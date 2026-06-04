Trump facilita el despido de miles de empleados federales

Trump facilita despidos federales

Reclasifican 8.000 empleados públicos

Continúan recortes gubernamentales

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que modifica el estatus laboral de casi 8.000 empleados federales que ocupan puestos considerados de alta responsabilidad en la formulación de políticas.

La medida convierte a estos trabajadores en empleados con contrato indefinido, una clasificación que facilita a la administración federal la posibilidad de despedirlos.

Por qué importa: El cambio representa una nueva acción de la administración Trump para reformar la estructura del gobierno federal y aumentar la capacidad de reemplazar a funcionarios involucrados en decisiones políticas y regulatorias.

Según la información proporcionada por la administración, aproximadamente el 97% de los puestos reclasificados corresponden a cargos profesionales de alta jerarquía.

Empleados federales pasan a nueva clasificación laboral

Firing federal workers just got easier. Trump EO targets 8,000 workers https://t.co/AafX0vhXOr — USA TODAY Politics (@usatodayDC) June 4, 2026

Entre ellos se encuentran directores, jefes de gabinete, asesores sénior y analistas de políticas, según USA Today.

Estos funcionarios participan en la elaboración de reglamentos y directrices gubernamentales.

También intervienen en decisiones relacionadas con la asignación de subvenciones federales y otras determinaciones de política pública.

La orden fue firmada por Trump durante un acto celebrado el 3 de junio en el Despacho Oval.

Durante la ceremonia, el mandatario invitó a James Sherk, integrante del Consejo de Política Nacional y principal impulsor de la iniciativa, a explicar los motivos de la medida.