ICE persigue y arresta a trabajadores migrantes durante operativo en Tennessee
Publicado el10/07/2026 a las 10:01
- ICE despliega operativos migratorios
- Detenciones en Tennessee
- Franklin concentra la atención
Agentes de ICE realizaron operativos en distintas ciudades de Tennessee durante la mañana del miércoles, con reportes de detenciones en varias ubicaciones y una persecución en un sitio de construcción en Franklin.
Los primeros reportes comenzaron antes de las 7:00 de la mañana.
Testigos informaron sobre acciones de agentes migratorios en al menos tres ciudades del estado.
Las intervenciones fueron reportadas en Nashville, Madison y Franklin, Tennessee.
Hasta el momento, ICE confirmó únicamente los detalles del operativo realizado en Franklin.
Operativos de ICE en Tennessee inician desde temprano
El primer reporte ocurrió en la intersección de Haywood Lane y Apache Trail.
Testigos señalaron que al menos cinco personas fueron detenidas en ese lugar.
Poco después se reportó otro operativo en Old Hickory Boulevard y Rio Vista, en Madison.
En esa ubicación, agentes detuvieron una camioneta de trabajo.
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Hasta el momento no se ha confirmado si hubo personas arrestadas durante esa intervención.
El operativo que provocó mayor preocupación ocurrió en un sitio de construcción en Franklin.
Trabajadores presentes relataron que agentes de ICE llegaron en al menos cuatro vehículos.
Según esos testimonios, los oficiales marcaron el alto a una camioneta.
Los trabajadores afirmaron que el conductor presuntamente ignoró la indicación.
De acuerdo con los relatos, el vehículo continuó hasta otro sitio de construcción ubicado a pocos metros.
ICE confirma una persecución y siete arrestos en Franklin
This morning, around 8:45 a.m., an operation was carried out at a construction site located on Copley Rd in Franklin, Tennessee, resulting in at least two arrests.
Video of the incident shows several workers running and scattering as they were pursued by ICE agents. There is no… pic.twitter.com/8ssShW2jFP
— American Nightmare 🇺🇸 (@thewakeninq) July 10, 2026
Según los trabajadores, los agentes descendieron de los vehículos y comenzaron a perseguir a personas que laboraban en el lugar.
Inicialmente se reportó la detención de al menos dos personas, según Telemundo.
Tras una solicitud de información de Noticias Telemundo Tennessee, un portavoz de ICE confirmó que el operativo formó parte de una acción de cumplimiento dirigida en Franklin.
La agencia emitió un comunicado con su versión de los hechos.
«El 9 de julio, oficiales de ICE realizaron una parada vehicular como parte de una acción de cumplimiento dirigida en Franklin, Tennessee. Cuando los oficiales activaron las luces de emergencia y las sirenas, varias personas salieron del vehículo y huyeron hacia los alrededores.»
ICE informó que, tras una breve persecución, cuatro extranjeros que, según la agencia, se encontraban en el país de manera ilegal fueron puestos bajo custodia.
Entre ellos, indicó, había un ciudadano mexicano con una orden de arresto activa.
La agencia señaló además que esa persona tenía antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol, resistirse al arresto y portar un recipiente abierto de alcohol.
ICE agregó que otros tres extranjeros que, según la institución, también se encontraban ilegalmente en el país y huyeron inicialmente fueron arrestados poco después en la zona.
ICE explica los «arrestos colaterales» y promueve la autodeportación
En su comunicado, ICE explicó que sus operaciones de cumplimiento están dirigidas contra personas específicas.
La agencia indicó que durante estos operativos los oficiales pueden encontrar a otras personas que, según su versión, también se encuentran en el país de manera ilegal.
A esos casos la institución los denomina «arrestos colaterales».
El comunicado también incluyó un mensaje dirigido a personas sin estatus migratorio legal.
«Estar bajo custodia es una elección. Alentamos a todos los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país a tomar el control de su salida utilizando la aplicación CBP Home.»
ICE añadió que Estados Unidos ofrece 2,600 dólares y un vuelo gratuito a quienes decidan autodeportarse mediante ese programa.
La agencia afirmó que quienes acepten esa opción podrán conservar la posibilidad de regresar legalmente al país en el futuro.
Finalmente, ICE advirtió que quienes permanezcan en Estados Unidos de manera ilegal serán arrestados y deportados, según indicó en el mismo comunicado.