ICE irrumpe en casas y arresta hispanos durante operativo en Virginia

ICE arresta hispanos en Virginia

Redada migratoria genera polémica

Critican políticas santuario estatales

Las autoridades federales realizaron un operativo migratorio durante la mañana de este viernes en Virginia, donde agentes de ICE efectuaron múltiples arrestos simultáneos en distintas zonas del estado.

El operativo estuvo dirigido principalmente contra personas hispanas que, según las autoridades, tenían antecedentes relacionados con delitos o violaciones migratorias.

ICE aseguró que la acción permitió sacar de las calles a individuos considerados “peligrosos e indeseables” para Estados Unidos.

Las autoridades federales no revelaron cuántas personas fueron detenidas ni ofrecieron detalles sobre las identidades de los arrestados.

ICE intensifica arrestos de migrantes tras operativo en Virginia

De acuerdo con la información proporcionada por ICE, algunos de los detenidos fueron arrestados cuando salían de sus hogares durante las primeras horas del día.