ICE bajo presión en Florida: denuncian 342 detenidos en un centro con espacio para 56
Publicado el22/09/2026 a las 13:52
- 342 detenidos en Miramar
- Denuncian estadías de siete días
- Congresistas exigen respuestas a ICE
Una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, Florida, quedó bajo escrutinio después de que tres congresistas demócratas denunciaran condiciones de hacinamiento y problemas sanitarios dentro del centro utilizado para procesar a inmigrantes detenidos.
De acuerdo con testimonios de empleados citados por los legisladores, el lugar llegó a concentrar 342 personas en un solo día de agosto, aunque tendría capacidad para apenas 56. La diferencia entre ambas cifras puso en el centro del debate las condiciones bajo las que permanecen los detenidos.
Segun EFE, las acusaciones fueron presentadas por los congresistas Robert García, Bennie Thompson y Maxwell Frost en cartas dirigidas al director interino de ICE, David Venturella, y a la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los legisladores solicitaron explicaciones sobre las condiciones de custodia y pidieron respuestas antes del 5 de octubre, mientras las denuncias aumentan la presión para revisar cómo están funcionando las instalaciones migratorias de Florida.
Detenidos habrían permanecido hasta siete días en celdas temporales
Tres congresistas demócratas denuncian que la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Miramar (Florida) llegó a retener a 342 personas en un solo día pese a tener capacidad para 56.https://t.co/VyA9jxnQ1u
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 22, 2026
Las celdas de Miramar están destinadas a retenciones de corta duración y las normas citadas en la denuncia establecen un límite de 12 horas. Sin embargo, los legisladores aseguran que algunos inmigrantes habrían permanecido dentro de las instalaciones durante hasta siete días.
Segun telemundo, los testimonios también sostienen que más de un centenar de personas tuvieron que dormir con grilletes en una nave anexa. Las fotografías divulgadas por los congresistas muestran detenidos acostados en el suelo y espacios con basura acumulada.
Entre las acusaciones más graves aparece un inodoro obstruido que habría provocado el desbordamiento de residuos dentro de una celda. Según la carta, algunos agentes incluso necesitaron antibióticos después de trabajar bajo esas condiciones.
Los legisladores también señalaron la ausencia de personal médico permanente y afirmaron que un detenido que manifestó padecer tuberculosis no habría sido aislado, un episodio que incrementó las preocupaciones sobre los protocolos sanitarios del lugar.
Las denuncias contra ICE también llegan a Orlando
Las acusaciones no terminan en Miramar. Los congresistas extendieron sus cuestionamientos a una instalación de ICE en Orlando, donde testimonios recogidos en las cartas aseguran que hasta 80 personas permanecieron durante días en celdas abarrotadas.
Según las denuncias, algunos detenidos permanecían con grilletes durante aproximadamente 16 horas al día. Estas afirmaciones forman parte de la información que los legisladores quieren que las autoridades migratorias y los organismos de supervisión federal investiguen.
Los congresistas también acusaron a responsables de las instalaciones de Miramar y Orlando de trasladar a personas detenidas antes de visitas del Congreso, una práctica que, de confirmarse, podría dificultar la supervisión de las condiciones reales dentro de los centros.
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La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz ya había denunciado problemas de hacinamiento después de realizar una visita sin previo aviso a Miramar el 2 de julio, cuando dijo haber encontrado alrededor de 150 personas y algunas con más de 72 horas de permanencia.
El sistema de detención de ICE vuelve al centro del debate
Las denuncias llegan mientras ICE mantiene a decenas de miles de inmigrantes bajo custodia en Estados Unidos. Según los datos citados en el reporte original, 65,765 personas estaban detenidas a nivel nacional el 11 de julio, una cifra recopilada por TRAC de la Universidad de Syracuse.
La cantidad de personas bajo custodia aumenta la atención sobre la capacidad disponible, las condiciones sanitarias y el tiempo que los inmigrantes pueden permanecer en instalaciones diseñadas originalmente para procesamientos temporales antes de ser trasladados.
Hasta el momento señalado en el reporte, ni ICE ni el DHS habían respondido a las solicitudes de comentarios mencionadas por medios locales. Por ello, las condiciones descritas corresponden a denuncias presentadas por legisladores y testimonios citados por ellos, mientras se esperan respuestas oficiales.