Trump confía en noviembre, pero 60% de votantes cree que EEUU va por mal camino

El presidente apuesta por hacer campaña para impulsar al GOP, mientras el descontento crece entre independientes y mujeres antes de las elecciones legislativas.

Donald Trump asegura que los republicanos tendrán buenos resultados en las elecciones de medio término de noviembre y anticipó que hará campaña personalmente para movilizar votantes.

Por qué es importante: Su optimismo enfrenta un dato incómodo: 60% de los votantes registrados cree que Estados Unidos avanza por el camino equivocado.

El descontento aumentó desde marzo

La encuesta Voters’ Voice de The Center Square encontró que solo 30% considera que Estados Unidos avanza en la dirección correcta y 10% no está seguro.

El pesimismo, además, ha aumentado durante 2026: quienes ven al país por mal camino pasaron del 54% en marzo al 60% en junio.

quienes ven al país por mal camino pasaron del 54% en marzo al 60% en junio. El dato: El porcentaje permaneció en 60% en agosto, señal de que el malestar no disminuyó durante el verano.

El sondeo fue realizado por Noble Predictive Insights entre el 12 y 16 de agosto entre 2,533 votantes registrados y tiene un margen de error de ±2 puntos.

La muestra incluyó 930 republicanos, 930 demócratas y 673 independientes, un grupo especialmente importante en elecciones competitivas.