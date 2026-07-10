Trump despide a demócratas de comisión electoral antes de elecciones clave

Trump destituye comisionados electorales.

Panel queda desmantelado.

Congreso enfrenta elección decisiva.

La decisión ocurre a cuatro meses de las elecciones de medio mandato, que definirán qué partido controlará el Congreso de Estados Unidos.

La Casa Blanca confirmó a EFE que el presidente Donald Trump despidió a dos integrantes demócratas de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC).

Los funcionarios destituidos son Thomas Hicks y Benjamin Hovland, quienes formaban parte del organismo bipartidista encargado de supervisar aspectos técnicos del sistema electoral.

La medida se produce tras un reciente fallo de la Corte Suprema que avaló la facultad del presidente para destituir miembros de agencias federales independientes.

Trump despide a miembros del panel electoral

🚨 ADIÓS a la democracia en Estados Unidos Trump acaba de correr a todos los miembros de la Comisión de Asistencia Electoral que ayuda a los estados y a las autoridades locales a organizar las elecciones. Esto lo hace justo antes de las elecciones en Noviembre para evitar… pic.twitter.com/ydePK5IM6j — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 10, 2026

La decisión de Trump también incluyó aceptar la renuncia de la republicana Christy McCormick.

Además, el republicano Don Palmer ya había renunciado a comienzos de este año.

Con estos movimientos, la Comisión de Asistencia Electoral queda desmantelada de manera efectiva.

Los cuatro integrantes del organismo eran designados por el presidente y confirmados por el Senado.

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La Casa Blanca defendió la decisión mediante un comunicado enviado a EFE, según Infobae.

«El Presidente, y jefe del Poder Ejecutivo, se reserva el derecho de destituir a personas que no estén totalmente alineadas con la importante tarea de garantizar la seguridad de las elecciones estadounidenses y asegurar que se cuente cada voto legal», señaló el Gobierno.

Según la Administración, el reciente fallo del caso de Rebecca Slaughter en la Corte Suprema respalda legalmente esta facultad presidencial.

El Gobierno sostuvo que ese precedente permite al mandatario remover integrantes de agencias independientes.