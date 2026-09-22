ICE bajo presión en Florida: denuncian 342 detenidos en un centro con espacio para 56

342 detenidos en Miramar

Denuncian estadías de siete días

Congresistas exigen respuestas a ICE

Una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, Florida, quedó bajo escrutinio después de que tres congresistas demócratas denunciaran condiciones de hacinamiento y problemas sanitarios dentro del centro utilizado para procesar a inmigrantes detenidos.

De acuerdo con testimonios de empleados citados por los legisladores, el lugar llegó a concentrar 342 personas en un solo día de agosto, aunque tendría capacidad para apenas 56. La diferencia entre ambas cifras puso en el centro del debate las condiciones bajo las que permanecen los detenidos.

Segun EFE, las acusaciones fueron presentadas por los congresistas Robert García, Bennie Thompson y Maxwell Frost en cartas dirigidas al director interino de ICE, David Venturella, y a la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los legisladores solicitaron explicaciones sobre las condiciones de custodia y pidieron respuestas antes del 5 de octubre, mientras las denuncias aumentan la presión para revisar cómo están funcionando las instalaciones migratorias de Florida.

Detenidos habrían permanecido hasta siete días en celdas temporales

Tres congresistas demócratas denuncian que la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Miramar (Florida) llegó a retener a 342 personas en un solo día pese a tener capacidad para 56.https://t.co/VyA9jxnQ1u — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 22, 2026



Las celdas de Miramar están destinadas a retenciones de corta duración y las normas citadas en la denuncia establecen un límite de 12 horas. Sin embargo, los legisladores aseguran que algunos inmigrantes habrían permanecido dentro de las instalaciones durante hasta siete días.

Segun telemundo, los testimonios también sostienen que más de un centenar de personas tuvieron que dormir con grilletes en una nave anexa. Las fotografías divulgadas por los congresistas muestran detenidos acostados en el suelo y espacios con basura acumulada.

Entre las acusaciones más graves aparece un inodoro obstruido que habría provocado el desbordamiento de residuos dentro de una celda. Según la carta, algunos agentes incluso necesitaron antibióticos después de trabajar bajo esas condiciones.

Los legisladores también señalaron la ausencia de personal médico permanente y afirmaron que un detenido que manifestó padecer tuberculosis no habría sido aislado, un episodio que incrementó las preocupaciones sobre los protocolos sanitarios del lugar.