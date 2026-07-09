Trump pedirá nueva audiencia sobre ciudadanía por nacimiento
Publicado el09/07/2026 a las 09:33
- Trump desafía al Supremo
- Ciudadanía sigue protegida
- Buscará nueva audiencia
Donald Trump anunció que solicitará una nueva audiencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos tras el fallo que declaró ilegal limitar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva.
El presidente aseguró que la decisión judicial tendrá consecuencias para el sistema migratorio estadounidense.
También afirmó que la resolución incentivará el llamado turismo de nacimiento y facilitará el acceso a la ciudadanía.
La Corte Suprema rechazó previamente el decreto firmado por Trump al considerar que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución.
Ante esto, Donald Trump informó que pedirá «inmediatamente» una nueva audiencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El anuncio fue realizado mediante una publicación en su red social Truth Social.
Trump busca revertir el fallo sobre ciudadanía por nacimiento
#ÚltimaHora | El presidente Donald Trump solicitará de manera “inmediata” una «nueva audiencia» por el caso del derecho a la ciudadanía por nacimiento, llamando como “un error judicial» la decisión previa de los jueces.
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— Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 8, 2026
En su mensaje, calificó la decisión del máximo tribunal como una «aberración jurídica».
Además, sostuvo que el fallo «destruirá a Estados Unidos si no modifican su decisión».
El mandatario reaccionó así a la resolución emitida por el Supremo el pasado 30 de junio.
Ese fallo declaró ilegal limitar la ciudadanía automática por nacimiento mediante una orden ejecutiva.
La decisión afectó directamente una de las principales promesas migratorias impulsadas por Trump.
El presidente había firmado esa orden el 20 de enero de 2025, el mismo día que inició su segundo mandato.
Trump asegura que el fallo incentiva el turismo de nacimiento
Trump afirmó que ya existen campañas para promover la ciudadanía por nacimiento.
Según el presidente, «están colocando letreros y vallas publicitarias por toda la frontera sur y en México anunciando la ciudadanía por derecho de nacimiento».
También aseguró que esos anuncios incluyen ofertas de «partos a partir de 4.000 dólares».
El mandatario sostuvo que este fenómeno también comienza a extenderse dentro de Estados Unidos.
«Además, están apareciendo carteles similares por todo nuestro país», afirmó.
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Trump calificó esta situación como una «estafa».
Según su publicación, ese esquema «generará miles de millones de dólares de forma ilegal».
También afirmó que permitirá otorgar la ciudadanía «a cualquiera que esté dispuesto a pagar».
El presidente argumentó que el fallo abrirá una nueva vía para obtener la nacionalidad estadounidense.
A su juicio, posteriormente los familiares podrán reunirse con quienes obtengan ese beneficio.
«Será, con diferencia, la principal vía para obtener la ciudadanía, permitiendo después que el resto de la familia se una al beneficiario», escribió.
El mandatario concluyó ese argumento afirmando que la situación «es insostenible».
La Corte Suprema mantuvo la interpretación constitucional vigente
El Tribunal Supremo resolvió que el decreto presidencial no podía restringir la ciudadanía por nacimiento.
La decisión estuvo relacionada con hijos nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados o con visas temporales.
El fallo sostuvo que esos menores sí están protegidos por la Constitución.
Según el dictamen, «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción».
Por esa razón, añadió que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».
La resolución fue aprobada por cinco votos a favor y cuatro en contra.
Con ello, el máximo tribunal mantuvo una interpretación constitucional aplicada durante más de 150 años.
Esa interpretación reconoce como ciudadanos estadounidenses a casi todas las personas nacidas dentro del país.
El fallo contempla excepciones específicas.
Entre ellas figuran los hijos de funcionarios diplomáticos.
La resolución mantiene vigente el criterio histórico sobre la Decimocuarta Enmienda.
El caso representa uno de los principales enfrentamientos entre la política migratoria impulsada por Trump y los límites constitucionales establecidos por la Corte Suprema.
El presidente había prometido durante su campaña restringir la ciudadanía automática para hijos de migrantes en situación irregular.
Esa propuesta formó parte de las políticas migratorias más restrictivas impulsadas desde el inicio de su segundo mandato.
Ahora, Trump busca que el máximo tribunal reabra el caso mediante una nueva audiencia para revisar la decisión que invalidó su orden ejecutiva.