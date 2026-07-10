Gobierno de Trump acusa a Maryland de proteger inmigrantes indocumentados

DOJ demanda a Maryland

Disputa por políticas santuario

Trump intensifica ofensiva migratoria

El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra las llamadas políticas santuario al presentar una nueva demanda contra Maryland.

El gobierno federal sostiene que las normas estatales dificultan la aplicación de las leyes migratorias.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), esas políticas son ilegales porque interfieren con la autoridad federal en materia de inmigración.

La acción judicial fue anunciada este jueves y se suma a una estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

La demanda es la número 21 presentada por el DOJ contra leyes o políticas santuario relacionadas con inmigración.

¿Por qué el DOJ demanda a Maryland por inmigración?

Gobierno de Trump demanda al estado de Maryland por sus políticas a favor de los migrantes.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/zkYZBcrH8g — Latinus (@latinus_us) July 10, 2026

El gobierno afirma que la falta de cooperación de Maryland ya ha generado consecuencias negativas para hacer cumplir las leyes migratorias.

El documento pone especial atención en la reciente Ley de Confianza Comunitaria (Community Trust Act).

Esa legislación limita la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con las autoridades federales de inmigración.

Según el DOJ, algunos centros de detención han rechazado entregar a inmigrantes indocumentados a la custodia federal.

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La negativa habría ocurrido incluso después de recibir órdenes rutinarias de retención migratoria.

En un comunicado, el Departamento de Justicia afirmó que estas acciones obstaculizan la aplicación de la legislación federal.

También sostuvo que las medidas estatales entran en conflicto con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

«Los esfuerzos deliberados del estado y de la ciudad por obstruir la aplicación de la ley federal ponen en riesgo a los ciudadanos y contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos», aseguró el DOJ.