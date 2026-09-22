ICE deja fuera del localizador a miles de detenidos con órdenes de deportación: ¿ocultan su ubicación?

ICE cambia su localizador

Miles podrían quedar afectados

Abogados alertan por impacto

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejó de mostrar en su localizador público a detenidos que tienen órdenes finales de deportación.

El cambio comenzó el 15 de septiembre y no fue anunciado públicamente, según funcionarios actuales y anteriores citados por The Associated Press.

Abogados de inmigración reportaron que algunos de sus clientes dejaron de aparecer repentinamente en el sistema, complicando conocer dónde permanecen bajo custodia federal.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) confirmó reportes de miembros y señaló que continúa siguiendo el funcionamiento del sistema.

¿A quiénes afecta el cambio del localizador de detenidos de ICE?

ICE ha dejado de proporcionar la ubicación de miles de inmigrantes detenidos, lo que complica la búsqueda por parte de familiares y abogados. 🤔 ¿Debería ICE ser transparente sobre la ubicación de los detenidos? #JusticiaParaTodos #DerechosHumanos #Inmigración pic.twitter.com/CPnpeNx4ho — 6wnews (@6w_news) September 22, 2026

La nueva práctica afecta a personas bajo custodia de ICE que ya recibieron una orden final de expulsión o deportación emitida dentro del sistema migratorio.

Casi 16,000 personas ingresadas a centros de detención de ICE durante julio tenían órdenes finales de expulsión, según datos citados por AP.

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Esa cifra representó más de un tercio de las personas registradas en detención durante ese periodo, aunque no significa que las 16,000 sigan actualmente detenidas.

El cambio tiene excepciones: determinados centros en Adelanto, Minneapolis, Nueva York y los suburbios de Chicago deben mantener información disponible debido a órdenes judiciales.