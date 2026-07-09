Trump pedirá nueva audiencia sobre ciudadanía por nacimiento

Trump desafía al Supremo

Ciudadanía sigue protegida

Buscará nueva audiencia

Donald Trump anunció que solicitará una nueva audiencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos tras el fallo que declaró ilegal limitar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva.

El presidente aseguró que la decisión judicial tendrá consecuencias para el sistema migratorio estadounidense.

También afirmó que la resolución incentivará el llamado turismo de nacimiento y facilitará el acceso a la ciudadanía.

La Corte Suprema rechazó previamente el decreto firmado por Trump al considerar que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución.

Ante esto, Donald Trump informó que pedirá «inmediatamente» una nueva audiencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El anuncio fue realizado mediante una publicación en su red social Truth Social.

Trump busca revertir el fallo sobre ciudadanía por nacimiento

#ÚltimaHora | El presidente Donald Trump solicitará de manera “inmediata” una «nueva audiencia» por el caso del derecho a la ciudadanía por nacimiento, llamando como “un error judicial» la decisión previa de los jueces. Más información aquí: https://t.co/Jkp15iZ7UX Foto:… pic.twitter.com/XefJzkh0ZA — Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 8, 2026

En su mensaje, calificó la decisión del máximo tribunal como una «aberración jurídica».

Además, sostuvo que el fallo «destruirá a Estados Unidos si no modifican su decisión».

El mandatario reaccionó así a la resolución emitida por el Supremo el pasado 30 de junio.

Ese fallo declaró ilegal limitar la ciudadanía automática por nacimiento mediante una orden ejecutiva.

La decisión afectó directamente una de las principales promesas migratorias impulsadas por Trump.

El presidente había firmado esa orden el 20 de enero de 2025, el mismo día que inició su segundo mandato.