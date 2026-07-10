Denuncian que Iowa pregunta estatus migratorio a conductores en paradas de tráfico
Publicado el10/07/2026 a las 09:16
- ICE interviene en Iowa
- Denuncian controles migratorios
- Familia exige liberación
Defensores de los inmigrantes denunciaron que agentes de la Patrulla Estatal de Caminos de Iowa estarían utilizando paradas de tráfico para realizar preguntas sobre el estatus migratorio, en coordinación con ICE.
La organización comunitaria Escucha Mi Voz Iowa hizo pública la denuncia este jueves.
Según el grupo, logró corroborar que agentes estatales «han mezclado» la aplicación de las leyes de tránsito con acciones de control migratorio.
La denuncia surge después de la detención de un residente de North Liberty durante una parada de tráfico ocurrida esta semana.
Escucha Mi Voz Iowa señaló que el caso involucra a Mario Bojorjes.
Denuncian cooperación entre la Patrulla Estatal de Iowa e ICE
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De acuerdo con la organización, Bojorjes fue detenido el martes 7 de julio en la Interestatal 80.
El motivo de la parada habría sido una presunta infracción relacionada con el color de las ventanillas del vehículo.
Durante la detención, el agente realizó preguntas sobre el estatus migratorio del conductor, aseguró la organización.
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Posteriormente, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acudieron al lugar.
Según Escucha Mi Voz Iowa, los agentes federales detuvieron a Bojorjes.
Después fue trasladado a la oficina de ICE en Cedar Rapids.
La organización afirma que allí fue presionado durante varias horas para firmar una salida voluntaria.
Según la denuncia, esa presión ocurrió pese a que el inmigrante mantiene pendiente una solicitud de residencia permanente.
Organización vincula el caso con una orden firmada por Kim Reynolds
Escucha Mi Voz Iowa sostuvo que este caso refleja un cambio en la forma en que se realizan las paradas de tráfico en el estado.
La organización afirmó que la gobernadora republicana Kim Reynolds y la Patrulla Estatal de Iowa han convertido revisiones rutinarias «en acciones de control migratorio».
La denuncia hace referencia a una orden ejecutiva firmada recientemente por Reynolds.
Esa orden permite que la Policía Estatal coopere con ICE.
Para la organización, esa colaboración está derivando en preguntas sobre el estatus migratorio durante operativos de tránsito.
Escucha Mi Voz Iowa sostiene que este tipo de prácticas afectan la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades.
El grupo considera que las funciones relacionadas con el tránsito y la inmigración no deberían mezclarse.
Familia de Mario Bojorjes pide su liberación inmediata
Según la organización, Mario Bojorjes está casado con una residente permanente legal.
Además, mantiene pendiente un proceso de ajuste de estatus migratorio.
Junto con su esposa, está criando a tres hijos pequeños.
Escucha Mi Voz Iowa aseguró que el inmigrante no tiene antecedentes penales.
La familia también emitió un comunicado sobre el caso.
«Lo que hace que esto sea aún más desgarrador es que Mario (Bojorjes) ya estaba en proceso de obtener la residencia permanente legal. Su caso ya había sido presentado y está pendiente de resolución», señaló la familia del inmigrante.
Tras dar a conocer el caso, Escucha Mi Voz Iowa exigió la liberación inmediata de Bojorjes.
Asimismo, pidió cancelar el acuerdo de cooperación entre las autoridades de Iowa e ICE.
La organización también solicitó poner fin a la discriminación racial y a las preguntas sobre estatus migratorio durante las paradas de tráfico rutinarias.
«Las fuerzas del orden locales y estatales deben proteger la seguridad pública, no servir de canal para las acciones federales de control migratorio que separan a las familias y socavan la confianza de las comunidades inmigrantes», añadió la organización en su comunicado.