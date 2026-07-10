ICE intenta deportar a testigos del caso Lorenzo Salgado

Tres hombres que viajaban junto a Lorenzo Salgado el día en que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permanecen detenidos por las autoridades migratorias y, según informó el diario La Opinión, estarían siendo presionados para aceptar una salida voluntaria de Estados Unidos.

La denuncia fue presentada por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), que advirtió que los detenidos podrían convertirse en testigos fundamentales para esclarecer las circunstancias de la muerte del trabajador mexicano.

LULAC denuncia presión sobre los testigos

De acuerdo con información publicada por La Opinión, Juan Proaño, director de LULAC, identificó a los detenidos como Víctor Salgado Araújo, hermano de Lorenzo Salgado, además de José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja, quienes viajaban con la víctima al momento del operativo.

La organización aseguró que los tres permanecen bajo custodia migratoria sin representación legal y estarían siendo presionados para firmar órdenes de salida voluntaria, lo que les impediría comparecer ante un juez de inmigración.

«Nos preocupa enormemente que el DHS esté intentando expulsar a estos testigos del país. No deberían hacerlo. Deberíamos poder contar con su testimonio», afirmó Proaño.

Los tres serían testigos clave

LULAC sostiene que los tres hombres podrían ser los únicos testigos presenciales del operativo en el que murió Lorenzo Salgado, por lo que considera indispensable que permanezcan en Estados Unidos mientras se desarrolla la investigación.