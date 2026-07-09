Gobierno de Trump apuesta por menos redadas visibles y más arrestos de inmigrantes, Según el New York Times

Más arrestos y redadas de ICE.

Deportaciones se aceleran.

Cambia estrategia migratoria.

La política migratoria del presidente Donald Trump ha entrado en una nueva etapa marcada por un incremento sostenido de arrestos y un menor protagonismo mediático.

La Casa Blanca busca acelerar las deportaciones masivas mediante operativos menos visibles, pero con una mayor presión sobre las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias.

De acuerdo con un reportaje publicado por MS Now, la administración federal ha intensificado las detenciones de inmigrantes indocumentados mientras evita los grandes despliegues públicos que, durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, provocaron protestas y fuertes críticas.

El cambio de enfoque pretende mantener un elevado ritmo de deportaciones sin generar el mismo nivel de atención pública que acompañó las operaciones anteriores.

Trump intensifica las deportaciones con más arrestos diarios , redadas y nuevas tácticas

Según el informe, la estrategia prioriza la eficiencia operativa antes que la exposición mediática.

El objetivo consiste en aumentar el número de personas sujetas a procesos de deportación mediante acciones constantes y distribuidas en distintos escenarios.

The New York Times informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a más de 10,000 migrantes durante la última semana.

Esa cifra representa prácticamente el doble del promedio semanal registrado al inicio de este año.

Tres funcionarios citados por el periódico señalaron que la Casa Blanca fijó una nueva meta de 2,000 arrestos diarios.

La nueva cuota incrementa la presión sobre los agentes migratorios para ampliar el número de operativos en todo el país.