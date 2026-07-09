Aeropuerto de Palm Beach cambia oficialmente su nombre en honor a Donald Trump
Publicado el09/07/2026 a las 08:04
- Primer aeropuerto con su nombre
- Código cambia a DJT
- Medida genera controversia
El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en el sur de Florida, cambió oficialmente su nombre este jueves para convertirse en el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, una decisión que marca un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos.
Con este cambio, Donald Trump se convierte en el primer mandatario estadounidense que da nombre a un aeropuerto internacional mientras continúa ejerciendo la presidencia, una medida que ha generado respaldo entre sus aliados y cuestionamientos por parte de sus críticos.
La modificación fue anunciada por la propia terminal aérea a través de sus redes sociales.
El aeropuerto está ubicado en Palm Beach, ciudad donde Trump mantiene su residencia en el club privado Mar-a-Lago.
El aeropuerto de Florida estrena nombre y también un nuevo código oficial
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«A partir de hoy, el Aeropuerto Internacional de Palm Beach ha sido rebautizado oficialmente como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump», informó el aeropuerto en su publicación oficial.
El primer vuelo en aterrizar tras el cambio fue el Trump Force One.
La aeronave llegó a las 05:01 horas (09:01 GMT) con Eric Trump, hijo del presidente, entre sus pasajeros.
Durante su llegada, Eric Trump agradeció al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por respaldar la iniciativa que fue aprobada meses atrás.
También aseguró que su padre merece el reconocimiento por su trayectoria política y por su relación con el estado.
Eric Trump afirmó que «no hay ninguna persona que haya hecho más» por Florida y por Estados Unidos, «y nadie que merezca más este increíble honor».
Además, destacó que le produce «orgullo de ver las iniciales DJT», el nuevo código aeroportuario, impresas en los pases de abordar.
En declaraciones a Fox News, también sostuvo: «No creo que haya nadie que sea más sinónimo de Palm Beach que Donald Trump, y tal vez de toda Florida. Y, ya saben, es su hogar. Él ama absolutamente a este estado, ganó el estado por un margen importante, ya saben, y este es el avión que lo llevó a la victoria».
La FAA actualiza el código del aeropuerto y la Casa Blanca difunde imágenes
La Casa Blanca compartió fotografías donde ya aparecen las nuevas señales viales que identifican al aeropuerto con el nombre del mandatario.
Las imágenes muestran la nueva denominación instalada en distintos accesos al complejo aeroportuario.
De acuerdo con datos del propio aeropuerto, la terminal moviliza aproximadamente 8,6 millones de pasajeros cada año.
Además, opera más de 200 vuelos comerciales diarios.
Las autoridades aeroportuarias también estiman que la infraestructura genera un impacto económico cercano a los 4.600 millones de dólares anuales para la región.
Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que todos sus sistemas ya reflejan el cambio del identificador aeroportuario.
El código oficial dejó de ser PBI y pasó a convertirse en DJT.
La agencia indicó que «los pilotos, controladores de tránsito aéreo y partes interesadas de la aviación deben utilizar DJT para la planificación y operaciones de vuelo».
El cambio provoca críticas y nuevas disputas políticas
La decisión no ha estado exenta de controversia.
Legisladores demócratas expresaron su rechazo desde que se planteó el cambio de nombre.
Además, un piloto presentó una demanda para intentar frenar la medida.
El recurso judicial sostiene que la modificación podría generar «incertidumbre» y posibles «riesgos de seguridad» para las operaciones aéreas debido al reemplazo del identificador histórico.
La decisión también coincide con otros intentos impulsados por Trump y dirigentes republicanos para colocar el nombre del presidente en distintas instituciones públicas.
Entre esos casos figura el Instituto de Paz de Trump en Washington y el Trump Kennedy Center.
Este último, sin embargo, fue revertido posteriormente por orden de un juez.
Asimismo, funcionarios de la Administración han promovido nuevas iniciativas para que el nombre de Trump también sea asignado a la estación Penn Station de Nueva York y al Aeropuerto Internacional Dulles, ubicado en Virginia y principal conexión aérea con la capital estadounidense.
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FUENTE: EFE