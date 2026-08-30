AOC, Newsom y Ossoff miran a 2028, pero ninguno arranca como Obama
Publicado el30/08/2026 a las 10:31
- Candidatos demócratas 2028
- AOC y Newsom enfrentan rechazo
- Ossoff conserva imagen positiva
La carrera presidencial de 2028 todavía está lejos, pero varios demócratas comienzan a posicionarse y las primeras encuestas revelan un obstáculo importante: su imagen nacional.
Barack Obama enfrentó un escenario diferente antes de competir por la Casa Blanca en 2008: era relativamente nuevo, pero quienes lo conocían tenían mayoritariamente una opinión positiva.
Gallup registró en diciembre de 2006 un 42% de opinión favorable y apenas 11% desfavorable sobre Obama, equivalente a un saldo positivo de 31 puntos.
Para febrero de 2007, la diferencia creció: 53% lo veía favorablemente y 19% negativamente, mientras disminuía el porcentaje de estadounidenses sin una opinión definida.
Obama tenía una ventaja que los demócratas de 2028 no tienen
La comparación resulta especialmente relevante porque Alexandria Ocasio-Cortez, Gavin Newsom y otros posibles aspirantes llegan a la etapa previa con niveles mayores de rechazo.
Una encuesta de YouGov realizada del 26 al 29 de junio mostró a AOC con 33% favorable y 39% desfavorable, un balance negativo de seis puntos.
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Newsom enfrenta una diferencia todavía mayor. YouGov encontró en agosto que 31% tenía una opinión favorable del gobernador de California, frente al 41% desfavorable.
Pete Buttigieg aparece prácticamente dividido: 33% de los entrevistados tenía una imagen favorable y 32% desfavorable, mientras otro 35% no expresó una posición.
Jon Ossoff tiene una ventaja: muchos aún no lo conocen
Jon Ossoff presenta un escenario diferente. El senador de Georgia obtiene 25% favorable frente a 18% desfavorable, aunque gran parte del público todavía no tiene una opinión sobre él.
Esa falta de reconocimiento podría representar una oportunidad para construir una imagen nacional, pero Ossoff ha asegurado que actualmente no tiene interés en competir por la presidencia en 2028.
Kamala Harris enfrenta el problema contrario: posee reconocimiento nacional después de ser vicepresidenta y candidata presidencial, pero YouGov registró 39% favorable frente a 50% desfavorable.
La comparación muestra una diferencia fundamental con Obama: varios posibles aspirantes demócratas ya provocan opiniones fuertes antes de que siquiera exista formalmente una campaña presidencial.
Quién lidera actualmente la carrera demócrata de 2028
Pese a sus números de imagen, Harris continúa encabezando algunas mediciones sobre las primarias. Echelon Insights le otorgó 18% de apoyo en agosto.
Buttigieg apareció después con 13%, seguido por Newsom con 12%, Ocasio-Cortez con 11%, Mark Kelly con 7%, Josh Shapiro con 6% y Ossoff con 5%.
Estos resultados, sin embargo, representan una fotografía extremadamente temprana. Ninguno de los principales nombres ha lanzado formalmente una campaña presidencial y la elección todavía está a más de dos años.
Además, los candidatos suelen comenzar a definir sus movimientos después de las elecciones de mitad de mandato, por lo que el panorama podría cambiar considerablemente durante 2027.
Por qué Obama sigue siendo una referencia para 2028
Obama también comenzó como un político menos conocido nacionalmente, pero consiguió transformar esa característica en ventaja al presentarse como una alternativa frente al establishment de Washington.
Su imagen positiva le permitió ampliar rápidamente su reconocimiento sin cargar inicialmente con los niveles de rechazo que enfrentan algunos de los posibles aspirantes actuales.
Para AOC, Newsom y Harris, el desafío sería conquistar nuevos votantes mientras intentan reducir percepciones negativas ya establecidas; Ossoff tendría primero que aumentar considerablemente su reconocimiento nacional.
La pregunta rumbo a 2028 no es solamente quién encabeza las primeras encuestas demócratas, sino quién puede reproducir algo que Obama ya tenía antes de 2008: más simpatizantes que detractores apuntó ‘Newsweek‘ y ‘Ground News‘.