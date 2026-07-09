Gobierno de Trump apuesta por menos redadas visibles y más arrestos de inmigrantes, Según el New York Times
Publicado el09/07/2026 a las 10:44
- Más arrestos y redadas de ICE.
- Deportaciones se aceleran.
- Cambia estrategia migratoria.
La política migratoria del presidente Donald Trump ha entrado en una nueva etapa marcada por un incremento sostenido de arrestos y un menor protagonismo mediático.
La Casa Blanca busca acelerar las deportaciones masivas mediante operativos menos visibles, pero con una mayor presión sobre las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias.
De acuerdo con un reportaje publicado por MS Now, la administración federal ha intensificado las detenciones de inmigrantes indocumentados mientras evita los grandes despliegues públicos que, durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, provocaron protestas y fuertes críticas.
El cambio de enfoque pretende mantener un elevado ritmo de deportaciones sin generar el mismo nivel de atención pública que acompañó las operaciones anteriores.
Trump intensifica las deportaciones con más arrestos diarios , redadas y nuevas tácticas
Según el informe, la estrategia prioriza la eficiencia operativa antes que la exposición mediática.
El objetivo consiste en aumentar el número de personas sujetas a procesos de deportación mediante acciones constantes y distribuidas en distintos escenarios.
The New York Times informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a más de 10,000 migrantes durante la última semana.
Esa cifra representa prácticamente el doble del promedio semanal registrado al inicio de este año.
Tres funcionarios citados por el periódico señalaron que la Casa Blanca fijó una nueva meta de 2,000 arrestos diarios.
La nueva cuota incrementa la presión sobre los agentes migratorios para ampliar el número de operativos en todo el país.
Las detenciones ya no se concentran únicamente en grandes redadas
Ahora también ocurren durante citas con autoridades migratorias, inspecciones de tránsito e incluso en espacios públicos.
Esta modalidad busca ampliar el número de personas detenidas sin depender exclusivamente de operativos masivos previamente anunciados.
Los tribunales migratorios aceleran procesos con audiencias masivas
El endurecimiento de la estrategia también alcanza al sistema judicial de inmigración.
Los tribunales comenzaron a programar mega audiencias maestras para atender un mayor volumen de casos en cada jornada.
La intención es reducir los tiempos de resolución y acelerar las órdenes de expulsión cuando corresponda.
Este incremento en la carga de trabajo forma parte de una estrategia integral para agilizar el procesamiento de expedientes migratorios.
El reportaje señala que las cortes buscan atender más casos diariamente para responder al incremento de arrestos realizado por ICE.
De esta manera, las autoridades pretenden evitar que el crecimiento de las detenciones genere retrasos adicionales en los tribunales.
La expansión de estas audiencias ocurre paralelamente al fortalecimiento operativo de las agencias migratorias.
El gobierno considera que ambos mecanismos son complementarios para sostener el aumento de deportaciones.
Más recursos fortalecen la política migratoria del segundo mandato
El informe también señala cambios dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Tras la salida de Kristi Noem y la llegada de Markwayne Mullin, la administración dejó atrás los operativos ampliamente difundidos por los medios.
Sin embargo, esa modificación no representa una disminución en la aplicación de la política migratoria.
Por el contrario, la administración continúa fortaleciendo las capacidades operativas de las agencias federales.
El Congreso aprobó una nueva asignación de recursos destinada a reforzar las operaciones del ICE y de la Patrulla Fronteriza.
Según el medio de Nueva York, el gobierno dispondrá de cerca de 70,000 millones de dólares adicionales durante los próximos tres años para fortalecer la aplicación de las leyes migratorias.
Esos recursos se suman a otros 170,000 millones de dólares previamente aprobados para seguridad fronteriza y centros de detención.
El financiamiento busca ampliar la capacidad operativa de las agencias encargadas del control migratorio.
The New York Times también informó que altos mandos del ICE recibieron instrucciones para que el mayor número posible de agentes trabaje los siete días de la semana.
Además, el diario señaló que al menos el 80% del personal operativo deberá concentrarse en realizar arrestos.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes advierten que una estrategia con menor exposición pública dificulta el seguimiento ciudadano y la movilización social frente a los operativos.
Pese a esas preocupaciones, la administración Trump mantiene como prioridad incrementar las redadas, deportaciones y consolidar una política migratoria más estricta durante su segundo mandato.
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FUENTE: La Opinion