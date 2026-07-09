El demócrata Graham Platner suspende campaña al Senado tras acusaciones

Platner suspende su campaña

Acusaciones sacuden a demócratas

Maine busca reemplazo

La salida de Graham Platner cambia el panorama de una de las contiendas al Senado más observadas de las elecciones intermedias de noviembre y obliga al Partido Demócrata de Maine a nombrar un reemplazo en un plazo limitado.

El candidato demócrata al Senado por Maine, Graham Platner, anunció este miércoles la suspensión de su campaña mediante un mensaje en video.

La decisión despeja el camino para que el Partido Demócrata estatal seleccione un nuevo aspirante que enfrente a la senadora republicana Susan Collins.

Platner informó que también presentará la documentación necesaria para retirarse oficialmente de la papeleta electoral.

Graham Platner suspende su campaña al Senado

Graham Platner bowed out of the Maine Senate race, clearing the way for Democrats to install a new nominee against Sen. Susan Collins in a marquee contest that could help determine control of the Senate next year. https://t.co/qP19MXnWN9 — The Washington Times (@WashTimes) July 9, 2026

El anuncio llega pocos días antes del plazo del 13 de julio establecido en Maine para que los candidatos puedan retirarse de la elección general.

La decisión ocurre después de que una mujer acusara públicamente a Platner de haberla violado en 2021 cuando ambos mantenían una relación informal.

La denunciante, Jenny Racicot, declaró a CNN y Politico que Platner llegó intoxicado a su domicilio y posteriormente mantuvo relaciones sexuales con ella pese a que le pidió reiteradamente que se detuviera.

Según su relato, durante el incidente un mueble cayó al suelo y una aguja terminó incrustada accidentalmente en su pierna.

Racicot explicó que nunca presentó una denuncia ante las autoridades y que rompió contacto con Platner poco después del episodio.