“Hágalos usted mismo”: Trump ofrece a Ucrania fabricar misiles Patriot

Trump autoriza licencia Patriot

Ucrania enfrenta escasez crítica

Zelensky pide más interceptores

Donald Trump anunció que Estados Unidos otorgará a Ucrania una licencia para producir sistemas Patriot, aunque aclaró que Washington no cuenta con suficientes interceptores para aumentar sus envíos inmediatos.

Por qué importa: La propuesta surge mientras Ucrania enfrenta una escasez crítica de misiles para defenderse de los ataques rusos y busca fortalecer su capacidad de producción militar.

Kiev insiste en acelerar la fabricación local de baterías Patriot e interceptores, mientras continúa presionando a sus aliados para cubrir las necesidades más urgentes.

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos concederá a Ucrania una licencia para fabricar sistemas de defensa aérea Patriot.

Trump anuncia licencia Patriot para Ucrania

President Trump said Wednesday the U.S. will give Ukraine a production license to build its own Patriot missile interceptors for defense, granting a major request from Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy amid the ongoing war with Russia. pic.twitter.com/BkG2GIOCRq — CBS News (@CBSNews) July 8, 2026

El anuncio ocurrió durante una reunión bilateral con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, celebrada en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

Trump aseguró que uno de los principales temas del encuentro sería precisamente permitir que Ucrania produzca estos sistemas.

«Una de las cosas de las que vamos a hablar es que te vamos a dar una licencia para fabricar Patriots. Eso es genial, ¿verdad?», dijo Trump durante la reunión.

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El mandatario añadió que esa medida permitiría a Ucrania producir sus propios equipos, según ABC News.

«De esta forma no podrá quejarse de que no le damos lo suficiente. Le dije: ‘Hágalos usted mismo'», comentó.

Trump también señaló que la empresa fabricante de los sistemas Patriot aún no ha sido notificada sobre la decisión.

Pese a ello, afirmó que confía en que el proceso avanzará sin inconvenientes.