“Hágalos usted mismo”: Trump ofrece a Ucrania fabricar misiles Patriot
Publicado el08/07/2026 a las 11:11
- Trump autoriza licencia Patriot
- Ucrania enfrenta escasez crítica
- Zelensky pide más interceptores
Donald Trump anunció que Estados Unidos otorgará a Ucrania una licencia para producir sistemas Patriot, aunque aclaró que Washington no cuenta con suficientes interceptores para aumentar sus envíos inmediatos.
Por qué importa: La propuesta surge mientras Ucrania enfrenta una escasez crítica de misiles para defenderse de los ataques rusos y busca fortalecer su capacidad de producción militar.
Kiev insiste en acelerar la fabricación local de baterías Patriot e interceptores, mientras continúa presionando a sus aliados para cubrir las necesidades más urgentes.
El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos concederá a Ucrania una licencia para fabricar sistemas de defensa aérea Patriot.
Trump anuncia licencia Patriot para Ucrania
President Trump said Wednesday the U.S. will give Ukraine a production license to build its own Patriot missile interceptors for defense, granting a major request from Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy amid the ongoing war with Russia. pic.twitter.com/BkG2GIOCRq
— CBS News (@CBSNews) July 8, 2026
El anuncio ocurrió durante una reunión bilateral con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, celebrada en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.
Trump aseguró que uno de los principales temas del encuentro sería precisamente permitir que Ucrania produzca estos sistemas.
«Una de las cosas de las que vamos a hablar es que te vamos a dar una licencia para fabricar Patriots. Eso es genial, ¿verdad?», dijo Trump durante la reunión.
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El mandatario añadió que esa medida permitiría a Ucrania producir sus propios equipos, según ABC News.
«De esta forma no podrá quejarse de que no le damos lo suficiente. Le dije: ‘Hágalos usted mismo'», comentó.
Trump también señaló que la empresa fabricante de los sistemas Patriot aún no ha sido notificada sobre la decisión.
Pese a ello, afirmó que confía en que el proceso avanzará sin inconvenientes.
Escasez de interceptores limita el apoyo inmediato
⚡️ Breakthrough Trump–Zelenskyy meeting: key moments
Trump said that Ukraine has a great future and announced new strikes on Iran, while Zelenskyy announced the start of work on a drone agreement with the US.
📌 The presidents of Ukraine and the United States warmly greeted… pic.twitter.com/UvPGntsFJB
— NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026
Durante el encuentro, Trump fue consultado sobre la posibilidad de suministrar interceptores Patriot mientras Ucrania desarrolla su propia producción.
El presidente respondió que Estados Unidos no dispone de suficientes misiles para hacerlo.
«Tenemos patriotas, pero no tantos. También los necesitamos para nosotros mismos», declaró.
La respuesta llega en un contexto de creciente presión sobre las reservas de interceptores Patriot utilizadas tanto en Ucrania como en Oriente Medio.
El consumo de misiles PAC-3 ha superado ampliamente la capacidad actual de producción, generando una escasez internacional.
Zelenskyy ya había advertido sobre esta situación durante un foro de la industria de defensa celebrado en la cumbre de la OTAN.
«Necesitamos encontrar la manera de conseguir, lo más rápido posible y en la mayor cantidad posible, misiles para los sistemas Patriot. Esto es lo más importante», afirmó el mandatario ucraniano.
Mientras tanto, Rusia ha incrementado los ataques con misiles balísticos y drones contra objetivos ucranianos.
Según la información presentada, estos bombardeos buscan saturar las defensas aéreas del país y han provocado decenas de víctimas civiles.
Zelensky insiste en reforzar la producción europea
Durante sus intervenciones ante los miembros de la OTAN, Zelenskyy sostuvo que la producción actual de sistemas Patriot resulta insuficiente.
El presidente ucraniano pidió que Europa impulse su propia fabricación de sistemas capaces de interceptar misiles balísticos.
También calificó estos misiles como la «última gran ventaja» militar de Rusia.
«Todos valoramos el sistema Patriot. Es un sistema excelente», señaló.
Sin embargo, agregó que los conflictos actuales han demostrado que la producción disponible no alcanza para cubrir la demanda creciente.
En la reunión con Trump, Zelenskyy agradeció nuevamente el respaldo recibido por parte de Estados Unidos.
«Señor Presidente, muchas gracias por esta reunión. Y le agradecemos, como siempre, su apoyo, el apoyo estadounidense, el apoyo bipartidista», expresó.
Por su parte, Trump afirmó que considera posible un desenlace próximo para la guerra entre Rusia y Ucrania.
«Creo que nos estamos acercando mucho más de lo que la gente se da cuenta, y el presidente Putin quiere que esto termine», dijo el lunes.
Añadió además que el presidente Zelenskyy también desea que el conflicto concluya cuanto antes.
El martes, Trump minimizó el impacto directo de la guerra sobre Estados Unidos y describió el conflicto como un asunto principalmente europeo.
Las declaraciones se producen mientras Rusia mantiene una escalada de ataques, incluidos bombardeos dirigidos contra infraestructura energética y el complejo militar-industrial ucraniano.
En paralelo, Zelenskyy continúa presionando a Washington para acelerar la autorización que permita fabricar baterías Patriot e interceptores dentro del territorio ucraniano.