ICE deja fuera del localizador a miles de detenidos con órdenes de deportación: ¿ocultan su ubicación?
Publicado el22/09/2026 a las 15:04
- ICE cambia su localizador
- Miles podrían quedar afectados
- Abogados alertan por impacto
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejó de mostrar en su localizador público a detenidos que tienen órdenes finales de deportación.
El cambio comenzó el 15 de septiembre y no fue anunciado públicamente, según funcionarios actuales y anteriores citados por The Associated Press.
Abogados de inmigración reportaron que algunos de sus clientes dejaron de aparecer repentinamente en el sistema, complicando conocer dónde permanecen bajo custodia federal.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) confirmó reportes de miembros y señaló que continúa siguiendo el funcionamiento del sistema.
¿A quiénes afecta el cambio del localizador de detenidos de ICE?
ICE ha dejado de proporcionar la ubicación de miles de inmigrantes detenidos, lo que complica la búsqueda por parte de familiares y abogados. 🤔 ¿Debería ICE ser transparente sobre la ubicación de los detenidos? #JusticiaParaTodos #DerechosHumanos #Inmigración pic.twitter.com/CPnpeNx4ho
— 6wnews (@6w_news) September 22, 2026
La nueva práctica afecta a personas bajo custodia de ICE que ya recibieron una orden final de expulsión o deportación emitida dentro del sistema migratorio.
Casi 16,000 personas ingresadas a centros de detención de ICE durante julio tenían órdenes finales de expulsión, según datos citados por AP.
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Esa cifra representó más de un tercio de las personas registradas en detención durante ese periodo, aunque no significa que las 16,000 sigan actualmente detenidas.
El cambio tiene excepciones: determinados centros en Adelanto, Minneapolis, Nueva York y los suburbios de Chicago deben mantener información disponible debido a órdenes judiciales.
¿Qué significa tener una orden final de deportación?
Miles de inmigrantes con órdenes definitivas de deportación desaparecieron del localizador de ICE, dificultando que familiares y abogados conozcan dónde están detenidos.https://t.co/c0tSEXpwkL
— Primer Impacto (@PrimerImpacto) September 22, 2026
Una orden final significa que el proceso migratorio alcanzó una etapa en la cual el gobierno puede ejecutar la expulsión, pero cada caso puede tener circunstancias diferentes.
Abogados sostienen que conocer la ubicación sigue siendo crucial porque pueden existir acciones judiciales de emergencia capaces de detener temporalmente determinadas deportaciones.
ICE no confirmó ni negó el cambio, pero señaló que está priorizando las expulsiones de personas con órdenes finales mientras enfrenta numerosas órdenes judiciales.
Por eso, desaparecer del localizador no significa necesariamente que una persona ya haya sido deportada; puede continuar bajo custodia o haber sido trasladada.
¿Qué pueden hacer las familias si alguien desaparece del sistema?
ICE «has stopped publicly revealing where it is holding thousands of detainees who are subject to final deportation orders, an unannounced move that has made it far more difficult for lawyers and relatives to find them.» https://t.co/avvHysN5Oc
— AILA (@AILANational) September 21, 2026
USAGov todavía indica que el localizador de ICE puede consultarse utilizando el nombre y datos personales del detenido o su número de extranjero, conocido como A-Number.
Si la persona no aparece, el portal gubernamental recomienda contactar una oficina de Enforcement and Removal Operations (ERO) de ICE.
Si la familia conoce el centro donde estaba recluida, también puede intentar comunicarse directamente con esa instalación para solicitar información sobre su situación.
Ante una posible deportación inmediata, organizaciones de abogados recomiendan buscar asistencia jurídica rápidamente, porque las alternativas disponibles dependen completamente de las circunstancias individuales.
¿Qué pueden hacer?
- Guardar el A-Number.
- Contactar la oficina ERO.
- Buscar asistencia jurídica.
Fuentes: Telemundo, La Opinión.