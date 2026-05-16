Video capta violenta detención de migrante frente a su hijo en California

Arresto migratorio en California

Video causa indignación

Familiares logran escapar Un hombre fue detenido por agentes migratorios mientras caminaba junto a su hijo y su hermano en Cathedral City, California. La escena quedó grabada en video por un transeúnte. El video muestra el momento en que varios agentes arrojan al hombre al suelo durante la detención. Personas que observaban el operativo reaccionaron con gritos y expresiones de rechazo. La grabación comenzó a circular mientras testigos cuestionaban la forma en que se desarrolló el arresto en plena vía pública. Las imágenes captadas por un testigo muestran a los agentes rodeando al hombre antes de derribarlo. Arresto migratorio California desata indignación

En el video se escucha a varias personas reaccionar ante el operativo. Algunos manifestaron inconformidad mientras observaban cómo el hombre era inmovilizado en el suelo. La escena ocurrió mientras el hombre estaba acompañado por su hijo y su hermano. El operativo llamó la atención de quienes transitaban por la zona. Varias personas permanecieron observando durante la intervención de los agentes migratorios. El video no muestra qué ocurrió antes del contacto entre los agentes y el hombre detenido. Familiares lograron escapar, según testigo Un testigo aseguró que los agentes también intentaron detener al hijo y al hermano del hombre.

Sin embargo, ambos lograron escapar del lugar antes de ser arrestados, según Univision. TE PUEDE INTERESAR: Millones de latinos perderían seguro médico por decisiones políticas en Florida Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el paradero de los familiares que huyeron durante el operativo. Tampoco se informó si los agentes continuaron la búsqueda después del incidente. La situación generó tensión entre quienes presenciaron el operativo. Algunas personas continuaron reclamando mientras el hombre permanecía retenido.

Operativo provoca reacciones entre testigos La detención provocó reacciones inmediatas entre los presentes. Personas que estaban cerca comenzaron a grabar y a expresar su desacuerdo con la manera en que los agentes realizaron el arresto. El video se convirtió en el principal registro del operativo ocurrido en Cathedral City. Las imágenes muestran un momento de forcejeo antes de que el hombre quedara inmovilizado en el suelo. No se han revelado más detalles sobre la identidad del detenido ni sobre los motivos específicos del operativo migratorio.