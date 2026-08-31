Trump confía en noviembre, pero 60% de votantes cree que EEUU va por mal camino
Publicado el31/08/2026 a las 06:54
El presidente apuesta por hacer campaña para impulsar al GOP, mientras el descontento crece entre independientes y mujeres antes de las elecciones legislativas.
Donald Trump asegura que los republicanos tendrán buenos resultados en las elecciones de medio término de noviembre y anticipó que hará campaña personalmente para movilizar votantes.
Por qué es importante: Su optimismo enfrenta un dato incómodo: 60% de los votantes registrados cree que Estados Unidos avanza por el camino equivocado.
El descontento aumentó desde marzo
La encuesta Voters’ Voice de The Center Square encontró que solo 30% considera que Estados Unidos avanza en la dirección correcta y 10% no está seguro.
- El pesimismo, además, ha aumentado durante 2026: quienes ven al país por mal camino pasaron del 54% en marzo al 60% en junio.
- El dato: El porcentaje permaneció en 60% en agosto, señal de que el malestar no disminuyó durante el verano.
El sondeo fue realizado por Noble Predictive Insights entre el 12 y 16 de agosto entre 2,533 votantes registrados y tiene un margen de error de ±2 puntos.
La muestra incluyó 930 republicanos, 930 demócratas y 673 independientes, un grupo especialmente importante en elecciones competitivas.
Los independientes podrían resultar decisivos
Entre independientes y votantes no partidistas, 66% considera que Estados Unidos está tomando una dirección equivocada, por encima del promedio nacional.
Entre los llamados “independientes verdaderos”, quienes no se inclinan por ninguno de los dos grandes partidos, el porcentaje alcanza 62%.
- La incógnita: Un 24% de esos independientes todavía no sabe cómo evaluar el rumbo del país, el mayor nivel de incertidumbre registrado entre los grupos analizados.
Mike Noble, fundador de Noble Predictive Insights, resumió el desafío: esos votantes identificaron un problema, pero todavía no necesariamente han elegido una solución política.
Por eso, considerar que Estados Unidos va por mal camino no significa automáticamente votar por los demócratas. La encuesta mide descontento, no una transferencia directa de votos.
Trump apuesta por hacer campaña por el GOP
Trump ha mostrado confianza en las posibilidades republicanas y ya había anticipado que viajaría ampliamente para apoyar al partido durante las elecciones legislativas.
Las midterms definirán toda la Cámara de Representantes y parte del Senado, determinando cuánto margen tendrá la Casa Blanca en los últimos dos años del mandato presidencial.
- Lo que está en juego: El desempeño republicano dependerá también de si Trump consigue convertir su capacidad de movilización en apoyo para candidatos que no llevan su nombre en la boleta.
El desafío también incluye a las mujeres
El sondeo encontró que 67% considera que Estados Unidos va por mal camino, frente al 52% de los hombres.
Esa brecha llegó a 15 puntos en agosto, frente a ocho puntos en marzo. Sin embargo, expertos consultados por The Center Square advirtieron que hacen falta más encuestas para confirmar la tendencia.
Así, el contraste rumbo a noviembre queda abierto: Trump confía en movilizar al electorado republicano, mientras una mayoría expresa insatisfacción con la dirección del país.
- Qué sigue: Los independientes que todavía no se inclinan por un partido pueden adquirir especial peso en las contiendas más cerradas de noviembre.
El optimismo de Trump choca con un electorado cada vez más inconforme.
El reto republicano será convertir su capacidad de movilización en votos, especialmente entre independientes que aún no han decidido si su descontento favorecerá a los demócratas.
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FUENTE: FOX News / The Center Square