Houston no investigará muerte de migrante abatido por ICE
Publicado el09/07/2026 a las 08:38
- Houston rechaza investigación local
- Familia exige transparencia
- DHS mantiene pesquisa federal
La Alcaldía de Houston confirmó que no abrirá una investigación local por la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araújo, quien falleció tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La decisión llega mientras su familia, organizaciones civiles y legisladores reclaman una investigación independiente y transparente.
El alcalde de Houston, John Whitmire, informó que la ciudad no iniciará una pesquisa propia sobre el caso.
La decisión se dio durante una sesión del consejo municipal. Whitmire explicó que mantiene comunicación «constante» con las autoridades federales.
Houston rechaza investigar localmente la muerte de Lorenzo Salgado
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Sin embargo, sostuvo que no corresponde abrir una investigación local paralela.
«No puede haber dos investigaciones paralelas», afirmó el alcalde.
También señaló que el Departamento de Policía de Houston no participó en el operativo.
«Es una tragedia (pero) el departamento de policía de Houston no estuvo involucrado», declaró.
El Gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirmó que ya investiga el tiroteo ocurrido durante el operativo de ICE.
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Esa investigación fue anunciada un día antes por las autoridades federales.
Pese a ello, la familia de Lorenzo Salgado sostiene que la pesquisa debe realizarse por un organismo independiente.
Diversas organizaciones civiles también cuestionan la transparencia del proceso.
Legisladores federales se sumaron a la exigencia de una revisión imparcial de los hechos.
Familia insiste en una investigación independiente y transparente
En Houston, Texas, un agente del #ICE disparó a un migrante mexicano que vivía sin documentos en Estados Unidos, provocándole la muerte.#NoticiasImagen #ImagenNoticias530 con @MARLENE_STAHL @nuriagv @adriana_trevino pic.twitter.com/QIyv9zTNg5
— Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 8, 2026
Las declaraciones del alcalde coincidieron con un creciente llamado público para esclarecer lo ocurrido.
Familiares de Lorenzo Salgado aseguran que aún existen numerosas dudas sobre el operativo.
Organizaciones defensoras de derechos civiles respaldaron la petición de una investigación externa.
También lo hizo el líder del caucus hispano del Congreso.
«La familia de Lorenzo y sus seres queridos merecen la verdad y los estadounidenses merecen que se rindan cuentas», expresó Adriano Espaillat en un comunicado.
Según el testimonio de Roberto Salgado, hijo del migrante, su padre se dirigía a trabajar.
Viajaba acompañado por tres compañeros del sector de la construcción.
Durante una conferencia de prensa en Houston aseguró que fueron «rodeados» por tres patrullas sin identificación.
La familia sostiene que inicialmente desconocía lo ocurrido.
De acuerdo con el relato de Roberto Salgado, la primera pista surgió a través de un video difundido en Facebook.
En esa grabación identificó la voz de su padre y también la camioneta que conducía.
Tras acudir al lugar encontró la zona acordonada.
Según explicó, las autoridades presentes no le proporcionaron información sobre el incidente.
Posteriormente, organizaciones civiles y políticos locales le informaron que su padre había sido trasladado a un hospital.
Más tarde, dijo, conoció su fallecimiento mediante información publicada por medios de comunicación.
Gobierno sostiene que el agente actuó en defensa propia
La versión oficial del Gobierno difiere de la presentada por la familia.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que los agentes realizaban un operativo para detener a Salgado.
Según el DHS, el migrante no contaba con un estatus migratorio legal en Estados Unidos.
La dependencia aseguró que durante el procedimiento Salgado «ignoró las instrucciones» de los agentes.
También afirmó que intentó arrollarlos con el vehículo que conducía.
De acuerdo con esa versión, uno de los agentes disparó «en defensa propia».
Salgado resultó herido durante el operativo. Posteriormente fue trasladado a un hospital local.
Horas después falleció debido a las lesiones sufridas. Mientras tanto, la organización LULAC difundió un video con imágenes posteriores al tiroteo.
En la grabación aparecen cuatro agentes de ICE. Uno viste completamente de civil.
Los otros tres portan chalecos antibalas sobre ropa de calle.
También se observa a cuatro hombres retenidos boca abajo y con los brazos detrás de la espalda.
El caso ocurre en un contexto de otras muertes registradas este año durante operativos migratorios.
Según la información disponible, al menos seis personas han fallecido en 2026 a manos de agentes de inmigración en Estados Unidos.
Entre ellas figuran los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Goodman, fallecidos durante un megaoperativo en Minnesota.
Esas muertes derivaron en un conflicto entre autoridades estatales y federales. La justicia estatal decidió abrir investigaciones independientes.
En contraste, las autoridades federales sostuvieron que las jurisdicciones locales no tienen competencia para investigar o procesar a agentes federales.