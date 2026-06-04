Trump facilita el despido de miles de empleados federales
Publicado el04/06/2026 a las 09:35
- Trump facilita despidos federales
- Reclasifican 8.000 empleados públicos
- Continúan recortes gubernamentales
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que modifica el estatus laboral de casi 8.000 empleados federales que ocupan puestos considerados de alta responsabilidad en la formulación de políticas.
La medida convierte a estos trabajadores en empleados con contrato indefinido, una clasificación que facilita a la administración federal la posibilidad de despedirlos.
Por qué importa: El cambio representa una nueva acción de la administración Trump para reformar la estructura del gobierno federal y aumentar la capacidad de reemplazar a funcionarios involucrados en decisiones políticas y regulatorias.
Según la información proporcionada por la administración, aproximadamente el 97% de los puestos reclasificados corresponden a cargos profesionales de alta jerarquía.
Empleados federales pasan a nueva clasificación laboral
Firing federal workers just got easier. Trump EO targets 8,000 workers https://t.co/AafX0vhXOr
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) June 4, 2026
Entre ellos se encuentran directores, jefes de gabinete, asesores sénior y analistas de políticas, según USA Today.
Estos funcionarios participan en la elaboración de reglamentos y directrices gubernamentales.
También intervienen en decisiones relacionadas con la asignación de subvenciones federales y otras determinaciones de política pública.
La orden fue firmada por Trump durante un acto celebrado el 3 de junio en el Despacho Oval.
Durante la ceremonia, el mandatario invitó a James Sherk, integrante del Consejo de Política Nacional y principal impulsor de la iniciativa, a explicar los motivos de la medida.
La Casa Blanca argumenta que los despidos son demasiado difíciles
President Trump signed an executive order reclassifying about 8,000 senior federal workers and making it easier to fire them for any reason, despite criticism that the move would politicize the civil service. https://t.co/DCuIRVEv6d
— The Washington Post (@washingtonpost) June 4, 2026
Sherk afirmó que los procedimientos actuales para destituir empleados federales suelen ser largos y complejos.
Según explicó, las agencias enfrentan dificultades cuando intentan remover a trabajadores que, a su juicio, no cumplen adecuadamente sus funciones o actúan en contra de las prioridades establecidas por la administración.
«Si tienes empleados que intentan socavar los deseos del pueblo estadounidense impulsando sus propios intereses o que simplemente son incompetentes en su trabajo, las agencias suelen tener dificultades para deshacerse de ellos. Y ese es un problema particular», dijo Sherk.
TE PUEDE INTERESAR: Tribunal Supremo autoriza a Alabama usar nuevo mapa electoral en noviembre
La Casa Blanca también defendió la medida mediante un comunicado.
En el documento se argumentó que las dificultades para despedir empleados han provocado que las agencias rara vez destituyan a funcionarios de carrera.
El comunicado sostuvo que esta situación ha permitido la permanencia de empleados señalados por la administración como responsables de una supuesta «subversión de las prioridades presidenciales».
Menos empleados afectados de los previstos inicialmente
El número de trabajadores incluidos en esta reclasificación resultó inferior a las estimaciones previas realizadas por la Oficina de Gestión de Personal (OPM).
En febrero, la OPM calculó que alrededor del 2% de toda la fuerza laboral federal podría ser reclasificada bajo la categoría denominada Política de Clasificación/Carrera.
Esa estimación equivalía a aproximadamente 50.000 empleados federales.
Sin embargo, la cifra final anunciada por la administración se sitúa cerca de los 8.000 trabajadores.
La orden ejecutiva se produce en medio de una reducción más amplia de la plantilla federal durante el segundo mandato de Trump.
Desde el inicio de este periodo presidencial, el gobierno federal ha eliminado más de 300.000 puestos de trabajo dentro de la administración pública.
Los recortes se han realizado mediante despidos, programas de indemnización por separación voluntaria y ofertas de dimisión diferida.
Estas acciones han sido coordinadas junto con el Departamento de Eficiencia Gubernamental.