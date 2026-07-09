Aeropuerto de Palm Beach cambia oficialmente su nombre en honor a Donald Trump

Primer aeropuerto con su nombre

Código cambia a DJT

Medida genera controversia

El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en el sur de Florida, cambió oficialmente su nombre este jueves para convertirse en el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, una decisión que marca un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos.

Con este cambio, Donald Trump se convierte en el primer mandatario estadounidense que da nombre a un aeropuerto internacional mientras continúa ejerciendo la presidencia, una medida que ha generado respaldo entre sus aliados y cuestionamientos por parte de sus críticos.

La modificación fue anunciada por la propia terminal aérea a través de sus redes sociales.

El aeropuerto está ubicado en Palm Beach, ciudad donde Trump mantiene su residencia en el club privado Mar-a-Lago.

El aeropuerto de Florida estrena nombre y también un nuevo código oficial

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«A partir de hoy, el Aeropuerto Internacional de Palm Beach ha sido rebautizado oficialmente como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump», informó el aeropuerto en su publicación oficial.

El primer vuelo en aterrizar tras el cambio fue el Trump Force One.

La aeronave llegó a las 05:01 horas (09:01 GMT) con Eric Trump, hijo del presidente, entre sus pasajeros.

Durante su llegada, Eric Trump agradeció al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por respaldar la iniciativa que fue aprobada meses atrás.

También aseguró que su padre merece el reconocimiento por su trayectoria política y por su relación con el estado.

Eric Trump afirmó que «no hay ninguna persona que haya hecho más» por Florida y por Estados Unidos, «y nadie que merezca más este increíble honor».

Además, destacó que le produce «orgullo de ver las iniciales DJT», el nuevo código aeroportuario, impresas en los pases de abordar.

En declaraciones a Fox News, también sostuvo: «No creo que haya nadie que sea más sinónimo de Palm Beach que Donald Trump, y tal vez de toda Florida. Y, ya saben, es su hogar. Él ama absolutamente a este estado, ganó el estado por un margen importante, ya saben, y este es el avión que lo llevó a la victoria».