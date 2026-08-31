Trump vuelve a atacar Irán: ¿cuánto le costará esta guerra a EE.UU.?

El nuevo ataque estadounidense en el estrecho de Ormuz reactiva el frente militar cuando Washington también intenta presionar a Teherán mediante sanciones económicas.

Estados Unidos volvió a atacar objetivos iraníes tras aproximadamente un mes, destruyendo dos plataformas que, según CENTCOM, podían lanzar cohetes cargados con minas marinas.

Por qué es importante: Una nueva escalada puede elevar el gasto militar estadounidense y volver a presionar el petróleo, los combustibles y el transporte.

La guerra con Irán ya habría costado unos $40,000 millones

El ataque ocurrió en la isla iraní de Larak y utilizó drones, según un funcionario estadounidense citado por CNN y recogido por EFE.

CENTCOM sostuvo que las minas representaban una “amenaza inminente” para la navegación en Ormuz. Irán calificó la operación estadounidense como un acto de agresión.

El dato: Este sería el primer ataque estadounidense contra Irán desde finales de julio, de acuerdo con EFE.

La pregunta económica ahora es cuánto puede aumentar una factura que ya alcanza decenas de miles de millones de dólares.

El Center for Strategic and International Studies (CSIS) estimó en junio que el costo adicional de la guerra para el Pentágono rondaba los $40,000 millones.

Esa estimación incluye despliegues, municiones, operaciones, pérdidas de equipos, daños en bases y mayores costos de combustible.