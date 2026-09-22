Venezolano baleado por ICE pierde movilidad y es llevado nuevamente al hospital
Publicado el21/09/2026 a las 20:04
La situación de Wilber Rafael Garcés Pérez se complicó en las últimas horas. El inmigrante venezolano baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, fue trasladado nuevamente a un hospital después de presentar fuertes dolores y problemas de movilidad.
Garcés Pérez, de 28 años, permanece bajo custodia federal en el South Texas ICE Processing Center, ubicado en Pearsall, después del incidente ocurrido el domingo 20 de septiembre.
Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, informó que la bala continúa alojada en su cuerpo, cerca de la columna vertebral.
Reportan pérdida de movilidad
La preocupación aumentó después de que otro detenido se comunicara con la abogada y le informara que Garcés Pérez estaba perdiendo movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo.
Según el relato recibido por Lincoln-Goldfinch, el venezolano tenía dificultades para mover tanto el brazo como la pierna izquierdos y sufría un intenso dolor.
El congresista demócrata por Texas Greg Casar también informó sobre el deterioro de su condición y confirmó que estaba siendo trasladado nuevamente a un hospital.
La bala continúa alojada en su cuerpo
Garcés Pérez había explicado previamente que los médicos decidieron no extraer el proyectil debido a su proximidad con la columna vertebral.
Después de recibir atención médica inicialmente, fue dado de alta y trasladado a custodia de ICE en Pearsall.
El venezolano denunció posteriormente que continuaba con la bala en su cuerpo, sufría fuertes dolores y había recibido poca atención médica durante su permanencia en el centro de detención.
Fue llevado esposado y encadenado
Lincoln-Goldfinch aseguró que su cliente fue trasladado nuevamente al hospital bajo fuertes medidas de seguridad.
“Me dijeron que fue esposado, encadenado a los pies, le colocaron una cadena en la cintura y llevado a un hospital”, explicó la abogada.
La representante legal señaló que, por el momento, no había logrado comunicarse nuevamente con Garcés Pérez, por lo que desconocía el alcance de su condición y qué tratamiento estaba recibiendo.
¿Cómo ocurrió el tiroteo?
Garcés Pérez trabajaba realizando una entrega de DoorDash en el norte de Austin cuando ocurrió el encuentro con agentes de ICE.
Según el relato que el propio venezolano ofreció posteriormente, una camioneta sin identificación visible golpeó su automóvil antes de que él comprendiera que se trataba de agentes migratorios.
Garcés Pérez aseguró que intentaba detenerse en un lugar más seguro cuando recibió el disparo por la espalda.
Las circunstancias exactas que llevaron al agente de ICE a utilizar su arma continúan bajo investigación.
Exigen investigar el caso
El incidente ha provocado protestas en Austin y pedidos de transparencia por parte de funcionarios locales y legisladores.
El congresista Greg Casar ha solicitado una investigación independiente y la publicación de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes involucrados.
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El alcalde de Austin, Kirk Watson, también ha pedido una investigación transparente para determinar exactamente qué ocurrió durante el operativo.
Mientras avanzan las investigaciones, la atención permanece centrada en la condición médica de Garcés Pérez y en las circunstancias que llevaron a que un agente federal le disparara durante el encuentro.