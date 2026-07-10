Irán habría diseñado nuevo plan para asesinar a Trump

Israel compartió con Estados Unidos información sobre un presunto plan de Irán para asesinar a Donald Trump, según The Wall Street Journal.

Israel alerta a EE.UU.

Trump denuncia amenazas iraníes.

WSJ revela inteligencia compartida. Israel entregó a Estados Unidos información de inteligencia que, según The Wall Street Journal, apunta a un presunto nuevo plan de Irán para asesinar al presidente Donald Trump. La información fue publicada este jueves por The Wall Street Journal. El diario citó a personas familiarizadas con el asunto. El presunto plan para asesinar a Trump Israel compartió con EE.UU. información de inteligencia sobre un complot iraní para asesinar a Trump, según fuentes https://t.co/1jENS0Nus9 — CNN en Español (@CNNEE) July 9, 2026 Según el reporte, Israel transmitió la inteligencia a las autoridades estadounidenses. Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre el supuesto complot. Tampoco se ha informado quiénes serían los presuntos responsables.

La advertencia llega en medio de una nueva crisis entre Washington y Teherán 🇮🇷🇺🇸🚨URGENTE: El régimen terrorista de Irán fue descubierto planeando un nuevo intento de asesinato contra el Presidente Trump. Y ahora el régimen acaba de lanzar ataques contra bases militares de EE.UU. en Bahréin, Qatar y Kuwait. ¡Trump debe CONTRAATACAR SIN PIEDAD! pic.twitter.com/nmlUrdZEPX — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) July 10, 2026 La alerta surge mientras aumenta nuevamente la tensión entre Estados Unidos e Irán. En las últimas semanas, ambos países han intercambiado ataques y amenazas. El miércoles, Trump reconoció que sigue siendo un objetivo de posibles ataques iraníes. Lo dijo durante su participación en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump acusa a Maryland de proteger inmigrantes indocumentados El presidente aseguró que existen personas en Irán que buscan atentar contra su vida. Trump relacionó esas amenazas con la muerte del general iraní Qasem Soleimani. Soleimani murió en 2020 durante un ataque con dron ordenado por Estados Unidos. La operación fue autorizada por Trump durante su primer mandato. Las autoridades estadounidenses ya habían advertido anteriormente sobre amenazas vinculadas con ese episodio. Según Washington, esos riesgos estarían relacionados con la muerte del alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní.

Las amenazas contra Trump ya habían sido investigadas por Estados Unidos El informe recuerda un caso presentado por el Departamento de Justicia en 2024. En esa ocasión, las autoridades acusaron a un ciudadano paquistaní. Según la acusación, intentó reclutar personas para ejecutar un plan de asesinato contra el entonces candidato republicano. Irán negó esas acusaciones en ese momento. Ahora, la nueva información difundida por The Wall Street Journal vuelve a colocar el tema en el centro de la atención. Sin embargo, el contenido específico de la inteligencia compartida no ha sido divulgado. Tampoco se conoce qué evaluación han hecho públicamente las agencias estadounidenses sobre esa información. Hasta el momento, el reporte se basa en fuentes citadas por el diario estadounidense. No existen detalles oficiales sobre la naturaleza del supuesto plan.