presentaron fuera del plazo establecido.
Bajo este esquema, USCIS podría enviar más rápidamente los casos extemporáneos a otras instancias del sistema migratorio.
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La propuesta busca evitar que estos expedientes permanezcan durante largos periodos dentro de la carga administrativa de USCIS.
Las autoridades sostienen que el cambio ayudaría a optimizar recursos y acelerar la gestión de miles de solicitudes pendientes.
Las agencias migratorias enfrentan uno de sus mayores desafíos al revisar peticiones de asilo y otros beneficios migratorios debido al rezago acumulado en el sistema.
USCIS enviaría los casos rechazados a los tribunales de inmigración.
De acuerdo con el portavoz de USCIS, la agencia canalizaría las solicitudes rechazadas bajo este mecanismo hacia los tribunales de inmigración.
Allí, los extranjeros involucrados enfrentarían su proceso formal de deportación.
La intención es que los casos considerados fuera de plazo avancen directamente hacia la etapa judicial correspondiente.
La propuesta todavía se encuentra bajo evaluación dentro del gobierno federal.
Sin embargo, los documentos obtenidos por CBS News muestran que las autoridades analizan alternativas para acelerar los procedimientos y disminuir la acumulación de expedientes.
De concretarse, la medida permitiría que ciertos solicitantes de asilo reciban una determinación basada únicamente en la revisión de sus documentos.
Al mismo tiempo, quienes sean rechazados serían enviados con mayor rapidez al sistema de tribunales migratorios para continuar con el proceso correspondiente.