Trump busca deportar titulares de green card en EEUU

Revisan miles de green cards

Trump endurece política migratoria

Residentes enfrentan posibles deportaciones El gobierno de Donald Trump está ampliando su ofensiva migratoria hacia residentes permanentes legales en Estados Unidos. Por qué importa: El Departamento de Seguridad Nacional creó una nueva unidad dedicada a reevaluar miles de casos de titulares de green card. La medida busca identificar migrantes sospechosos de fraude o considerados una amenaza para el país. Datos internos obtenidos por The New York Times revelan que al menos 50 residentes permanentes enfrentan posibles procesos de deportación. DHS revisa miles de green card Migrantes titulares de la Green Card corren riesgo de deportación https://t.co/2RY9dtDhaF

— El Público TV (@Elpublicotv) May 15, 2026 La nueva estrategia del gobierno federal se enfoca en revisar expedientes de personas con residencia permanente legal en Estados Unidos. Según los datos internos, alrededor de 2890 casos habían sido evaluados o seguían bajo revisión hasta el 7 de mayo. La mayoría de los expedientes revisados no derivaron en acciones adicionales.

Las cifras muestran que cerca del 80 por ciento de los casos evaluados fueron considerados sin necesidad de medidas posteriores. Aun así, más de 500 titulares de la green card continuaban bajo análisis al momento del reporte. Las autoridades buscan detectar posibles fraudes migratorios o situaciones consideradas riesgosas para la seguridad nacional. Los al menos 50 casos potencialmente deportables representan una pequeña parte del total de revisiones realizadas hasta ahora. La política migratoria amplía su alcance Green Card Holders Targeted for Deportation by New ‘Removal Apparatus’ – The New York Times https://t.co/k3kysudQxJ

— 7X (@99024c3da3dd4dc) May 16, 2026 La iniciativa refleja cómo la administración Trump está extendiendo su política migratoria más allá de personas sin documentos. Ahora, los esfuerzos incluyen a migrantes que obtuvieron un estatus legal dentro de Estados Unidos. En meses recientes, las autoridades también han impulsado campañas relacionadas con refugiados y ciudadanos naturalizados.

Esas acciones han generado preocupación entre residentes de larga trayectoria en el país. TE PUEDE INTERESAR: ICE irrumpe en casas y arresta hispanos durante operativo en Virginia Muchos temen que sus beneficios migratorios puedan quedar sujetos a nuevas revisiones federales. El gobierno sostiene que es necesario reforzar los controles migratorios. Funcionarios de Trump aseguran que las políticas implementadas durante el gobierno de Joe Biden permitieron procesos demasiado flexibles.

Bajo esa visión, la nueva unidad busca corregir posibles fallas en las revisiones previas. La creación del grupo especializado también evidencia el enfoque agresivo adoptado por las autoridades migratorias. Críticas cuestionan el uso de recursos federales La estrategia ha provocado cuestionamientos entre exfuncionarios de seguridad nacional de gobiernos demócratas y republicanos. Algunos consideran que el gobierno está destinando demasiados recursos para revisar casos que terminan sin consecuencias. Las cifras internas refuerzan parte de esas críticas.

Solo alrededor del 2 por ciento de los titulares de green card revisados fueron considerados potencialmente deportables. Para algunos críticos, los números muestran un bajo nivel de resultados frente al volumen de investigaciones realizadas. La revisión masiva también alimenta la incertidumbre entre migrantes con residencia permanente. La green card representa uno de los principales mecanismos legales para vivir y trabajar en Estados Unidos de manera estable. Sin embargo, la nueva política abre la puerta a revisiones más estrictas incluso para quienes ya cuentan con estatus legal aprobado.