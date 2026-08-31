Trump vuelve a atacar Irán: ¿cuánto le costará esta guerra a EE.UU.?
Publicado el31/08/2026 a las 06:12
El nuevo ataque estadounidense en el estrecho de Ormuz reactiva el frente militar cuando Washington también intenta presionar a Teherán mediante sanciones económicas.
Estados Unidos volvió a atacar objetivos iraníes tras aproximadamente un mes, destruyendo dos plataformas que, según CENTCOM, podían lanzar cohetes cargados con minas marinas.
Por qué es importante: Una nueva escalada puede elevar el gasto militar estadounidense y volver a presionar el petróleo, los combustibles y el transporte.
La guerra con Irán ya habría costado unos $40,000 millones
El ataque ocurrió en la isla iraní de Larak y utilizó drones, según un funcionario estadounidense citado por CNN y recogido por EFE.
CENTCOM sostuvo que las minas representaban una “amenaza inminente” para la navegación en Ormuz. Irán calificó la operación estadounidense como un acto de agresión.
- El dato: Este sería el primer ataque estadounidense contra Irán desde finales de julio, de acuerdo con EFE.
La pregunta económica ahora es cuánto puede aumentar una factura que ya alcanza decenas de miles de millones de dólares.
El Center for Strategic and International Studies (CSIS) estimó en junio que el costo adicional de la guerra para el Pentágono rondaba los $40,000 millones.
Esa estimación incluye despliegues, municiones, operaciones, pérdidas de equipos, daños en bases y mayores costos de combustible.
- En números: La Casa Blanca solicitó después $87,600 millones adicionales al Congreso. CSIS calculó que aproximadamente un tercio estaba relacionado con la guerra.
Una guerra más larga podría aumentar la factura militar
The US military has struck two Iranian rocket launchers on an island in the Strait of Hormuz, after which Tehran swiftly retaliated by firing missiles at Jordan. https://t.co/ZMxUACW07I pic.twitter.com/n4u3qY8FvJ
— Financial Times (@FT) August 31, 2026
El costo futuro dependerá principalmente de la intensidad de los ataques y de la respuesta iraní.
Durante los primeros días del conflicto, el uso de misiles costosos disparó el gasto. CSIS calculó $11,300 millones durante los primeros seis días.
Posteriormente, el costo diario disminuyó porque Washington utilizó municiones más baratas y los ataques iraníes perdieron intensidad.
- El riesgo: Una nueva oleada de misiles y drones podría obligar a Estados Unidos a gastar nuevamente interceptores Patriot y THAAD, cuyos inventarios se han reducido.
Trump, además, combina ahora ataques militares con sanciones dirigidas a limitar los ingresos y operaciones financieras de Teherán.
Ese doble frente también puede dificultar una salida negociada tras el colapso de las conversaciones descrito por EFE.
Ormuz puede llevar el costo hasta el bolsillo estadounidense
🚫CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed in a recent statement that strikes by U.S. forces to prevent the IRGC from placing mines in the Strait of Hormuz were an “act of aggression.” This claim is absolutely FALSE.
✅FACT: U.S. forces took limited,… pic.twitter.com/XLx8xNTHto
— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2026
El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con mercados internacionales y constituye uno de los corredores petroleros más importantes del mundo.
Antes de las fuertes disrupciones del conflicto, por allí circulaban más de 20 millones de barriles diarios. Durante el segundo trimestre de 2026, el flujo cayó a 4.9 millones.
- Para el consumidor: Menos petróleo disponible puede presionar los precios internacionales y terminar afectando gasolina, transporte y otros costos en Estados Unidos.
La EIA informó que el Brent alcanzó $118 por barril en abril y volvió a llegar hasta $105 en julio ante nuevas tensiones sobre las rutas marítimas.
La duración del conflicto sigue siendo incierta. Lo determinante será si los ataques permanecen limitados o vuelven a convertirse en una campaña militar sostenida.
- Qué sigue: Más ataques iraníes, nuevas amenazas contra Ormuz o daños a bases estadounidenses podrían elevar considerablemente una factura que ya se mide en decenas de miles de millones.
El nuevo ataque de EE.UU. contra Irán reactiva el riesgo de una guerra más larga y costosa.
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FUENTE: EFE / Thruth social