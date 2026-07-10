ICE persigue y arresta a trabajadores migrantes durante operativo en Tennessee

ICE despliega operativos migratorios

Detenciones en Tennessee

Franklin concentra la atención

Agentes de ICE realizaron operativos en distintas ciudades de Tennessee durante la mañana del miércoles, con reportes de detenciones en varias ubicaciones y una persecución en un sitio de construcción en Franklin.

Los primeros reportes comenzaron antes de las 7:00 de la mañana.

Testigos informaron sobre acciones de agentes migratorios en al menos tres ciudades del estado.

Las intervenciones fueron reportadas en Nashville, Madison y Franklin, Tennessee.

Hasta el momento, ICE confirmó únicamente los detalles del operativo realizado en Franklin.

Operativos de ICE en Tennessee inician desde temprano

El primer reporte ocurrió en la intersección de Haywood Lane y Apache Trail.

Testigos señalaron que al menos cinco personas fueron detenidas en ese lugar.

Poco después se reportó otro operativo en Old Hickory Boulevard y Rio Vista, en Madison.

En esa ubicación, agentes detuvieron una camioneta de trabajo.

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Hasta el momento no se ha confirmado si hubo personas arrestadas durante esa intervención.

El operativo que provocó mayor preocupación ocurrió en un sitio de construcción en Franklin.

Trabajadores presentes relataron que agentes de ICE llegaron en al menos cuatro vehículos.

Según esos testimonios, los oficiales marcaron el alto a una camioneta.

Los trabajadores afirmaron que el conductor presuntamente ignoró la indicación.

De acuerdo con los relatos, el vehículo continuó hasta otro sitio de construcción ubicado a pocos metros.