El demócrata Graham Platner suspende campaña al Senado tras acusaciones
Publicado el09/07/2026 a las 08:14
- Platner suspende su campaña
- Acusaciones sacuden a demócratas
- Maine busca reemplazo
La salida de Graham Platner cambia el panorama de una de las contiendas al Senado más observadas de las elecciones intermedias de noviembre y obliga al Partido Demócrata de Maine a nombrar un reemplazo en un plazo limitado.
El candidato demócrata al Senado por Maine, Graham Platner, anunció este miércoles la suspensión de su campaña mediante un mensaje en video.
La decisión despeja el camino para que el Partido Demócrata estatal seleccione un nuevo aspirante que enfrente a la senadora republicana Susan Collins.
Platner informó que también presentará la documentación necesaria para retirarse oficialmente de la papeleta electoral.
Graham Platner suspende su campaña al Senado
Graham Platner bowed out of the Maine Senate race, clearing the way for Democrats to install a new nominee against Sen. Susan Collins in a marquee contest that could help determine control of the Senate next year. https://t.co/qP19MXnWN9
— The Washington Times (@WashTimes) July 9, 2026
El anuncio llega pocos días antes del plazo del 13 de julio establecido en Maine para que los candidatos puedan retirarse de la elección general.
La decisión ocurre después de que una mujer acusara públicamente a Platner de haberla violado en 2021 cuando ambos mantenían una relación informal.
La denunciante, Jenny Racicot, declaró a CNN y Politico que Platner llegó intoxicado a su domicilio y posteriormente mantuvo relaciones sexuales con ella pese a que le pidió reiteradamente que se detuviera.
Según su relato, durante el incidente un mueble cayó al suelo y una aguja terminó incrustada accidentalmente en su pierna.
Racicot explicó que nunca presentó una denuncia ante las autoridades y que rompió contacto con Platner poco después del episodio.
Platner rechaza las acusaciones y culpa a la dirigencia demócrata
Platner negó categóricamente las acusaciones y sostuvo que son falsas.
En el video publicado en X aseguró que la verdadera razón de su retiro responde a la presión ejercida por la dirigencia del Partido Demócrata.
“Creemos que, para que el movimiento continúe, no puedo ser yo, y por esa razón estamos suspendiendo las operaciones de la campaña”, afirmó.
El candidato sostuvo que las acusaciones fueron utilizadas políticamente para impedir el avance de su proyecto.
“No son las acusaciones falsas las que nos han traído hasta donde estamos. Es el hecho de que están siendo utilizadas por la cúpula política para ejercer presión estructural sobre nosotros. Vivimos en un sistema político que no está construido para la gente común. Es un sistema construido estructuralmente para asegurarse de que movimientos como el nuestro no puedan prosperar”, declaró.
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También afirmó que la dirigencia utilizó la controversia para limitar aspectos fundamentales de su campaña.
Según Platner, ello afectó la recaudación de fondos y el acceso a información necesaria para competir electoralmente.
Añadió que la “brutal realidad política” consiste en que quienes controlan el poder aprovecharon la situación como “una excusa para quitarnos todas las cosas que necesitamos para llevar adelante una campaña”.
Antes de anunciar formalmente su retiro, Platner comunicó la decisión a su equipo durante una videollamada.
De acuerdo con un participante citado por CNN, el candidato permaneció sereno, aunque en algunos momentos su voz se quebró.
Varios integrantes jóvenes del equipo también se mostraron visiblemente afectados durante la reunión.
La carrera por el Senado entra en una nueva etapa
Con la salida de Platner, el Partido Demócrata de Maine dispone de dos semanas para designar a un candidato sustituto.
La elección es considerada estratégica para las aspiraciones demócratas de recuperar el control del Senado.
El partido necesita una ganancia neta de cuatro escaños durante las elecciones de mitad de período para alcanzar la mayoría.
Aunque Susan Collins ha derrotado anteriormente a candidatos demócratas con importantes recursos económicos, el partido considera que el contexto político nacional podría ofrecer mejores oportunidades.
Los demócratas también destacan que la entonces vicepresidenta Kamala Harris ganó Maine por casi siete puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024.
Las dificultades para Platner no comenzaron con las recientes acusaciones.
Durante la campaña enfrentó cuestionamientos por un tatuaje en el pecho con una calavera y tibias cruzadas asociado a simbología nazi.
Platner aseguró que desconocía ese significado y explicó que decidió cubrir el tatuaje con otro diseño en octubre.
Además, publicaciones antiguas en redes sociales recuperadas por CNN mostraban mensajes en los que se describía como “comunista”, criticaba a los cuerpos policiales y realizaba comentarios sobre estadounidenses blancos de zonas rurales.
El candidato posteriormente repudió esas publicaciones y afirmó que correspondían a una etapa en la que estaba molesto y desilusionado.
En semanas recientes también enfrentó otras acusaciones relacionadas con presunto comportamiento intimidatorio hacia mujeres con las que sostuvo relaciones sentimentales.
Otra exnovia, Lyndsey Fifield, afirmó ante CNN que Platner la sujetó en varias ocasiones, dejándole moretones, y que una vez bloqueó la salida de un dormitorio mientras eran pareja.
La campaña respondió calificando esas acusaciones como “categóricamente falsas” y sostuvo que provenían de “una persona con una agenda política bien documentada”.
Platner, cultivador de ostras y recién llegado a la política, se convirtió en el presunto candidato demócrata tras la decisión de la gobernadora Janet Mills de no competir por el escaño, aunque incluso después de las primarias algunos grupos continuaron explorando posibles alternativas para enfrentar a Susan Collins.