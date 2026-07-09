Houston no investigará muerte de migrante abatido por ICE

Houston rechaza investigación local

Familia exige transparencia

DHS mantiene pesquisa federal

La Alcaldía de Houston confirmó que no abrirá una investigación local por la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araújo, quien falleció tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La decisión llega mientras su familia, organizaciones civiles y legisladores reclaman una investigación independiente y transparente.

El alcalde de Houston, John Whitmire, informó que la ciudad no iniciará una pesquisa propia sobre el caso.

La decisión se dio durante una sesión del consejo municipal. Whitmire explicó que mantiene comunicación «constante» con las autoridades federales.

Houston rechaza investigar localmente la muerte de Lorenzo Salgado

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Periódico Espacio (@periodicoespacio)

Sin embargo, sostuvo que no corresponde abrir una investigación local paralela.

«No puede haber dos investigaciones paralelas», afirmó el alcalde.

También señaló que el Departamento de Policía de Houston no participó en el operativo.

«Es una tragedia (pero) el departamento de policía de Houston no estuvo involucrado», declaró.

El Gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirmó que ya investiga el tiroteo ocurrido durante el operativo de ICE.

TE PUEDE INTERESAR: El demócrata Graham Platner suspende campaña al Senado tras acusaciones

Esa investigación fue anunciada un día antes por las autoridades federales.

Pese a ello, la familia de Lorenzo Salgado sostiene que la pesquisa debe realizarse por un organismo independiente.

Diversas organizaciones civiles también cuestionan la transparencia del proceso.

Legisladores federales se sumaron a la exigencia de una revisión imparcial de los hechos.