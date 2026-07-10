ICE intenta deportar a testigos del caso Lorenzo Salgado
Publicado el10/07/2026 a las 08:08
Tres hombres que viajaban junto a Lorenzo Salgado el día en que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permanecen detenidos por las autoridades migratorias y, según informó el diario La Opinión, estarían siendo presionados para aceptar una salida voluntaria de Estados Unidos.
La denuncia fue presentada por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), que advirtió que los detenidos podrían convertirse en testigos fundamentales para esclarecer las circunstancias de la muerte del trabajador mexicano.
LULAC denuncia presión sobre los testigos
De acuerdo con información publicada por La Opinión, Juan Proaño, director de LULAC, identificó a los detenidos como Víctor Salgado Araújo, hermano de Lorenzo Salgado, además de José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja, quienes viajaban con la víctima al momento del operativo.
La organización aseguró que los tres permanecen bajo custodia migratoria sin representación legal y estarían siendo presionados para firmar órdenes de salida voluntaria, lo que les impediría comparecer ante un juez de inmigración.
«Nos preocupa enormemente que el DHS esté intentando expulsar a estos testigos del país. No deberían hacerlo. Deberíamos poder contar con su testimonio», afirmó Proaño.
Los tres serían testigos clave
LULAC sostiene que los tres hombres podrían ser los únicos testigos presenciales del operativo en el que murió Lorenzo Salgado, por lo que considera indispensable que permanezcan en Estados Unidos mientras se desarrolla la investigación.
La organización también denunció que la familia aún no ha podido recuperar el cuerpo del trabajador mexicano.
La versión del DHS
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que los agentes intentaban detener a Víctor Salgado Araújo por su situación migratoria cuando, presuntamente, el conductor ignoró las órdenes de los oficiales e intentó arrollarlos con la camioneta.
Según la versión oficial, uno de los agentes abrió fuego en defensa propia y Lorenzo Salgado falleció posteriormente en un hospital.
Exigen una investigación independiente
La versión de las autoridades ha sido cuestionada por familiares, organizaciones civiles y legisladores demócratas, quienes han solicitado una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido durante el operativo.
La investigación continúa mientras crecen los llamados para que los tres detenidos permanezcan en el país y puedan rendir testimonio sobre los hechos.
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