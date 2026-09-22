Venezolano baleado por ICE pierde movilidad y es llevado nuevamente al hospital

La situación de Wilber Rafael Garcés Pérez se complicó en las últimas horas. El inmigrante venezolano baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, fue trasladado nuevamente a un hospital después de presentar fuertes dolores y problemas de movilidad.

Garcés Pérez, de 28 años, permanece bajo custodia federal en el South Texas ICE Processing Center, ubicado en Pearsall, después del incidente ocurrido el domingo 20 de septiembre.

Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, informó que la bala continúa alojada en su cuerpo, cerca de la columna vertebral.

Reportan pérdida de movilidad

La preocupación aumentó después de que otro detenido se comunicara con la abogada y le informara que Garcés Pérez estaba perdiendo movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo.

Según el relato recibido por Lincoln-Goldfinch, el venezolano tenía dificultades para mover tanto el brazo como la pierna izquierdos y sufría un intenso dolor.

El congresista demócrata por Texas Greg Casar también informó sobre el deterioro de su condición y confirmó que estaba siendo trasladado nuevamente a un hospital.

La bala continúa alojada en su cuerpo

Garcés Pérez había explicado previamente que los médicos decidieron no extraer el proyectil debido a su proximidad con la columna vertebral.

Después de recibir atención médica inicialmente, fue dado de alta y trasladado a custodia de ICE en Pearsall.