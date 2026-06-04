¿Adiós a las entrevistas? Trump evalúa rechazar solicitudes de asilo más rápido

Trump evalúa cambios al asilo

USCIS rechazaría casos rápidamente

Menos entrevistas migratorias

El gobierno del presidente Donald Trump evalúa una nueva propuesta que podría modificar el proceso de revisión de solicitudes de asilo en Estados Unidos.

Según documentos internos obtenidos por CBS News, la iniciativa permitiría al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) rechazar determinadas solicitudes sin realizar una entrevista previa con los solicitantes.

La medida se enfocaría en ciertos casos considerados extemporáneos y tendría como objetivo acelerar los procedimientos migratorios, en medio del histórico rezago que enfrenta el sistema.

De acuerdo con la información filtrada, la propuesta facultaría a USCIS para desestimar de forma expedita algunas solicitudes de asilo.

USCIS podría rechazar solicitudes de asilo sin entrevista

Esto ocurriría cuando los extranjeros presenten su petición después de haber cumplido un año de haber ingresado a Estados Unidos.

En esos casos, las autoridades podrían tomar una decisión basándose únicamente en la documentación entregada por los solicitantes.

La propuesta eliminaría la necesidad de una entrevista previa antes de emitir una determinación inicial sobre el caso.

Actualmente, las entrevistas forman parte del proceso mediante el cual los funcionarios revisan las circunstancias expuestas por quienes buscan protección migratoria.

La iniciativa representaría un cambio significativo en la forma en que USCIS procesa determinadas solicitudes de asilo.

Los documentos obtenidos por CBS News indican que la revisión documental sería suficiente para decidir si un caso puede ser rechazado de manera inmediata.