Denuncian que Iowa pregunta estatus migratorio a conductores en paradas de tráfico

ICE interviene en Iowa

Denuncian controles migratorios

Familia exige liberación

Defensores de los inmigrantes denunciaron que agentes de la Patrulla Estatal de Caminos de Iowa estarían utilizando paradas de tráfico para realizar preguntas sobre el estatus migratorio, en coordinación con ICE.

La organización comunitaria Escucha Mi Voz Iowa hizo pública la denuncia este jueves.

Según el grupo, logró corroborar que agentes estatales «han mezclado» la aplicación de las leyes de tránsito con acciones de control migratorio.

La denuncia surge después de la detención de un residente de North Liberty durante una parada de tráfico ocurrida esta semana.

Escucha Mi Voz Iowa señaló que el caso involucra a Mario Bojorjes.

Denuncian cooperación entre la Patrulla Estatal de Iowa e ICE

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De acuerdo con la organización, Bojorjes fue detenido el martes 7 de julio en la Interestatal 80.

El motivo de la parada habría sido una presunta infracción relacionada con el color de las ventanillas del vehículo.

Durante la detención, el agente realizó preguntas sobre el estatus migratorio del conductor, aseguró la organización.

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Posteriormente, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acudieron al lugar.

Según Escucha Mi Voz Iowa, los agentes federales detuvieron a Bojorjes.

Después fue trasladado a la oficina de ICE en Cedar Rapids.

La organización afirma que allí fue presionado durante varias horas para firmar una salida voluntaria.

Según la denuncia, esa presión ocurrió pese a que el inmigrante mantiene pendiente una solicitud de residencia permanente.