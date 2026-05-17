ICE irrumpe en casas y arresta hispanos durante operativo en Virginia
Publicado el17/05/2026 a las 06:52
- ICE arresta hispanos en Virginia
- Redada migratoria genera polémica
- Critican políticas santuario estatales
Las autoridades federales realizaron un operativo migratorio durante la mañana de este viernes en Virginia, donde agentes de ICE efectuaron múltiples arrestos simultáneos en distintas zonas del estado.
El operativo estuvo dirigido principalmente contra personas hispanas que, según las autoridades, tenían antecedentes relacionados con delitos o violaciones migratorias.
ICE aseguró que la acción permitió sacar de las calles a individuos considerados “peligrosos e indeseables” para Estados Unidos.
Las autoridades federales no revelaron cuántas personas fueron detenidas ni ofrecieron detalles sobre las identidades de los arrestados.
ICE intensifica arrestos de migrantes tras operativo en Virginia
De acuerdo con la información proporcionada por ICE, algunos de los detenidos fueron arrestados cuando salían de sus hogares durante las primeras horas del día.
En otros casos, los agentes ingresaron a las viviendas y sacaron a las personas mientras aún dormían, según Univision.
La mayoría de los arrestados son hispanos que ya habían sido acusados anteriormente de delitos como conducir bajo los efectos del alcohol o posesión de drogas.
Las autoridades también señalaron que algunos de los detenidos habían sido deportados previamente de Estados Unidos.
Según ICE, esas personas regresaron nuevamente al país de manera ilegal tras haber sido expulsadas.
El operativo fue ejecutado de forma simultánea en distintos puntos de Virginia, aunque las autoridades no precisaron las ciudades exactas donde ocurrieron los arrestos.
ICE critica políticas de estado santuario
Tras los arrestos, ICE lanzó fuertes críticas contra el gobernador Spanberger por las políticas migratorias implementadas en el estado.
La agencia acusó al mandatario de promover políticas de “estado santuario” que, según su postura, dificultan el trabajo de las autoridades federales migratorias.
ICE afirmó que esas medidas “protegen a los criminales” mientras sus agentes “se sacrifican a diario por expulsarlos”.
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Las declaraciones forman parte del creciente choque político entre autoridades estatales y agencias federales sobre la aplicación de leyes migratorias.
El tema de los estados santuario ha generado constantes tensiones en diferentes partes del país, especialmente en operativos relacionados con inmigración y antecedentes criminales.
Hasta el momento, la oficina del gobernador Spanberger no ha respondido públicamente a las declaraciones emitidas por ICE.
Autoridades mantienen reserva sobre detenidos
Pese a la magnitud del operativo, ICE evitó entregar información específica sobre las personas arrestadas.
La agencia tampoco informó si los detenidos permanecen bajo custodia migratoria o si enfrentarán procesos judiciales adicionales.
Las autoridades federales únicamente reiteraron que los arrestados eran considerados una prioridad para la aplicación de leyes migratorias.
La falta de información oficial sobre identidades y ubicaciones exactas ha generado incertidumbre sobre el alcance real del operativo realizado este viernes.
Mientras tanto, organizaciones y comunidades hispanas suelen mantenerse alertas ante este tipo de acciones, especialmente cuando los arrestos ocurren dentro de viviendas o durante la madrugada.
El operativo ocurre en medio del debate nacional sobre inmigración y sobre el papel de ICE en la ejecución de arrestos en distintas comunidades del país.