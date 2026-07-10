Trump despide a demócratas de comisión electoral antes de elecciones clave
Publicado el10/07/2026 a las 07:21
- Trump destituye comisionados electorales.
- Panel queda desmantelado.
- Congreso enfrenta elección decisiva.
La decisión ocurre a cuatro meses de las elecciones de medio mandato, que definirán qué partido controlará el Congreso de Estados Unidos.
La Casa Blanca confirmó a EFE que el presidente Donald Trump despidió a dos integrantes demócratas de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC).
Los funcionarios destituidos son Thomas Hicks y Benjamin Hovland, quienes formaban parte del organismo bipartidista encargado de supervisar aspectos técnicos del sistema electoral.
La medida se produce tras un reciente fallo de la Corte Suprema que avaló la facultad del presidente para destituir miembros de agencias federales independientes.
Trump despide a miembros del panel electoral
🚨 ADIÓS a la democracia en Estados Unidos
Trump acaba de correr a todos los miembros de la Comisión de Asistencia Electoral que ayuda a los estados y a las autoridades locales a organizar las elecciones.
Esto lo hace justo antes de las elecciones en Noviembre para evitar… pic.twitter.com/ydePK5IM6j
— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 10, 2026
La decisión de Trump también incluyó aceptar la renuncia de la republicana Christy McCormick.
Además, el republicano Don Palmer ya había renunciado a comienzos de este año.
Con estos movimientos, la Comisión de Asistencia Electoral queda desmantelada de manera efectiva.
Los cuatro integrantes del organismo eran designados por el presidente y confirmados por el Senado.
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La Casa Blanca defendió la decisión mediante un comunicado enviado a EFE, según Infobae.
«El Presidente, y jefe del Poder Ejecutivo, se reserva el derecho de destituir a personas que no estén totalmente alineadas con la importante tarea de garantizar la seguridad de las elecciones estadounidenses y asegurar que se cuente cada voto legal», señaló el Gobierno.
Según la Administración, el reciente fallo del caso de Rebecca Slaughter en la Corte Suprema respalda legalmente esta facultad presidencial.
El Gobierno sostuvo que ese precedente permite al mandatario remover integrantes de agencias independientes.
La Casa Blanca vincula la medida con la seguridad electoral
Trump despide a todo el liderazgo de la Comisión Federal de Asistencia Electoral antes de las elecciones de mitad de período
El presidente Donald Trump ha destituido al liderazgo restante de la Comisión Federal de Asistencia Electoral (EAC), dejando a la agencia bipartidista … pic.twitter.com/UTFvHoaFlN
— JQJO USA Politics Spanish (@JqjoUsaPolitics) July 10, 2026
La Administración aseguró que continúa trabajando con agencias federales y autoridades locales para proteger el proceso electoral.
«Desde el principio, la Administración ha estado trabajando con todas las agencias y socios locales para salvaguardar las elecciones contra el fraude y el abuso, e invirtiendo en una sólida infraestructura para respaldar esa misión, especialmente en las elecciones de medio término», concluye el comunicado.
La Comisión de Asistencia Electoral fue creada mediante la Ley de Ayuda a la Votación de 2002.
Entre sus funciones figura certificar los sistemas de votación y elaborar directrices para las elecciones estatales y locales.
El organismo también brinda apoyo técnico a las autoridades electorales de los distintos estados.
La destitución ocurre mientras el país se prepara para unas elecciones legislativas consideradas clave para el equilibrio político en Washington.
Las elecciones de noviembre definirán el control del Congreso
En noviembre se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Actualmente, el Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo, los demócratas buscan recuperar suficientes escaños para romper la estrecha mayoría republicana.
Si eso ocurre, la agenda legislativa de Trump enfrentaría mayores obstáculos durante el resto de su mandato.
Desde su derrota frente a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, Trump ha sostenido sin pruebas que hubo fraude electoral.
Las denuncias del mandatario no han sido respaldadas por evidencias.
Posteriormente, fue acusado de presunta interferencia electoral por la fiscalía de Georgia.
Ese proceso incluyó la histórica fotografía policial de un expresidente estadounidense.
El caso fue desestimado en noviembre de 2025, después de que Trump regresara a la Casa Blanca tras ganar las elecciones presidenciales de 2024.
Este viernes, además, Trump reiteró que no firmaría una importante ley de vivienda aprobada recientemente.
No obstante, esa legislación entrará en vigor esta medianoche.
El mandatario atribuyó su decisión al estancamiento en el Congreso de la reforma electoral que impulsa.
Esa propuesta busca otorgar al Gobierno federal un mayor control sobre los procesos electorales, actualmente regulados por cada estado.